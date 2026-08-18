МАНЕС

МАНЕС - се­мья чешских жи­во­пис­цев и гра­фи­ков .

Ан­то­нин (3 ноября 1784 года, Пра­га - 23 июля 1843 года, там же), учил­ся в праж­ской АХ (с 1803 года) у К. По­стля (пре­по­да­вал там же с 1836 года).

Соз­да­тель чешской шко­лы пей­заж­ной жи­во­пи­си XIX века. Его твор­че­ст­во эво­лю­цио­ни­ро­ва­ло от клас­си­циз­ма к ро­ман­тиз­му позд­них ра­бот [«Вид на Бу­бенеч» (около 1825 года), «Пей­заж с руи­на­ми» (1827 год, по мо­ти­вам по­эзии Т. Грея), «Пей­заж в бу­рю» (1834 год), все - Национальная га­ле­рея, Пра­га]. В сво­их кар­ти­нах, ри­сун­ках и ак­ва­ре­лях од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к бо­гем­ско­му сель­ско­му пей­за­жу и изо­бра­же­ни­ям чешских зам­ков и кре­по­стей («За­мок Ко­кор­жин», 1839 год, там же, и другое). Его де­ти - Йо­зеф, Кви­до и Ама­лия.

Вац­лав (1793 год, Пра­га - 23 марта 1858 года, там же), брат Ан­то­ни­на. Учил­ся у И. Бег­ле­ра, в 1829-1832 годы ра­бо­тал в Ри­ме. Пре­по­да­вал в праж­ской АХ (1835-1841 годы). Пи­сал ис­то­рические кар­ти­ны, пей­за­жи и порт­ре­ты.

Йо­зеф (12 мая 1820 года, Пра­га - 9 декабря 1871 года, там же), жи­во­пи­сец и гра­фик. Обу­чать­ся ри­со­ва­нию на­чал у от­ца, за­тем учил­ся в праж­ской АХ (1835-1843 годы) у Ф. Ткад­ли­ка, В. Ма­не­са и К. Ру­бе­на; в 1844-1846 годы - в Мюн­хе­не. Член праж­ских объ­е­ди­не­ний «Объ­е­ди­не­ние ху­дож­ни­ков» (с 1848 года) и «Уме­лец­ка бе­се­да» (с 1863 года). По­се­тил Поль­шу , Рос­сию (1867 год), Ита­лию (1870 год).

Твор­че­ст­во Манеса свя­за­но с идея­ми национального воз­ро­ж­де­ния 1-й половины XIX века. В на­ча­ле твор­че­ст­ва ис­пы­тал влия­ние на­за­рей­цев, од­на­ко на­ря­ду с ис­то­рическими ком­по­зи­ция­ми в ду­хе ака­де­мического ро­ман­тиз­ма («Смерть Лу­ки Лей­ден­ско­го», 1843 год; «Встре­ча Пет­рар­ки с Лау­рой в Авинь­о­не», 1844-1846 годы) он час­то пи­сал пей­за­жи род­но­го края («За­кат в го­рах», «Лун­ная ночь в го­рах», начало 1840-х годов). Вы­би­рая ве­ли­ча­вые и по­этические мо­ти­вы, пе­ре­да­вал их про­сто и дос­то­вер­но («Лаб­ский пей­заж», 1863 год; «Ржип­ский край», 1865-1866 годы). Соз­дал порт­ре­ты дея­те­лей чешской куль­ту­ры и по­ли­ти­ки, пи­сал жан­ро­вые сце­ны («На про­гул­ке», 1851 год; «Швея», 1858-1859 годы; все на­зван­ные ра­бо­ты - Национальная га­ле­рея, Пра­га ). Ко­ло­рит кар­тин, по­стро­ен­ный на со­че­та­нии свет­лых ра­до­ст­ных то­нов, мя­гок и на­ря­ден.

Из по­сто­ян­ных пу­те­ше­ст­вий по стра­не при­во­зил мно­же­ст­во за­ри­со­вок (изо­бра­же­ния кре­сть­ян, бы­то­вые сцен­ки де­ре­вен­ской жиз­ни, пей­заж­ные мо­ти­вы, де­та­ли народного кос­тю­ма и тому подобное).

Зна­ние по­все­днев­ной сель­ской жиз­ни ска­за­лось в цик­ле ил­лю­ст­ра­ций к народным пес­ням (1856-1862 годы), в ри­сун­ках к Кра­ле­двор­ской ру­ко­пи­си - ле­ген­дар­ной ис­то­рии че­хов (1857-1859 годы), а так­же в его са­мом из­вест­ном тво­ре­нии - ук­ра­ше­нии ба­шен­ных ча­сов Ста­ро­ме­ст­ской ра­ту­ши в Пра­ге (1865-1866 годы, ори­ги­нал - в Му­зее го­ро­да, Пра­га), где на 12 боль­ших ме­даль­о­нах, обо­зна­чаю­щих ме­ся­цы, изо­бра­же­ны ис­кус­но впи­сан­ные в круг сель­ские ра­бо­ты и празд­ни­ки (ху­дож­ник раз­ви­ва­ет здесь тра­ди­ции ана­ло­гич­ных средневековых цик­лов).

Твор­че­ст­во Й. Ма­не­са ока­за­ло зна­чительное воз­дей­ст­вие на чешских ху­дож­ни­ков сле­дую­щих по­ко­ле­ний (М. Алеш, А. Му­ха и других); его име­нем бы­ло на­зва­но Общество ху­дожников мо­ло­дё­жи Че­хии (ос­но­ва­но в 1887 году).

Кви­до (17 июля 1828 года, Пра­га - 5 августа 1880 года, там же), учил­ся в праж­ской АХ (1838-1851 годы) у Ф. Ткад­ли­ка и К. Ру­бе­на и в Дюс­сель­дор­фе у Б. Во­тье (1870-1871 годы); ис­пы­тал влия­ние дюс­сель­дорф­ской шко­лы («Ге­рои­че­ская обо­ро­на праж­ских сту­ден­тов про­тив шве­дов», 1854 год; «Де­ре­вен­ский дво­рик», 1855 год; «Пер­вый раз в шко­лу», 1873 год, все - в Национальной га­ле­рее, Пра­га).

Ама­лия (21 января 1817 года, Пра­га - 3 июня 1883 года, там же), учи­лась у от­ца; пи­са­ла пей­за­жи и цве­ты.

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