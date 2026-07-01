МАНИПУЛА
МАНИПУЛА - тактическое подразделение пехоты в римском легионе.
Возникла в IV веке до нашей эры в связи с расчленением монолитной фаланги на отряды, способные маневрировать в бою.
В начале IV века до нашей эры состояла из 64 человек (8 человек по фронту и 8 человек в глубину). В легионе манипулы строились в линию. В войнах армии Пирра против Древнего Рима, чтобы повысить устойчивость и усилить удар манипулы, её численность в 1-й и 2-й линиях легиона была увеличена до 120 человек (12 человек по фронту и 10 человек в глубину; по некоторым источникам - 20 человек по фронту и 6 человек в глубину). Манипула 1-й линии составляли молодые воины (гастаты), 2-й линии - опытные воины (принципы). Манипула 3-й линии, включавшая воинов-ветеранов (триариев), состояла из 60 человек (12 человек по фронту и 5 человек в глубину). Каждая манипула делилась на 2 центурии (по 30-60 воинов), центурия - на 6 декурий. Декурию возглавлял декурион (располагался впереди шеренги). Командиры манипулы (старший и младший центурионы) находились на её флангах. Общая протяжённость манипулы по фронту достигала 20 м, в глубину- 15-18 м; интервалы между манипулами равнялись её протяжённости по фронту.
Введение манипулы явилось важным этапом в развитии военного искусства, положившим начало так называемой манипулярной тактике. Расчленение легиона на тактические единицы сделало римскую армию более подвижной, управляемой, способной вести сражение на равнинной и пересечённой местности, осуществлять маневрирование войсками и наращивать удар из глубины. Манипулы 1-й линии стремились вклиниться в боевой порядок противника, 2-й линии - поддержать их действия и обеспечить тыл; 3-я линия манипул выполняла функции резерва, вводилась в бой в нужный момент и имела решающее значение для достижения победы.
В 107 году до нашей эры манипулы в результате военной реформы Гая Мария сведены в когорты.