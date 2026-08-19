МАНЬЧЖУРОВЕДЕНИЕ
МАНЬЧЖУРОВЕДЕНИЕ - комплекс наук, изучающих маньчжурский язык, написанные на нём источники по истории, культуре, идеологии и религии народов империи Цин (1644-1912 годы), а также современных маньчжуров и сибо.
Первое исследование маньчжурского языка «Elementa linguæ Tartaricæ» написано миссионером ордена иезуитов в Китае Ф. Вербистом на латинском языке и издано в Париже в 1696 году. Научное маньчжуроведение сложилось в XVIII веке с установлением дипломатических и торговых связей Европы и России с династией Цин в Китае, при которой маньчжурский язык был объявлен одним из официальных языков (наряду с китайским и монгольским). Как самостоятельная дисциплина существовала до начала XX века. После Синьхайской революции (1911-1912 годы) и падения династии Цин лингвистика вслед за китайской наукой объявила маньчжурский язык мёртвым, кроме того, возникли сложности с определением лингвистической ситуации в Маньчжурии. Вследствие этого маньчжурская проблематика стала исследоваться в рамках китаистики и монголоведения. Возрождение маньчжуроведения как самостоятельной дисциплины началось во 2-й половины XX века с публикацией описаний европейской коллекций и изданием маньчжурских письменных памятников, доказывавших аутентичность маньчжурской культуры.
В XVIII-XIX века основными школами маньчжуроведения в Европе были французская, российская, в середине XIX века сложилась немецкая школа. Заслуга создания первых двух школ принадлежит миссионерам ордена иезуитов и членам Русской православной духовной миссии в Пекине, занимавшимся в том числе изучением маньчжурского языка, активной научной и просветительской деятельностью. Благодаря работам отцов иезуитов Ж.Ж. Амио, И. Буве, Д. Парренина и других в 1-й половине XVIII века Европа познакомилась с переводами основных китайских сочинений, чаще всего сделанных с их маньчжурских версий. Миссионеры собрали коллекцию маньчжурских книг, хранящихся в Национальной библиотеке в Париже. В начале XIX века в ней работал Г.Ю. Клапрот, переехавший во Францию из России и в 1828 году издавший в Париже «Маньчжурскую хрестоматию». Переводы маньчжурских текстов по истории, религии и языку изданы Ш. Арле, Л. Лангле, Дю Альд и другими. В 1814 году в Коллеж де Франс открыта кафедра маньчжурского и китайского языков и литературы во главе с А. Ремюза. Преподавание и изучение маньчжурского языка во Франции было остановлено 2-й мировой войной.
С 1-й половины XX века ведущей школой маньчжуроведения в Европе стала немецкая (Э. Хениш, В. Фукс). В конце XX века её представители М. Гимм, Х. Вальравенс, Э. фон Менде составили описания маньчжурской коллекций большинства европейских библиотек, исследовали маньчжурскую литературу и культуру. С 1970-х годов ведущий маньчжуровед Европы - Дж. Стари (ученик В. Фукса), создатель единственной кафедры маньчжуроведения в Европе (в университете Венеции), автор трудов по истории, литературе, культуре и религии маньчжуров и сибо, 4-томного библиографического справочника «Manchu studies: an international bibliography» (1990-2003 годы).
В Китае начало изучения маньчжурского языка связано с установлением династии Цин, поскольку знание этого языка было необходимо для сдачи государственных экзаменов на должность. 1-й словарь «Полная книга государства Великая Цин» («Дайцин гурунь-и иони битхэ») составлен Шэнь Циляном и издан в 1683 году. Словари и разговорники создавались вплоть до начала XX века. Как наука маньчжуроведение в Китае стало развиваться в середине XX века, в научный оборот вводятся маньчжурские тексты из бывших дворцовых коллекций. В Японии маньчжуроведение развивается с начала XX века: после оккупации Маньчжурии Японией учёные активно занимаются изданием маньчжурских архивных документов.
В истории российского маньчжуроведения выделяется 5 основных периодов.
Первый период (начало XVIII века - 1-я половина 1840-х годов) связан с деятельностью сотрудников и студентов пекинской духовной миссии (И.К. Россохина, А.М. Владыкина, П.И. Каменского, А.Л. Леонтьева, З.Ф. Леонтьевского, С.В. Липовцова и многих других). Они составили маньчжурские грамматики, словари, создали исследования по маньчжурскому языку, литературе и культуре, сделали первые переводы маньчжурских сочинений на русский язык (что сопровождалось детальной разработкой и освоением маньчжурской политической, административной, лингвистической терминологии), исследовали историю, быт, социально-экономическое положение маньчжуров при империи Цин.
Во второй период (2-я половина 1840-х годов - конец XX века) важнейшим событием стал ввод маньчжурского языка в университетское преподавание, так как возникла необходимость готовить переводчиков с китайского и маньчжурского языков для Министерства иностранных дел, а также будущих студентов миссии непосредственно в России. В 1844 году при Казанском университете открылась первая в России кафедра маньчжурского языка и О.П. Войцеховский стал первым российским профессором-маньчжуроведом. С середины 1850-х годов большая часть маньчжуроведческих исследований и преподавание маньчжурского языка осуществлялись в Санкт-Петербургском университете, где работали В.П. Васильев, автор «Маньчжурской хрестоматии для первоначального преподавания» (1863 год) и «Маньчжурско-русского словаря» (1866 год), И.И. Захаров, составивший «Полный маньчжурско-русский словарь» (1875 год) и «Грамматику маньчжурского языка» (1879 год), А.О. Ивановский, создатель «Маньчжурской хрестоматии» (вып. 1-2, 1893-1895 годы), хрестоматии «Китайские песни в Северной Маньчжурии» (1893 год).
В третий период (конец 1890-х годов - 1920 год) центром маньчжуроведения был Владивосток. На китайско-маньчжурском отделении Восточного института (открылся в 1898 году, в 1920 году реорганизован в восточный факультет Дальневосточного государственного университета) проводили научные исследования и преподавали А.М. Позднеев, А.В. Руднев, создатели учебников и хрестоматий по маньчжурскому языку, а также П.П. Шмидт, А.В. Гребенщиков, которые начали сравнительное изучение тунгусо-маньчжурских языков. Работал кабинет экспериментальной фонетики под руководством Гребенщикова. Ему же принадлежит труд «Маньчжуры, их язык и письменность» (1912 год), в котором доказывается, что в начале XX века на маньчжурском языке говорили во многих провинциях северно-восточной Маньчжурии.
В четвёртый период (1920 - 1950-е годы) маньчжуроведческие исследования велись главным образом в Ленинграде - в Азиатском музее, в 1930 году преобразованном в Институт востоковедения АН СССР, и в ЛГУ. А.В. Гребенщиков возглавил в Институте востоковедения секцию маньчжуроведения (В.А. Жебровский, К.М. Черемисов, Б.И. Панкратов), которая занималась обработкой маньчжурской коллекции института и публикацией переводов маньчжурских документов. В 1945-1950 годы в ЛГУ подготовлена группа маньчжуроведов.
В истории отечественного маньчжуроведения 2-4-го периодов прослеживаются 2 тенденции. Сторонники первой (например, А В. Гребенщиков) рассматривали маньчжуроведческие проблемы в аспекте китаистики, сторонники второй - монголоведения. Маньчжуроведы-монголоведы (А. Орлов, А.М. Позднеев, а также Б.Я. Владимирцов, В.Л. Котвич) установили генетические связи маньчжурского языка с монгольскими и тунгусскими языками. К маньчжурскому языку в разные периоды обращались и тюркологи; например, В.В. Радлов собрал большую коллекцию текстов маньчжурского и сибинского фольклора (частично опубликован в «Маньчжурской хрестоматии» А.О. Ивановского; рукопись Радлова «Сиди кур. Сибинская версия "Волшебного мертвеца"» издана в 1994 году Е.П. Лебедевой и Л.М. Гореловой).
В пятый период (с 1960-х годов) российская школа маньчжуроведения, некогда ведущая в Европе, но постепенно угасшая к середине XX века, представлена единичными учёными. До 1990-х годов маньчжурская проблематика исследовалась главным образом в рамках сравнительного тунгусо-маньчжурского языкознания при научно-исследовательских институтах АН СССР [О.П. Суник, В.И. Цинциус (Ленинград); Б.К. Пашков (Москва); Е.П. Лебедева, В.А. Аврорин (Новосибирск)]. Лишь немногие исследователи обратились непосредственно к маньчжурским текстам: в 1960-1980-х годах переводы маньчжурских официальных и литературных текстов издавали И.Т. Мороз (Институт Дальнего Востока АН СССР, Москва) и М.П. Волкова [которой принадлежат публикации: «Нишань саманьи битхэ. (Предание о нишанской шаманке)» (1961 год), «Описание маньчжурских рукописей Института народов Азии АН СССР» (1965 год) и «Описание маньчжурских ксилографов Института востоковедения АН СССР» (вып. 1, 1988 год)]; с начала 1980-х годов Т.А. Пан продолжает в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР (ныне Институт восточных рукописей РАН) академическую традицию научного описания коллекций маньчжурских памятников, их публикации; исследует письменные источники на маньчжурских и китайских языках, касающиеся истории империи Цин, её историографии, идеологии, религии, литературы, лексикографии («Маньчжурские письменные памятники по истории и культуре империи Цин XVII-XVIII вв.», 2006 год). С 1980-х годов последовательница новосибирской школы Л.М. Горелова занимается проблемами грамматики маньчжурского языка (в том числе идиома сибо) в Институте востоковедения РАН в Москве. Ей принадлежит изданная на английском языке фундаментальная «Manchu grammar» (2002 год).
В 1960-х годы в Европе и Америке развернулась дискуссия о восстановлении роли маньчжуроведения как самостоятельной науки. С конца 1970-х годов в университетах Германии, Италии, Венгрии, Польши, Японии, КНР и США вводится преподавание маньчжурского языка.