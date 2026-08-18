МАНДЕЛА НЕЛЬСОН РОЛИХЛАХЛА

МАНДЕЛА НЕЛЬСОН РОЛИХЛАХЛА - государственный и по­ли­тический дея­тель ЮАР.

Из се­мьи тра­диционного во­ж­дя пле­ме­ни тем­бу.

В 1942 году по­лу­чил спе­ци­аль­ность юри­ста в университете Южной Аф­ри­ки (город Пре­то­рия ), учил­ся в Вит­ва­тер­сранд­ском университете (город Йо­хан­нес­бург).

В 1944 году уча­ст­во­вал в ос­но­ва­нии Мо­ло­дёж­ной ли­ги Аф­ри­кан­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са (АНК), с 1951 года её пре­зи­дент. В 1952 году вме­сте с О.Р. Там­бо от­крыл пер­вую африканскую юри­дическую фир­му в Йо­хан­нес­бур­ге. В 1950-х годах ак­тив­но вы­сту­пал про­тив по­ли­ти­ки апарт­хей­да. В 1952 году воз­гла­вил кам­па­нию не­по­ви­но­ве­ния ра­си­ст­ским за­ко­нам. В 1953 году из­бран пре­зи­ден­том Транс­ва­аль­ско­го от­де­ле­ния АНК. В 1955 году уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­нии Кон­грес­са на­ро­дов Южной Аф­ри­ки.

В 1956 году об­ви­нён в государственной из­ме­не и за­клю­чён в тюрь­му, в 1961 году оп­рав­дан. С конца 1961 года ру­ко­во­дил во­енной организаци­ей АНК «Ум­кон­то ве сиз­ве» («Ко­пьё на­ции»). В 1962 году вновь аре­сто­ван, осу­ж­дён на 5 лет, в 1964 году при­го­во­рён к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию. В 1964-1982 годы на­хо­дил­ся в оди­ноч­ной ка­ме­ре тюрь­мы на острове Роб­бен. В 1985 году Мандела от­верг пред­ло­же­ние пре­зи­ден­та ЮАР П.У. Бо­ты об ос­во­бо­ж­де­нии в об­мен на от­каз в даль­ней­шем от по­ли­тической борь­бы. В феврале 1990 года ос­во­бо­ж­дён из за­клю­че­ния, с 1991 года пре­зи­дент АНК.

В 1994 году на пер­вых об­ще­на­цио­наль­ных вы­бо­рах с уча­сти­ем африканского боль­шин­ст­ва из­бран пре­зи­ден­том ЮАР. В 1996 году под руководством Манделы бы­ла раз­ра­бо­та­на и при­ня­та но­вая Кон­сти­ту­ция ЮАР, га­ран­ти­ро­вав­шая всем юж­но­аф­ри­кан­цам рав­ные пра­ва не­за­ви­си­мо от ра­со­вой при­над­леж­но­сти, по­ла и ре­лигиозных убе­ж­де­ний. В 1997 году ос­та­вил пост пре­зи­ден­та АНК. Не вы­дви­гал сво­ей кан­ди­да­ту­ры на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1999 года.

Но­бе­лев­ская премия ми­ра (1993 год, совместно с Ф. де Клер­ком).

Сочинения:

Нет лег­ко­го пу­ти к сво­бо­де. М., 1968;

The struggle is my life. L., 1986;

N. Man­dela speaks: forging a democratic, nonracial South Africa. N. Y., 1993;

Long walk to freedom. Boston, 1994;

Let freedom reign. Northam­p­ton, 2010.