МАНДЕЛЬШТАМ ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ
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МАНДЕЛЬШТАМ ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ - русский поэт.
Родился в еврейской семье. Отец, мастер перчаточного дела, стал купцом 1-й гильдии, что дало семье право жить вне черты оседлости. В 1897 году семья Мандельштама переехала в Санкт-Петербург. С раннего детства Мандельштам находился под впечатлением архитектурного облика Санкт-Петербурга.
В 1899-1907 годы учился в Тенишевском училище; в 1907 году в журнале училища были опубликованы 2 стихотворения Мандельштама. Увлёкшись революционной романтикой, Мандельштам в сентябре 1907 года пытался вступить в ряды эсеров, куда не был принят по малолетству. В 1908-1910 годы слушал лекции в Сорбонне (Париж) и в Гейдельбергском университете. В мае 1911 года в Выборге был крещён по методистскому обряду. В 1911-1917 годы с перерывами учился на романо-германском отделении Санкт-Петербургского университета. Февральскую революцию 1917 года приветствовал, Октябрьскую революцию - не принял, но уже через месяц признал историческую закономерность и необходимость случившегося.
Начинал как символист, последователь П. Верлена и Ф.К. Сологуба; испытал значительное влияние Ф.И. Тютчева. В 1909 году в Санкт-Петербурге посещал «башню» В.И. Иванова; в 1910 году дебютировал стихами в журнале «Аполлон». В конце 1912 года примкнул к акмеизму (написал манифест «Утро акмеизма», 1913 год, опубликован в 1919 году); дружбу с Н.С. Гумилёвым и А.А. Ахматовой считал одной из главных удач своей жизни.
Дебютная книга стихов Мандельштама «Камень» (1913 год) построена на контрасте первой, «символистской» части (стихи 1908-1911 годов), в которой господствуют мотивы музыки и тихая печаль, и второй, «акмеистической», где доминируют оптимизм, архитектурные мотивы («Айя-София»; «Notre Dame», оба 1912 года; «Адмиралтейство», 1913 год, и другое): в природе, согласно концепции Мандельштама-акмеиста, всё подчинено «тайному плану» Архитектора-Создателя.
С начала 1916 года жил преимущественно в Москве; на короткое время сблизился с М.И. Цветаевой (их отношения отразились в стихах, обращённых друг к другу). Стихотворения периода 1-й мировой войны и обеих революций составили второй поэтический сборник - «Tristia» (1922 год, полностью опубликован в 1923 году под названием «Вторая книга», с посвящением «Н.Х.» - Н.Я. Хазиной, жене поэта; заглавие восходит к «Скорбным элегиям» Овидия), знаменовавший эволюцию Мандельштама от рациональной ясности поэтики акмеистов к иррациональному (для Мандельштама - всегда трагическому) мироощущению, выразившемуся в поэтике сложнейших ассоциаций, связанных, в первую очередь, с античностью («В Петрополе прозрачном мы умрём», 1916 год; «Золотистого мёда струя из бутылки текла», 1917 год; «На каменных отрогах Пиэрии», 1919 год; «Когда Психея-жизнь спускается к теням», «Я слово позабыл, что я хотел сказать», оба 1920 года; и другое).
Для стихотворений 1920-х годов характерны затемнённость смысла и множественные культурные аллюзии. К шедеврам этого периода относятся «Концерт на вокзале» (1921 год), «Век» (1922 год), «Грифельная ода» (1923 год), а также «Нашедший подкову» (1923 год) - единственное стихотворение Мандельштама, написанное верлибром. В 1925 году вышла автобиографическая книга «Шум времени».
С мая 1925 года по октябрь 1930 года Мандельштам не писал стихов; занимался переводами и редактированием чужих переводов с немецкого и французского языков.
В 1928 году вышла повесть «Египетская марка» о событиях в Петрограде в период между двумя революциями 1917 года, варьирующая гоголевские мотивы. При посредничестве Н.И. Бухарина издал последнюю прижизненную поэтическую книгу «Стихотворения», а также сборник избранных критических статей «О поэзии» (оба в 1928 года).
В 1928 году из-за ошибки издательства, указавшего переводчиком романа Ш. де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле» Мандельштама (который в действительности выступил редактором), разыгрался скандал, обернувшийся общественным шельмованием Мандельштама и его добровольным отчуждением от цеха писателей (этот разрыв запечатлён в памфлете «Четвёртая проза», 1930 год, опубликован в 1966 году).
В 1930 году Мандельштам совершил поездку по Закавказью. Впечатления от поездки легли в основу поэтического цикла «Армения» (частично опубликован в 1931 году) и прозаического «Путешествия в Армению» (1933 год).
В ряде последующих стихотворений декларировал разрыв не только с официальной советской действительностью, но и с культурной традицией в целом, беря на себя миссию создания новой культуры, почти не опирающейся на достижения предшественников. «Прощание» с прошлым - программное эссе «Разговор о Данте» (1933 год, опубликован в английском переводе в 1965 году, на русском языке - 1967 год), в центре которого - «закон обратимой и обращающейся поэтической материи, существующей только в исполнительском порыве». Поэзия позднего Мандельштама становится всё более зашифрованной, её подтекстом часто выступают прежние стихи Мандельштама и события его жизни. В ноябре 1933 года Мандельштам написал отчаянную поэтическую инвективу «Мы живём, под собою не чуя страны…», направленную лично против И.В. Сталина, за которую был арестован и отправлен в ссылку в Воронеж (1934-1937 годы). Одним из ярких образцов поэзии этого периода стало самое длинное и наиболее трудное для читательского понимания поэтическое произведение Мандельштама - «Стихи о неизвестном солдате» (1937 год).
Для стиля Мандельштама характерна сгущённая метафоричность, обусловленная опорой на ключевые слова при пропуске связующих логических звеньев (которые иногда могут быть восстановлены по черновикам), а также ассоциативностью мышления. Начав со стремления к структурной ясности и чёткости, Мандельштам в поздний период, во многом под влиянием В. Хлебникова, пришёл к поэзии новых смыслов и тёмных, нередко парадоксальных образов, которые часто создаются сближениями слов по принципу их звукового сходства. Ключевую роль в поэтике Мандельштама играют скрытые цитаты, источником которых была для Мандельштама вся европейская литература (акмеизм Мандельштам определял как «тоску по мировой культуре»).
В 1938 году арестован повторно; отправлен по этапу на Дальний Восток, где и умер в пересыльном лагере. Реабилитирован посмертно: по делу 1938 года - в 1956 году, по делу 1934 года - в 1987 году.
Сочинения:
Камень / Изд. подгот. Л.Я. Гинзбург и др. Л., 1990;
Собр. произведений: Стихотворения / Подгот. текста и прим. С.В. Василенко, Ю.Л. Фрейдина. М., 1992;
Собр. соч.: В 4 т. / Сост. П.М. Нерлер, А.Т. Никитаев. М., 1993-1997;
Полное собр. стихотворений / Вступ. ст. М.Л. Гаспарова, А.Г. Меца; подгот. текста и прим. А.Г. Меца. СПб., 1995;
Стихотворения. Проза / Вступ. ст. и коммент. М.Л. Гаспарова. М., 2001;
Шум времени / Вступ. ст. А.Г. Битова; прим. А.А. Морозова. М., 2002.
Дополнительная литература:
Brown C. Mandelstam. Camb., 1973;
Concordance to the poems of O. Mandelstam / Ed. D. J. Koubourlis. Ithaca, 1974;
Nilsson N.Á. O. Mandelstam: five poems. Stockh., 1974;
Broyde St. O. Mandel’stam and his age: a commentary on the themes of war and revolution in the poetry, 1913-1923. Camb., 1975;
Гинзбург Л.Я. Поэтика О. Мандельштама // Гинзбург Л.Я. О старом и новом: статьи и очерки. Л., 1982;
Семенко И.М. Поэтика позднего Мандельштама. Рим, 1986;
Freidin G. A coat of many colors: O. Mandelstam and his mythologies of self-presentation. Berk., 1987;
Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воронеж, 1990;
Тоддес Е.А. Поэтическая идеология // Литературное обозрение. 1991. № 3;
О. Мандельштам: к 100-летию со дня рождения: [Сб.]. М., 1991;
Успенский Б.А. Анатомия метафоры у Мандельштама // Новое литературное обозрение. 1994. № 7; Мандельштам и античность. М., 1995;
Гаспаров М.Л. О. Мандельштам: гражданская лирика 1937 г. М., 1996;
Сегал Д.М. О. Мандельштам. История и поэтика. Иерусалим, 1998. Кн. 1-2;
Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М., 1999; она же. Вторая книга. М., 1999.