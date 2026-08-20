МАНЬЧЖУРО-КОРЕЙСКИЕ ВОЙНЫ

Маньчжуро-корейские войны (1627, 1636—1637) — военные конфликты между корейским государством Чосон и маньчжурами . Поводом для первой войны послужила активная военная и дипломатическая помощь корейского вана Инджо (1623–1649) своему сюзерену — китайской империи Мин в борьбе с усилившимся при правлении хана Абахая (1626–1643) нападениями маньчжуров. В конце зимы 1627 за 2 недели тридцатитысячные силы маньчжуров разгромили корейские войска и захватили ряд северных городов, включая Пхеньян. После этого Чосон пошел на союз с маньчжурами и выплачивал им дань. Однако продолжение традиционной политики формального подчинения Китаю, поддержки конфуцианской империи Мин против «варваров» и отказ признания за Абахаем нового титула «Сына Неба», равного титулу китайского императора, привело к ухудшению отношений с маньчжурами и началу новой войны в 1636. Уже 130-тысячная армия под командованием Абахая вторглась в Корею, вскоре разбила неорганизованные силы противника и, несмотря на противодействие народных ополчений, быстро продвинулась к столице. После захвата семьи вана и важных городов Инджо капитулировал и принял жесткие условия мира (большая дань, политическое, торговое подчинение маньчжурам, прекращение связей с Мин, помощь маньчжурам в войне с Китаем). Значительные разрушения во время М.-К. в. отбросили назад развитие Кореи, еще не отправившейся на тот момент и от последствий Имджинской войны конца XVI в.

Лит.: Тихонов В. М., Кан Мангиль . История Кореи: В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до 1904 г. М., 2011; Дацышен В. Г., Модоров Н. С. Расширение маньчжурского государства в первой трети XVII в. Маньчжуро-­корейская война 1636–1637 гг. // Мир Евразии. № 2 (21). 2013. М. А. Стоякин.