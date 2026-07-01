МАНДАТ
МАНДАТ - полномочие, поручение, а также документ, удостоверяющий полномочия предъявителя.
1) В римском праве мандат - контракт, в котором кто-нибудь обещает принять на себя ведение дела за другое лицо без вознаграждения (поверенный назывался mandatarius); императорский указ (поручение) в форме инструкции. Позднее мандатом стали называть документ, выданный органом государственной власти, вышестоящим должностным лицом и удостоверяющий полномочия того или иного должностного лица на совершение определённых действий. Обычно такие документы выдавались в революционные эпохи и полномочия, предоставленные ими, имели экстраординарный или чрезвычайный характер (в России мандаты выдавались в 1917 году Временным правительством его уполномоченным, после Октябрьской революции 1917 года - советским правительством комиссарам).
2) В конституционном праве мандат депутатский - полномочия депутата представительного органа и документ, удостоверяющий эти полномочия (в России - удостоверение об избрании депутатом). Выдаётся депутатам соответствующей избирательной комиссией (в РФ Центральной избирательной комиссией - депутатам Государственной думы, избирательной комиссией субъекта РФ - депутатам законодательного собрания данного субъекта Федерации и т. д.). Полномочия депутатов проверяет мандатная комиссия, избираемая на первом заседании представительного органа из его депутатов. Депутатский мандат может быть свободным и императивным (смотрите Императивный мандат).
3) В гражданском праве - сообщение о действии, которое сторона обязуется исполнить в пользу другой стороны возмездно или безвозмездно.
4) В международном публичном праве – поручение, уполномочие на управление определённой территорией, выдаваемое международной организацией или международной конференцией. Такие мандаты выдавала Лига Наций, например Великобритании и Франции на управление «подмандатными территориями» в Африке, прежними германским колониями, перешедшими к победителям, а также частями бывшей Османской империи, отторгнутыми от неё после 1-й мировой войны.