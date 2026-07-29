МАНФРЕД

МАНФРЕД - си­ци­лий­ский ко­роль.

Вне­брач­ный сын Фрид­ри­ха II Штау­фе­на, уза­ко­нен­ный им­пе­ра­то­ром.

По­сле смер­ти от­ца в 1250 году по­лу­чил кня­же­ст­во Та­ран­то. До смер­ти в 1254 году сво­его свод­но­го бра­та Кон­ра­да IV (1228-1254 годы), уна­сле­до­вав­ше­го си­ци­лий­скую ко­ро­ну, пра­вил от его име­ни в Си­ци­лий­ском ко­ро­лев­стве , за­тем из­бран ре­ген­том при ма­ло­лет­нем сы­не Кон­ра­да IV - Кон­ра­ди­не (1252-1268 годы).

Про­дол­жил борь­бу с пап­ством, не при­зна­вав­шим прав по­том­ков Фрид­ри­ха II Штау­фе­на на его на­след­ство. В ию­ле 1254 года от­лу­чён от Церк­ви па­пой Ин­но­кен­ти­ем IV . В сентябре 1254 года со­гла­сил­ся пе­ре­дать Си­ци­лий­ское ко­ро­лев­ст­во под управ­ле­ние па­пы при ус­ло­вии его опе­кун­ст­ва над Кон­ра­ди­ном. В кон­це то­го же го­да, от­ка­зав­шись от ис­пол­не­ния со­гла­ше­ния, под­нял вос­ста­ние в городе Лу­че­ра про­тив пап­ской вла­сти, одер­жал ряд по­бед над вой­ска­ми па­пы и за­хва­тил город Фод­жа. Ле­том 1255 года по­ко­рил Ка­пую, Не­аполь, Брин­ди­зи, вос­ста­но­вил власть Штау­фе­нов в Си­ци­лии. На ос­но­ва­нии лож­но­го слу­ха о смер­ти Кон­ра­ди­на в 1258 году воз­ло­жил на се­бя си­ци­лий­скую ко­ро­ну. Ока­зал под­держ­ку из­гнан­ным из Фло­рен­ции ги­бел­ли­нам (смотри в статье Гвель­фы и ги­бел­ли­ны ), ко­то­рые в сра­же­нии при Мон­та­пер­ти 4 сентября 1260 года на­нес­ли по­ра­же­ние гвель­фам, по­сле чего фак­ти­че­ски рас­про­стра­нил свою власть на тер­ри­то­рии Тос­ка­ны.

В 1262 году вы­дал свою дочь Кон­стан­цу (1247/48-1302 годы) за Пед­ро Ара­гон­ско­го (бу­ду­щий ко­роль Ара­го­на Пед­ро III).

По­гиб в сра­же­нии с ар­ми­ей вторг­ше­го­ся в Южную Ита­лию Кар­ла I Ан­жуй­ско­го (1227-1285 годы), ко­ро­но­ван­но­го в начале 1266 года па­пой Кли­мен­том IV (1265-1268 годы) си­ци­лий­ской ко­ро­ной.