МАНДАТ

МАНДАТ - пол­но­мо­чие, по­ру­че­ние, а так­же до­ку­мент, удо­сто­ве­ряю­щий пол­но­мо­чия предъ­я­ви­те­ля.

1) В рим­ском пра­ве мандат - кон­тракт, в ко­то­ром кто-ни­будь обе­ща­ет при­нять на се­бя ве­де­ние де­ла за другое ли­цо без воз­на­гра­ж­де­ния (по­ве­рен­ный на­зы­вал­ся mandatarius); императорский указ (по­ру­че­ние) в фор­ме ин­ст­рук­ции. Позд­нее мандатом ста­ли на­зы­вать до­ку­мент, вы­дан­ный ор­га­ном государственной вла­сти, вы­ше­стоя­щим долж­но­ст­ным ли­цом и удо­сто­ве­ряю­щий пол­но­мо­чия то­го или ино­го долж­но­ст­но­го ли­ца на со­вер­ше­ние оп­ре­де­лён­ных дей­ст­вий. Обыч­но та­кие до­ку­мен­ты вы­да­ва­лись в ре­во­лю­ци­он­ные эпо­хи и пол­номо­чия, пре­дос­тав­лен­ные ими, име­ли экс­т­ра­ор­ди­нар­ный или чрез­вы­чай­ный ха­рак­тер (в Рос­сии мандаты вы­да­ва­лись в 1917 году Временным пра­ви­тель­ст­вом его упол­но­мо­чен­ным, по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года - советским пра­ви­тель­ст­вом ко­мис­са­рам).

2) В кон­сти­ту­ци­он­ном пра­ве мандат де­пу­тат­ский - пол­но­мо­чия де­пу­та­та пред­ста­вительного ор­га­на и до­ку­мент, удо­сто­ве­ряю­щий эти пол­но­мо­чия (в Рос­сии - удо­сто­ве­ре­ние об из­бра­нии де­пу­та­том). Вы­да­ёт­ся де­пу­та­там со­от­вет­ст­вую­щей из­би­рательной ко­мис­си­ей (в РФ Центральной из­би­ра­тель­ной ко­мис­си­ей - де­пу­та­там Государственной ду­мы, из­би­рательной ко­мис­си­ей субъ­ек­та РФ - де­пу­та­там за­ко­но­дательного со­б­ра­ния дан­но­го субъ­ек­та Фе­де­ра­ции и т. д.). Пол­но­мо­чия де­пу­та­тов про­ве­ря­ет ман­дат­ная ко­мис­сия, из­би­рае­мая на пер­вом за­се­да­нии пред­ста­вительного ор­га­на из его де­пу­та­тов. Де­пу­тат­ский мандат мо­жет быть сво­бод­ным и им­пе­ра­тив­ным (смотрите Им­пе­ра­тив­ный ман­дат ).

3) В гра­ж­дан­ском пра­ве - со­об­ще­ние о дей­ст­вии, ко­то­рое сто­ро­на обя­зу­ет­ся ис­пол­нить в поль­зу дру­гой сто­ро­ны воз­мезд­но или без­воз­мезд­но.

4) В ме­ж­ду­народном пуб­лич­ном пра­ве – по­ру­че­ние, упол­но­мо­чие на управ­ле­ние оп­ре­де­лён­ной тер­ри­то­ри­ей, вы­да­вае­мое ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ци­ей или ме­ж­ду­народной кон­фе­рен­ци­ей. Та­кие мандаты вы­да­ва­ла Ли­га На­ций, например Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции на управ­ле­ние «под­ман­дат­ны­ми тер­ри­то­рия­ми» в Аф­ри­ке, преж­ни­ми германским ко­ло­ния­ми, пе­ре­шед­ши­ми к по­бе­ди­те­лям, а так­же час­тя­ми бывшей Осман­ской им­пе­рии, от­торг­ну­ты­ми от неё по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны .

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