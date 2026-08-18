МАНГЫТ

МАНГЫТ (Хай­да­ри­ды) - ди­на­стия эми­ров Бу­ха­ры (Ма­ве­ран­нах­ра) в 1785-1920 годы.

Сме­ни­ла ди­на­стию Аш­тар­ха­ни­дов. Бийи од­ной из вет­вей пле­ме­ни ман­гы­тов (монгольского про­ис­хо­ж­де­ния, пер­во­на­чаль­но на­зы­ва­лись ман­гу­та­ми, смотри в статье Уз­бе­ки) яв­лялись фак­тическими пра­ви­те­ля­ми Бу­хар­ско­го эми­ра­та за­дол­го до то­го, как при­няли ти­тул эми­ров.

Ху­до­яр-бий (начало XVIII века) был ата­лы­ком (глав­но­ко­ман­дую­щим и пер­вым ми­ни­ст­ром) Аш­тар­ха­ни­дов, в этой долж­но­сти ему на­сле­до­вал его сын Му­хам­мад Ха­ким-бий (умер в 1743 году), а по­след­не­му - его сын Му­хам­мад Ра­хим-бий, но­сив­ший в 1753-1758 годы так­же ти­тул ха­на Ма­ве­ран­нах­ра. В 1758-1785 годы ата­лы­ком Аш­тар­ха­ни­дов, бе­ком ту­ма­на Кер­ми­нэ и ха­ки­мом Хи­сар-и Шад­ма­на был дя­дя по­след­не­го Да­ни­ял-бий. По­сле смер­ти Да­ни­ял-бия его сын Шах-Му­рад в 1785 году сверг бу­хар­ско­го пра­ви­те­ля из ди­на­стии Аш­тар­ха­ни­дов и при­нял ти­тул эми­ра. В 1789-1790 годы он при­сое­ди­нил к Бу­хар­ско­му эми­ра­ту Мерв, в по­сле­дую­щие го­ды ус­пеш­но вое­вал с аф­ган­ца­ми. Шах-Му­рад вёл ас­ке­тический об­раз жиз­ни, за что поль­зо­вал­ся боль­шой по­пу­ляр­но­стью сре­ди на­се­ле­ния. Он до­бил­ся эко­но­мического подъ­ё­ма эми­ра­та, по­кон­чил с усо­би­ца­ми ме­ст­ных пра­ви­те­лей. На­сле­до­вав­ший ему Хай­дар (1800-1826 годы) про­дол­жал по­ли­ти­ку от­ца, по­дав­лял се­па­ра­тизм вас­са­лов, вёл вой­ны с Ко­канд­ским хан­ст­вом (был вы­ну­ж­ден ус­ту­пить ему го­ро­да Таш­кент и Тур­ке­стан) и Хи­вин­ским хан­ст­вом. Всту­пив­ший на пре­стол в 1826 году млад­ший сын Хай­да­ра На­срул­ла от­ли­чал­ся край­ней жес­то­ко­стью, за что по­лу­чил в на­ро­де про­зви­ще Кас­саб («мяс­ник»). Он окон­ча­тель­но по­да­вил оп­по­зи­цию ста­рой узбекской зна­ти, каз­нил и ссы­лал сво­их са­нов­ни­ков по пер­во­му по­доз­ре­нию в не­ло­яль­но­сти, в 1856 году под­чи­нил Бу­ха­ре го­ро­да Шах­ри­сабз и Ки­таб. В 1860 году На­срул­ле на­сле­до­вал его сын Му­заф­фар ад-Дин, при ко­то­ром по до­го­во­ру 1868 года, до­пол­нен­но­му в 1873 году, Бу­хар­ский эми­рат при­знал про­тек­то­рат Рос­сии. При сме­нив­шем Му­заф­фар ад-Ди­на в 1885 году Сай­и­де Абд аль-Ахи­де связь Бу­хар­ско­го эми­ра­та с Рос­си­ей ста­ла бо­лее тес­ной. Эмир Бу­хар­ский, по­лу­чив­ший зва­ние генерала от ка­ва­ле­рии российской ар­мии и долж­ность генерал-адъ­ю­тан­та при российском им­пе­ра­тор­ском дво­ре стал про­во­дить мно­го вре­ме­ни в Санкт-Пе­тер­бур­ге, где от­стро­ил рос­кош­ный особ­няк. В 1910 году Сай­и­ду Абд аль-Ахи­ду на­сле­до­вал его сын Сай­ид-Алим. По­сле по­бе­ды Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 года в Рос­сии ему не­ко­то­рое вре­мя уда­ва­лось удер­жи­вать власть в Бу­хар­ском эми­ра­те. В ре­зуль­та­те взя­тия Бу­ха­ры Крас­ной Ар­ми­ей в сентябре 1920 года ди­на­стия Мангыт бы­ла низ­ло­же­на. В феврале 1921 года Сай­ид-Алим с ос­тат­ка­ми сво­их войск ушёл на тер­ри­то­рию Аф­га­ни­ста­на, где в 1944 году скон­чал­ся.

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