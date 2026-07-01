МАНДАРА

МАНДАРА (на языке ка­ну­ри; на языке хау­са - ман­да­ра­ва) - на­род в Западной Аф­ри­ке.

Жи­вут в го­рах Ман­да­ра и к се­ве­ру от них (ме­ж­ду го­ро­да­ми Ман­га­фе и Ба­ма) на се­ве­ре Ка­меру­на (Край­не­се­вер­ная провинция) и се­ве­ро-вос­то­ке Ни­ге­рии (юго-вос­ток шта­та Бор­но).

Чис­лен­ность вме­сте с род­ст­вен­ны­ми на­ро­да­ми по­до­ко (па­ре­к­ва), глав­да (ге­леб­да), гу­дуф (гу­ду­пе), чи­не­ни (си­не­ни), тог­хве­де (дгведе), нго­ше (нгве­ше), са­ма (ге­во­ко, гво­ко) в Ка­ме­ру­не 110 тысяч человек, в Ни­ге­рии - 220 тысяч человек (2009 год, оцен­ка).

Го­во­рят на язы­ках ман­дар­ской груп­пы вет­ви биу-ман­да­ра чад­ских язы­ков. Пись­мен­ность на базе диа­лектов гамергу (малго) и мора (мура) на основе латинской гра­фи­ки. В Ка­ме­ру­не го­во­рят так­же на французском языке и фу­ла, в Ни­ге­рии - на хау­са и английском языке.

Мандара в основном му­суль­ма­не-сун­ни­ты, ос­таль­ные груп­пы - большей частью при­вер­жен­цы тра­диционных ве­ро­ва­ний, от 10 до 30% по­до­ко, нго­ше са­ма, тог­хве­де и глав­да - хри­стиа­не (ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты : еван­ге­ли­сты и пре­сви­те­ри­а­не).

С XV века из­вест­но ран­не­го­су­дарственное об­ра­зо­ва­ние мандара (с 1715 года сул­та­нат), с XVII века по­пав­шее под влия­ние Бор­ну. Де­ли­лись на три со­сло­вия (ари­сто­кра­тия, слу­жа­щие га­ли­па­ха и про­сто­лю­ди­ны та­ла­га­ха) и две ка­сты (мяс­ни­ков и куз­не­цов); су­ще­ст­во­ва­ли так­же ра­бы. По­ли­тическая струк­ту­ра близ­ка к си­сте­ме Бор­ну. В XVIII-XIX века рас­про­стра­нил­ся ис­лам. Вое­ва­ли с Бор­ну и фуль­бе, в конце XIX века бы­ли раз­би­ты су­дан­ским мах­ди Му­хам­ме­дом Ах­ме­дом. В 1902 году во­шли в ко­ло­ни­аль­ные вла­де­ния Гер­ма­нии , пере­дан­ные в 1922 году Фран­ции как мандатная территория Лиги Наций.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Су­дан­ской по­доб­ла­сти Западной Аф­ри­ки. За­ни­ма­ют­ся руч­ным под­сеч­но-ог­не­вым зем­ле­де­ли­ем (про­со, сор­го, бо­бо­вые, рис, ямс, ара­хис), при­ме­ня­ет­ся тер­ра­си­ро­ва­ние гор­ных скло­нов. Раз­во­дят круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот. Раз­ви­ты вы­плав­ка и об­ра­бот­ка же­ле­за, брон­зы, се­реб­ра, гон­чар­ст­во, тка­че­ст­во.

По­се­ле­ния ку­че­вые, жи­ли­ще из камня или сыр­цо­во­го кир­пи­ча с вы­со­кой ко­нической кры­шей, круг­лое из уло­жен­ной яру­са­ми со­ло­мы (смотри иллюстрации к статье Аф­ри­ка).

По­все­днев­ная оде­ж­да - на­бед­рен­ная по­вяз­ка у муж­чин и ку­сок тка­ни, обёр­ну­тый во­круг бё­дер, у жен­щин; празд­нич­ная - ту­ни­ко­об­раз­ная ру­ба­ха у муж­чин и ши­ро­кое пё­строе пла­тье у жен­щин; прак­ти­ко­ва­лась ска­ри­фи­ка­ция.

Ос­но­ву тра­диционной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции со­став­ля­ют де­ре­вен­ские и боль­ше­се­мей­ные об­щи­ны, пат­ри­ли­ней­ная ро­до­вая ор­га­ни­за­ция. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па с оби­ли­ем опи­са­тель­ных кон­ст­рук­ций. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­рас­ту. Брак пат­ри­локаль­ный, рас­про­стра­не­на по­ли­ги­ния. Орто- и крос­ску­зен­ные бра­ки за­пре­ще­ны.

Фольк­лор - эт­но­ге­не­ти­че­ские пре­да­ния, сказ­ки, по­сло­ви­цы и другое.

Со­хра­ня­ют­ся муж­ские пу­бер­тат­ные об­ря­ды (ньяй­хай).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)