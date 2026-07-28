МАНИКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Сын надворного советника. Окончил Тифлисский кадетский корпус. 1.9.1883 поступил в Михайловское артиллерийское училище. 11.8.1886 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 14.8.1884) с назначением в 38-ю артиллерийскую бригаду. 12.8.1888 произведен в поручики (со старшинством с 23.11.1888). 5.12.1888 поступил в Михайловской артиллерийскую академию. 22.3.1891 переведен в 40-ю артиллерийскую бригаду с оставлением в академии. 3.6.1891 окончил академию по 1-му разряду. 14.6.1891 произведен в штабс-капитаны за успешное окончание академии. 20.1.1892 переведен в Кавказскую гренадерскую артиллерийскую бригаду. 19.8.1893 переведен в Ижевский оружейный и сталеделательный завод. 1.7.1893 назначен помощником заводского механика. 18.10.1894 назначен помощником заведующего мастерской завода. 1.8.1895 переведен в Либавскую крепостную артиллерию 18.3.1896 назначен командующим 1-й ротой. 18.5.1896 утвержден командиром 1-й роты. 28.7.1896 произведен в капитаны. 25.1.1898 поступил в Офицерскую артиллерийскую школу. 18.9.1898 окончил школу. 4.3.1900 переведен в Усть-Двинскую крепостную артиллерию с назначением и. д. заведующего практическими занятиями. 28.8.1900 произведен в подполковники с утверждением в должности заведующего практическими занятиями. 4.4.1901 переведен в Либавскою крепостную артиллерию. 17.4.1901 назначен заведующим практическими занятиями. 23.8.1903 произведен в полковники за отличие по службе. 7.7.1904 назначен штаб-офицером, заведующим обучающимися в крепостном отделе Офицерской артиллерийской школы. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 2.11.1904 назначен штаб-офицером для делопроизводства и поручений управления инспектора артиллерии 2-й Маньчжурской армии. 7.12.1905 прикомандирован к Главному артиллерийскому управлению 9.2.1906 назначен командиром Усть-Двинской крепостной артиллерии. 25.9.1906 назначен командующим Кронштадтской крепостной артиллерии. 27.3.1907 произведен в генерал-майоры за особое отличие. 26.10.1908 назначен начальником артиллерии Кронштадтской крепости. 10.2.1909 назначен совещательным членом Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления с оставлением в должности. 30.7.1911 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе (со старшинством с 31.5.1913). 23.3.1914 назначен комендантом Кронштадтской крепости и главным руководителем оборонительных работ в Кронштадте. 24.5.1915 назначен начальником Главного артиллерийского управления. 6.12.1916 произведен в генералы от артиллерии. 6.3.1917 назначен помощником военного министра. 30.4.1917 назначен вр. и. д. управляющего Военным министерством, затем вновь помощником военного министра. В октябре 1917 г. вновь назначен вр. и. д. управляющего Военным министерством. 25.10.1917 вместе с остальными министрами Временного правительства арестован в Зимнем дворце и помещен в Петропавловскую крепость. 30.10.1917 освобожден и вернулся к своим обязанностям. 20.11.1917 вновь арестован. 23.11.1917 отстранен от должности. 30.11.1917 освобожден. Поступил на службу в РККА. В 1918–1919 гг. начальник Главного артиллерийского управления и Управления снабжений РККА, постоянный член Артиллерийского комитета. Погиб при крушении поезда во время командировки в Ташкент. Погребен в Москве.

Холост.