МАНДАРА
МАНДАРА (на языке канури; на языке хауса - мандарава) - народ в Западной Африке.
Живут в горах Мандара и к северу от них (между городами Мангафе и Бама) на севере Камеруна (Крайнесеверная провинция) и северо-востоке Нигерии (юго-восток штата Борно).
Численность вместе с родственными народами подоко (пареква), главда (гелебда), гудуф (гудупе), чинени (синени), тогхведе (дгведе), нгоше (нгвеше), сама (гевоко, гвоко) в Камеруне 110 тысяч человек, в Нигерии - 220 тысяч человек (2009 год, оценка).
Говорят на языках мандарской группы ветви биу-мандара чадских языков. Письменность на базе диалектов гамергу (малго) и мора (мура) на основе латинской графики. В Камеруне говорят также на французском языке и фула, в Нигерии - на хауса и английском языке.
Мандара в основном мусульмане-сунниты, остальные группы - большей частью приверженцы традиционных верований, от 10 до 30% подоко, нгоше сама, тогхведе и главда - христиане (католики и протестанты: евангелисты и пресвитериане).
С XV века известно раннегосударственное образование мандара (с 1715 года султанат), с XVII века попавшее под влияние Борну. Делились на три сословия (аристократия, служащие галипаха и простолюдины талагаха) и две касты (мясников и кузнецов); существовали также рабы. Политическая структура близка к системе Борну. В XVIII-XIX века распространился ислам. Воевали с Борну и фульбе, в конце XIX века были разбиты суданским махди Мухаммедом Ахмедом. В 1902 году вошли в колониальные владения Германии, переданные в 1922 году Франции как мандатная территория Лиги Наций.
Традиционная культура типична для народов Суданской подобласти Западной Африки. Занимаются ручным подсечно-огневым земледелием (просо, сорго, бобовые, рис, ямс, арахис), применяется террасирование горных склонов. Разводят крупный и мелкий рогатый скот. Развиты выплавка и обработка железа, бронзы, серебра, гончарство, ткачество.
Поселения кучевые, жилище из камня или сырцового кирпича с высокой конической крышей, круглое из уложенной ярусами соломы (смотри иллюстрации к статье Африка).
Повседневная одежда - набедренная повязка у мужчин и кусок ткани, обёрнутый вокруг бёдер, у женщин; праздничная - туникообразная рубаха у мужчин и широкое пёстрое платье у женщин; практиковалась скарификация.
Основу традиционной социальной организации составляют деревенские и большесемейные общины, патрилинейная родовая организация. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа с обилием описательных конструкций. Сиблинги делятся по относительному возрасту. Брак патрилокальный, распространена полигиния. Орто- и кросскузенные браки запрещены.
Фольклор - этногенетические предания, сказки, пословицы и другое.
Сохраняются мужские пубертатные обряды (ньяйхай).