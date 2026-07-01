МАНИПУЛА

МАНИПУЛА - тактическое под­раз­де­ле­ние пе­хо­ты в римском ле­гио­не.

Воз­ник­ла в IV веке до нашей эры в свя­зи с рас­чле­не­ни­ем мо­но­лит­ной фа­лан­ги на от­ря­ды, спо­соб­ные ма­нев­ри­ро­вать в бою.

В начале IV века до нашей эры со­стоя­ла из 64 человек (8 человек по фрон­ту и 8 человек в глу­би­ну). В ле­гио­не манипулы строи­лись в ли­нию. В вой­нах ар­мии Пир­ра про­тив Древ­не­го Ри­ма , что­бы по­вы­сить ус­той­чи­вость и уси­лить удар манипулы, её чис­лен­ность в 1-й и 2-й ли­ни­ях ле­гио­на бы­ла уве­ли­че­на до 120 человек (12 человек по фрон­ту и 10 человек в глу­би­ну; по не­ко­то­рым ис­точ­ни­кам - 20 человек по фрон­ту и 6 человек в глу­би­ну). Манипула 1-й ли­нии со­став­ля­ли мо­ло­дые вои­ны (гас­та­ты), 2-й ли­нии - опыт­ные вои­ны (прин­ци­пы). Манипула 3-й ли­нии, вклю­чав­шая вои­нов-ве­те­ра­нов (триа­ри­ев), со­стоя­ла из 60 человек (12 человек по фрон­ту и 5 человек в глу­би­ну). Ка­ж­дая манипула де­ли­лась на 2 цен­ту­рии (по 30-60 вои­нов), цен­ту­рия - на 6 де­ку­рий. Де­ку­рию воз­глав­лял де­ку­ри­он (рас­по­ла­гал­ся впе­ре­ди ше­рен­ги). Ко­ман­ди­ры манипулы (стар­ший и млад­ший цен­ту­рио­ны) на­хо­ди­лись на её флан­гах. Об­щая про­тя­жён­ность манипулы по фрон­ту до­с­ти­га­ла 20 м, в глу­би­ну- 15-18 м; ин­тер­ва­лы ме­ж­ду манипулами рав­ня­лись её про­тя­жён­но­сти по фрон­ту.

Вве­де­ние манипулы яви­лось важ­ным эта­пом в раз­ви­тии во­енного искусства, по­ло­жив­шим на­ча­ло так называемой ма­ни­пу­ляр­ной так­ти­ке. Рас­чле­не­ние ле­гио­на на так­тические еди­ни­цы сде­ла­ло римскую ар­мию бо­лее под­виж­ной, управ­ляе­мой, спо­соб­ной вес­ти сра­же­ние на рав­нин­ной и пе­ре­се­чён­ной ме­ст­но­сти, осу­ще­ст­в­лять ма­нев­ри­ро­ва­ние вой­ска­ми и на­ра­щи­вать удар из глу­би­ны. Манипулы 1-й ли­нии стре­ми­лись вкли­нить­ся в бое­вой по­ря­док про­тив­ни­ка, 2-й ли­нии - под­дер­жать их дей­ст­вия и обес­пе­чить тыл; 3-я ли­ния манипул вы­пол­ня­ла функ­ции ре­зер­ва, вво­ди­лась в бой в нуж­ный мо­мент и име­ла ре­шаю­щее зна­че­ние для дос­ти­же­ния по­бе­ды.

В 107 году до нашей эры манипулы в ре­зуль­та­те во­енной ре­фор­мы Гая Ма­рия све­де­ны в ко­гор­ты.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)