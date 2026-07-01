МАНДАН

МАНДАН (от названия на языке да­ко­та - ми­ва­та­ни, ма­ва­та­ни, ма­ва­та­да; преж­ние са­мо­на­зва­ния - ру­ва­ка­ки, ну­ма­ка­ки, «лю­ди»; современное са­мо­на­зва­ние - ру’эта, ну’эта) - ин­дей­ский на­род груп­пы сиу в США (штат Северная Да­ко­та).

Чис­лен­ность 475 человек (2000 год, пе­ре­пись). Вме­сте с ари­ка­ра и хи­дат­са со­став­ля­ют об­щи­ну Три со­еди­нён­ных пле­ме­ни шта­та Северная Да­ко­та (ре­зер­ва­ция Форт-Бер­толд); об­щая чис­лен­ность 8,7 тысяч человек (1998 год, дан­ные Бюро по де­лам ин­дей­цев).

Го­во­рят в основном по-анг­лий­ски; 42 человека го­во­рят на языке ман­дан центральной под­груп­пы сиу язы­ков; диа­лек­ты: руп­та­ре, ну’этаре и ави­ка­ха.

Ве­рую­щие - про­тес­тан­ты (кон­гре­га­цио­на­ли­сты, епи­ско­паль­ная цер­ковь, бап­ти­сты) и ка­то­ли­ки.

Пред­ки мандан, ве­ро­ят­но, вхо­ди­ли в общ­ность но­си­те­лей куль­ту­ры Плейнс-Вил­лидж в вер­ховь­ях реки Мис­су­ри (середина X-XVII века).

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев вос­то­ка Ве­ли­ких рав­нин. За­ни­ма­лись зем­ле­де­ли­ем в реч­ных до­ли­нах (жен­щи­ны вы­ра­щи­ва­ли ку­ку­ру­зу, фа­соль, ты­к­вы, под­сол­неч­ник, муж­чи­ны - та­бак), се­зон­ной охо­той не­боль­ши­ми груп­па­ми (би­зон, ва­пи­ти, олень, ан­ти­ло­па), со­би­ра­тель­ст­вом и ры­бо­лов­ст­вом. Бы­ло из­вест­но гон­чар­ст­во, пле­те­ние кор­зин, из­го­тов­ле­ние «би­зонь­их» ло­док (круг­лых, с кар­ка­сом, об­тя­ну­тым шку­рой би­зо­на). Важ­ную роль иг­ра­ла осен­няя тор­гов­ля с ин­дей­ца­ми со­сед­них ре­гио­нов (Се­ве­ро-Вос­ток, Пла­то, Юго- Вос­ток) и с бе­лы­ми тор­гов­ца­ми.

Ко 2-й половине XVII века мандан ло­ка­ли­зи­ру­ют­ся по обо­им бе­ре­гам Мис­су­ри в рай­оне устья реки Харт-Ри­вер (ран­ние пу­те­ше­ст­вен­ни­ки со­об­ща­ют о 8 де­рев­нях, ар­хео­ло­ги­че­ски про­сле­жи­ва­ют­ся 6 де­ре­вень, на­счи­ты­ваю­щих свыше 640 круг­лых по­лу­зем­ля­нок - свыше 8 тысяч человек). До эпи­де­мии 1837 года име­лось 13 мат­ри­ли­ней­ных ро­дов, объ­е­ди­нён­ных в 2 эк­зо­гам­ные по­ло­ви­ны на западном и восточном бе­ре­гу Мис­су­ри: западный, или «мир­ная», вклю­ча­ла под­раз­де­ле­ния ну’эта, ис­то­пе и ави­ка­ха, восточный, или во­ен­ная, - под­раз­де­ле­ние руп­та­ре. «Мир­ная» по­ло­ви­на ве­ла про­ис­хо­ж­де­ние от куль­тур­но­го ге­роя Оди­но­кий Че­ло­век (со­глас­но ми­фу, она бы­ла соз­да­на им из соб­ст­вен­ных рё­бер в рай­оне Харт-Ри­вер) и ас­со­ции­ро­ва­лась с би­зо­ном, «во­ен­ная» - от куль­тур­но­го ге­роя Гли­на На Ли­це, ас­со­ции­ро­ва­лась с ку­ку­ру­зой. Пос­ле 1837 года пред­поч­ти­тель­ны­ми ста­ли бра­ки вну­три поло­вин.

Сис­те­ма род­ст­ва ти­па «кроу»; сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­рас­ту и от­но­сительному по­лу. В ка­ж­дой де­рев­не со­ве­том вла­дель­цев важ­ней­ших «свя­щен­ных свя­зок» вы­би­ра­ли во­ен­но­го (из вы­даю­щих­ся вои­нов «во­ен­ной» по­ло­ви­ны) и мир­но­го (зна­то­ка об­ря­дов, вла­дею­ще­го важ­ной «свя­щен­ной связ­кой») во­ж­дей. По­сре­ди де­рев­ни сто­ял свя­щен­ный столб из то­по­ля, ок­ра­шен­ный в крас­ный цвет, ок­ру­жён­ный ог­ра­дой из то­по­ли­ных до­сок (сим­во­ли­зи­ро­вал Оди­но­ко­го Че­ло­ве­ка, спас­ше­го мандан во вре­мя Все­мир­но­го по­то­па, по­стро­ив за­бор во­круг де­рев­ни), к се­ве­ру от не­го - боль­шая по­лу­зем­лян­ка; с ни­ми бы­ла свя­за­на 4-днев­ная лет­няя це­ре­мо­ния Оки­па («под­ра­жа­ние би­зо­ну»), де­таль­но опи­сан­ная Дж. Кэт­ли­ном в 1832 году. В ос­но­ве тра­диционных ве­ро­ва­ний ле­жа­ла ве­ра в без­лич­ную ма­гическую си­лу (хо­при), об­ре­тае­мую пу­тём «по­ис­ка ви­де­ний» (пост, мо­лит­ва, са­мо­ис­тя­за­ния) или по­куп­кой од­ной из на­следственных пле­мен­ных или лич­ных «свя­щен­ных свя­зок». Су­ще­ст­во­ва­ла сис­те­ма муж­ских и жен­ских сою­зов, по­стро­ен­ная по воз­рас­тно­му прин­ци­пу, не­ко­то­рые - об­щие с хи­дат­са.

К 1730-м году у мандан по­яв­ля­ют­ся пер­вые ло­ша­ди. Кон­так­ты с ев­ро­пей­ца­ми с 1738 года (французский пу­те­ше­ст­вен­ник П.Г. де Ва­ренн де ла Ве­ран­д­ри). К 1770-м году ев­ропейские тор­гов­цы по­сто­ян­но жи­ли сре­ди мандан. В 1781 году эпи­де­мия ос­пы бо­лее чем в по­ло­ви­ну со­кра­ти­ла чис­лен­ность мандан, ос­таль­ные бы­ли вы­ну­ж­де­ны под дав­ле­ни­ем те­тон пе­ре­се­лить­ся вы­ше по Мис­су­ри к хи­дат­са (устье реки Найф-Ри­вер). До­го­вор­ные от­но­ше­ния с США с 1825 года. В 1830 году Американская пуш­ная ком­па­ния по­строи­ла Форт-Кларк, став­ший главной тор­го­вой фак­то­ри­ей и цен­тром кон­так­тов с ин­дей­ца­ми в рай­оне.

Ле­том 1837 года но­вая эпи­де­мия ос­пы унес­ла бо­лее 90% мандан, вы­жив­шие (не бо­лее 150 человек) ча­стью со­бра­лись в од­ной де­рев­не, ос­таль­ные рас­се­ли­лись по де­рев­ням хи­дат­са и ари­ка­ра. В 1845 году хи­дат­са и часть мандан уш­ли вверх по те­че­нию. В начале 1860-х годов к ним при­сое­ди­ни­лись ос­тав­шие­ся мандан и ари­ка­ра. В 1870 году для мандан, хи­дат­са и ари­ка­ра уч­ре­ж­де­на ре­зер­ва­ция Форт-Бер­толд, к 1910 году её тер­ри­то­рия со­кра­ти­лась поч­ти в 10 раз. В 1936 году бы­ла при­ня­та кон­сти­ту­ция и об­щее названием «Три со­еди­нён­ных пле­мени шта­та Северная Да­ко­та». По­сле со­ору­же­ния в 1951 году Гар­ри­со­нов­ской пло­ти­ны на Мис­су­ри зна­чительная часть ре­зер­ва­ции бы­ла за­то­п­ле­на, свы­ше по­ло­ви­ны жи­те­лей пе­ре­се­ли­лись за её пре­де­лы.

Современные мандан силь­но ме­ти­си­ро­ва­ны (в 1971 году умер по­след­ний чис­то­кров­ный мандан).

На тер­ри­то­рии ре­зер­ва­ции раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся неф­тя­ные и га­зо­вые ме­сто­ро­ж­де­ния; дей­ству­ет кол­ледж, про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли Пау-Вау, во вре­мя ко­то­рых про­ис­хо­дят тра­диционные це­ре­мо­нии раз­да­чи иму­ще­ст­ва (та­нец Во­ен­но­го го­лов­но­го убо­ра). В 1970-е годы у да­ко­та за­им­ст­во­ва­на Пля­ска солн­ца.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)