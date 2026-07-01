МАНДАН
МАНДАН (от названия на языке дакота - миватани, маватани, маватада; прежние самоназвания - рувакаки, нумакаки, «люди»; современное самоназвание - ру’эта, ну’эта) - индейский народ группы сиу в США (штат Северная Дакота).
Численность 475 человек (2000 год, перепись). Вместе с арикара и хидатса составляют общину Три соединённых племени штата Северная Дакота (резервация Форт-Бертолд); общая численность 8,7 тысяч человек (1998 год, данные Бюро по делам индейцев).
Говорят в основном по-английски; 42 человека говорят на языке мандан центральной подгруппы сиу языков; диалекты: руптаре, ну’этаре и авикаха.
Верующие - протестанты (конгрегационалисты, епископальная церковь, баптисты) и католики.
Предки мандан, вероятно, входили в общность носителей культуры Плейнс-Виллидж в верховьях реки Миссури (середина X-XVII века).
Традиционная культура типична для индейцев востока Великих равнин. Занимались земледелием в речных долинах (женщины выращивали кукурузу, фасоль, тыквы, подсолнечник, мужчины - табак), сезонной охотой небольшими группами (бизон, вапити, олень, антилопа), собирательством и рыболовством. Было известно гончарство, плетение корзин, изготовление «бизоньих» лодок (круглых, с каркасом, обтянутым шкурой бизона). Важную роль играла осенняя торговля с индейцами соседних регионов (Северо-Восток, Плато, Юго- Восток) и с белыми торговцами.
Ко 2-й половине XVII века мандан локализируются по обоим берегам Миссури в районе устья реки Харт-Ривер (ранние путешественники сообщают о 8 деревнях, археологически прослеживаются 6 деревень, насчитывающих свыше 640 круглых полуземлянок - свыше 8 тысяч человек). До эпидемии 1837 года имелось 13 матрилинейных родов, объединённых в 2 экзогамные половины на западном и восточном берегу Миссури: западный, или «мирная», включала подразделения ну’эта, истопе и авикаха, восточный, или военная, - подразделение руптаре. «Мирная» половина вела происхождение от культурного героя Одинокий Человек (согласно мифу, она была создана им из собственных рёбер в районе Харт-Ривер) и ассоциировалась с бизоном, «военная» - от культурного героя Глина На Лице, ассоциировалась с кукурузой. После 1837 года предпочтительными стали браки внутри половин.
Система родства типа «кроу»; сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу. В каждой деревне советом владельцев важнейших «священных связок» выбирали военного (из выдающихся воинов «военной» половины) и мирного (знатока обрядов, владеющего важной «священной связкой») вождей. Посреди деревни стоял священный столб из тополя, окрашенный в красный цвет, окружённый оградой из тополиных досок (символизировал Одинокого Человека, спасшего мандан во время Всемирного потопа, построив забор вокруг деревни), к северу от него - большая полуземлянка; с ними была связана 4-дневная летняя церемония Окипа («подражание бизону»), детально описанная Дж. Кэтлином в 1832 году. В основе традиционных верований лежала вера в безличную магическую силу (хопри), обретаемую путём «поиска видений» (пост, молитва, самоистязания) или покупкой одной из наследственных племенных или личных «священных связок». Существовала система мужских и женских союзов, построенная по возрастному принципу, некоторые - общие с хидатса.
К 1730-м году у мандан появляются первые лошади. Контакты с европейцами с 1738 года (французский путешественник П.Г. де Варенн де ла Верандри). К 1770-м году европейские торговцы постоянно жили среди мандан. В 1781 году эпидемия оспы более чем в половину сократила численность мандан, остальные были вынуждены под давлением тетон переселиться выше по Миссури к хидатса (устье реки Найф-Ривер). Договорные отношения с США с 1825 года. В 1830 году Американская пушная компания построила Форт-Кларк, ставший главной торговой факторией и центром контактов с индейцами в районе.
Летом 1837 года новая эпидемия оспы унесла более 90% мандан, выжившие (не более 150 человек) частью собрались в одной деревне, остальные расселились по деревням хидатса и арикара. В 1845 году хидатса и часть мандан ушли вверх по течению. В начале 1860-х годов к ним присоединились оставшиеся мандан и арикара. В 1870 году для мандан, хидатса и арикара учреждена резервация Форт-Бертолд, к 1910 году её территория сократилась почти в 10 раз. В 1936 году была принята конституция и общее названием «Три соединённых племени штата Северная Дакота». После сооружения в 1951 году Гаррисоновской плотины на Миссури значительная часть резервации была затоплена, свыше половины жителей переселились за её пределы.
Современные мандан сильно метисированы (в 1971 году умер последний чистокровный мандан).
На территории резервации разрабатываются нефтяные и газовые месторождения; действует колледж, проводятся фестивали Пау-Вау, во время которых происходят традиционные церемонии раздачи имущества (танец Военного головного убора). В 1970-е годы у дакота заимствована Пляска солнца.