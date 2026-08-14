МАНИН , ДАНИЭЛЕ

Манин ( ит . Manin) , Даниэле (13.05.1804, Венеция — 22.09.1857, Париж) — итальянский политический деятель эпохи Рисорджименто. Выходец из семьи крещеных евреев, получил блестящее домашнее образование, полиглот. В 1818 поступил в Падуанский университет, закончил его в 1821 в возрасте 17 лет. Первые теоретические труды по правоведению опубликовал в 1819. К политической деятельности обратился в 1847, когда представил австрийской администрации (с 1814 Венеция входила в состав Австрийской империи) петицию с требованием автономии Венеции. Арест М. и его единомышленника Николо Томмазео вызвал революционный взрыв, который завершился падением австрийского господства и провозглашением 22 марта 1848 независимой Республики Сан-Марко, состоявшей из Венеции и близлежащих городов области Венето. М. возглавлял Республику до ее падения 22 августа 1849. После возвращения города Австрии удалился в изгнание в Париж. В последние годы склонялся к перспективе объединения Италии «сверху», под властью короля Сардинии Виктора Эммануила II. Участвовал в создании в 1857 «Итальянского национального общества», широко пропагандировавшего эту идею; был его первым председателем. Как наиболее знаменитый деятель венецианской политики XIX в. после присоединения Венеции к Итальянскому королевству (1866) был перезахоронен у стен собора Св. Марка.

Лит. : Невлер В. Е . Даниэле Манин и Венецианская республика, 1848—1849. М., 1978; Daniele Manin editore: carteggio Daniele Manin — Giuseppe Boerio / A cura di A. Caracciolo ­Arico. Roma, 1984; Ginsborg P. Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848—1849. Torino, 2007; Fuori d’Italia: Manin e l’esilio: atti del convegno del 150. anniversario della morte di Daniele Manin 1857—2007 / A cura di M. Gottardi. Venezia, 2009; Ventura A . Risorgimento veneziano: lineamenti costituzionali del governo provvisorio di Venezia nel 1848—1849 ed altri saggi su Daniele Manin e la rivoluzione del 1848. Roma, 2017; Мечников Л. И. Последний венецианский дож: итальянское Движение в лицах. СПб., 2017. И. Е. Андронов.