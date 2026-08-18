МАНФРЕД АЛЬБЕРТ ЗАХАРОВИЧ

МАНФРЕД АЛЬБЕРТ ЗАХАРОВИЧ - российский ис­то­рик.

Ро­дил­ся в се­мье ад­во­ка­та, мать - пе­ре­во­дчи­ца, се­ст­ра ху­дож­ни­ка Л.С. Бак­ста.

Учил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге в гим­на­зии Не­чае­ва и Те­ни­шев­ском училище. По­сле Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 года жил в Са­ра­тов­ской губернии, был ра­бо­чим, рас­про­стра­ни­те­лем пе­ча­ти, од­но­вре­мен­но учил­ся в ве­чер­ней шко­ле.

В 1926 году пе­ре­ехал в Ле­нин­град. В 1930 году окон­чил ас­пи­ран­ту­ру Института ис­то­рии РАНИОН. Уче­ник В.П. Вол­ги­на и Н.М. Лу­ки­на .

С 1930 года пре­по­да­вал в Яро­слав­ском, с 1932 года - в Ива­нов­ском пе­да­го­гическом институтах.

В 1937 году на­прав­лен на ра­бо­ту в Якутск, по до­ро­ге аре­сто­ван. В 1940 году ос­во­бо­ж­дён из за­клю­че­ния в свя­зи с за­кры­ти­ем уго­лов­но­го де­ла по при­чи­не от­сут­ст­вия ос­но­ва­ний для его воз­бу­ж­де­ния.

В 1940-1949 году пре­по­да­вал в Московском об­ла­ст­ном пе­да­го­гическом институте, в 1945-1948 годы на ис­то­рическом факультете МГУ, в 1946-1949 годы в Мо­с­ков­ском государственном институте ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний МИД СССР, в 1956-1961 годы в Мо­с­ков­ском государственном институте иностранных язы­ков. Профессор (1956 год), почетный доктор университета в Клер­мон-Фер­ра­не (1967 год). С 1945 года на на­учной ра­бо­те в Институте ис­то­рии АН СССР, в 1966-1968 годы заведующий сек­то­ром Но­вой ис­то­рии западно-ев­ропейских стран.

В 1968-1976 годы заведующий сек­то­ром ис­то­рии Фран­ции в Институте все­об­щей ис­то­рии АН СССР. С 1962 года главный ре­дак­тор «Французского еже­год­ни­ка». С 1966 года ви­це-пре­зи­дент, с 1972 года пре­зи­дент общества «СССР - Фран­ция», с 1970 года ви­це-пре­зи­дент Ме­ж­ду­народной ко­мис­сии по изу­че­нию Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века.

Внёс круп­ный вклад в изу­че­ние французского ра­бо­че­го и со­циа­ли­стического дви­же­ния в XIX веке, внеш­ней по­ли­ти­ки Фран­ции и российско-французских от­но­ше­ний по­след­ней тре­ти XIX века, а так­же ис­то­рии Французской ре­во­лю­ции XVIII века.

В по­след­ние го­ды жиз­ни ра­бо­тал в жан­ре ис­то­рической био­гра­фии, под­го­то­вив фун­да­мен­таль­ное ис­сле­до­ва­ние о На­по­ле­о­не I Бо­на­пар­те , а так­же био­гра­фические очер­ки о Ж.Ж. Рус­со, О. Ми­ра­бо и М. Ро­бес­пь­е­ре.

Сочинения:

Внеш­няя по­ли­ти­ка Фран­ции. 1871-1891 гг. М., 1952;

Очер­ки ис­то­рии Фран­ции XVIII-XX вв. М., 1961;

Ма­рат. М., 1962;

Об­ра­зо­ва­ние рус­ско-фран­цуз­ско­го сою­за. М., 1975;

Ве­ли­кая фран­цуз­ская ре­во­лю­ция. М., 1983;

На­по­ле­он Бо­на­парт. 5-е изд. М., 1989;

Три порт­ре­та эпо­хи Ве­ли­кой фран­цуз­ской ре­во­лю­ции. 2-е изд. М., 1989.