МАНФРЕД
МАНФРЕД - сицилийский король.
Внебрачный сын Фридриха II Штауфена, узаконенный императором.
После смерти отца в 1250 году получил княжество Таранто. До смерти в 1254 году своего сводного брата Конрада IV (1228-1254 годы), унаследовавшего сицилийскую корону, правил от его имени в Сицилийском королевстве, затем избран регентом при малолетнем сыне Конрада IV - Конрадине (1252-1268 годы).
Продолжил борьбу с папством, не признававшим прав потомков Фридриха II Штауфена на его наследство. В июле 1254 года отлучён от Церкви папой Иннокентием IV. В сентябре 1254 года согласился передать Сицилийское королевство под управление папы при условии его опекунства над Конрадином. В конце того же года, отказавшись от исполнения соглашения, поднял восстание в городе Лучера против папской власти, одержал ряд побед над войсками папы и захватил город Фоджа. Летом 1255 года покорил Капую, Неаполь, Бриндизи, восстановил власть Штауфенов в Сицилии. На основании ложного слуха о смерти Конрадина в 1258 году возложил на себя сицилийскую корону. Оказал поддержку изгнанным из Флоренции гибеллинам (смотри в статье Гвельфы и гибеллины), которые в сражении при Монтаперти 4 сентября 1260 года нанесли поражение гвельфам, после чего фактически распространил свою власть на территории Тосканы.
В 1262 году выдал свою дочь Констанцу (1247/48-1302 годы) за Педро Арагонского (будущий король Арагона Педро III).
Погиб в сражении с армией вторгшегося в Южную Италию Карла I Анжуйского (1227-1285 годы), коронованного в начале 1266 года папой Климентом IV (1265-1268 годы) сицилийской короной.