МАНИКОВСКИЙ, АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Маниковский, Алексей Алексеевич (13[25].03.1865, Тифлисская губ. — 01.1920, Туркестан) — российский военачальник. В 1883 окончил Тифлисский кадетский корпус, в 1886 — Михайловское артиллерийское училище, в 1891 — Михайловскую артиллерийскую академию. Участник Русско-японской войны 1904—1905 в чине полковника во 2-й Маньчжурской армии. В дальнейшем командовал крепостной артиллерией в Усть-Двинске и Кронштадте. В 1914—1915 — комендант Кронштадтской крепости, способствовал ее модернизации перед Первой мировой войной 1914—1918. После отступления российской армии в 1915, одной из причин которого был «снарядный голод», 24 мая 1915 М. был назначен начальником Главного артиллерийского управления (ГАУ). Генерал от артиллерии (1916). Смог наладить производство достаточного количества боеприпасов, содействовал модернизации военной промышленности. Кавалер двух орденов Св. Анны, трех Св. Владимира, Св. Станислава и Белого орла. После Февральской революции 1917 — помощник, затем товарищ военного министра. М. управлял военным министерством после отставки А. И. Гучкова в конце апреля — начале мая 1917 и после прекращения исполнения обязанностей А. Верховским, вступившим в конфликт с А. Ф. Керенским . В ходе Октябрьского переворота 1917 был арестован вместе с министрами Временного правительства. Освобожден 30 октября 1917 после согласия сотрудничать с советской властью и руководил Военным министерством, 20 ноября 1917 снова арестован за саботаж, но 30 ноября освобожден (следствие прекращено только 28 июля 1918). Вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА). Начальник Артиллерийского управления, также (в июне — августе 1918) начальник Центрального управления снабжения РККА. Обеспечил формирование дееспособной артиллерии РККА. В ноябре 1919 назначен начальником артиллерии Туркестанского фронта. Погиб при крушении поезда.

Соч. : Боевое снабжение русской армии в войну 1914—1918 гг. М., 1920—1923.

Лит. : Войтиков С. С. Армия и власть. Корнилов, Вацетис, Тухачевский. 1905—1937. М., 2016; Ганин А. В. Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком. М., 2017. А. В. Шубин.