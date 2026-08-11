МАНДАНА МИШРА
МАНДАНА МИШРА - индийский философ, последователь мимансы, а затем адвайта-веданты, на развитие идей которой он оказал большое влияние.
Мандана Мишра мог быть старшим современником Шанкары, однако в адвайту пришёл, вероятнее всего, под его влиянием.
В главном сочинении Мандана Мишра - трактате «Брахмасиддхи» («Установление [характеристик] Брахмана») поясняются семь характеристик Брахмана: блаженство, единственность, бессмертие, нерождённость, сознательность, непреходящесть, а также то, что он есть не-всё (асарва) и всё (сарва). Мандана Мишра впервые в истории адвайты поднимает вопрос об онтологическом статусе неведения (авидья) и его локализации. Авидья может принадлежать только индивидуальным душам (джива), но никак не Брахману, который есть «знание» (видья) по самой своей природе; при этом здесь нет ошибки порочного круга (авидья обусловливает дживы, которые, в свою очередь, обусловливают авидью), ибо подобная ошибка могла бы касаться реально существующего, но об авидье этого сказать нельзя (I.11). В философии Мандана Мишра Брахман не тождествен миру, но мир в определённом смысле тождествен Брахману. Реальность мира располагается между абсолютной реальностью («положительной природой» Брахмана) и предельной нереальностью («пустотой»), но «подчиняется» авидье, чьей «игрой» мир в конечном итоге и оказывается.