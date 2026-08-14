МАНЬЧЭН

МАНЬЧЭН - мо­гиль­ник пе­рио­да Западная Хань на го­ре Лин­шань, в уезде Мань­чэн (провинция Хэ­бэй, Ки­тай ).

Об­на­ру­жен в 1968 году, то­гда же рас­ко­пан от­ря­дом по ох­ра­не па­мят­ни­ков ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры провинции Хэ­бэй с уча­сти­ем ар­хео­ло­гов из Пе­ки­на.

Из над­пи­сей, со­пос­тав­лен­ных с китайскими пись­мен­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми, сле­ду­ет, что в од­ной мо­ги­ле Маньчэн по­хо­ро­нен сын императора Цзин-ди (156-141 годы до нашей эры) Лю Шэн, ко­то­рый под име­нем Цзин-ван стал пра­ви­те­лем на­следственного вла­де­ния Чжун­шань в 154 году, умер в 113 году; в со­сед­ней мо­ги­ле - его же­на Доу Вань, по­хо­ро­не­на не позд­нее 104 года до нашей эры (су­дя по на­име­но­ва­нию долж­но­сти хра­мо­во­го чи­нов­ни­ка, ука­зан­ной на от­тис­ке пе­ча­ти).

Гроб­ни­цы вы­руб­ле­ны в ска­ле, бли­же к вер­ши­не; ка­ж­дая со­сто­ит из дро­мо­са, 2 основания (со свод­ча­ты­ми по­тол­ка­ми), 2 бо­ко­вых ка­мер, ко­ри­до­ра, со­еди­няю­ще­го дро­мос с пе­ред­ней ка­ме­рой. У мо­ги­лы Лю Шэ­на (51,7× ×37,5×6,8 м) вход в дро­мос за­ло­жен комь­я­ми зем­ли, у мо­ги­лы Доу Вань (49,7×65×7,9 м) - кир­пич­ной стен­кой; по­сле за­клад­ки вхо­ды за­ли­ли чу­гу­ном.

Уст­рой­ст­во гроб­ниц ими­ти­ру­ет жи­лые по­кои. Пе­ред­няя ка­ме­ра («бан­кет­ный зал») в мо­ги­ле Лю Шэ­на вы­ло­же­на ка­мен­ны­ми пли­та­ми, свер­ху на­тя­нут ма­тер­ча­тый тент; в пе­ред­ней ка­ме­ре мо­ги­лы Доу Вань со­ору­жён де­ревянный до­мик, кры­тый че­ре­пи­цей. В зад­ней ка­ме­ре («по­кои»), от­де­лён­ной от «за­ла» же­лез­ны­ми две­ря­ми, раз­ме­щал­ся гроб, ря­дом бы­ла обо­ру­до­ва­на не­боль­шая «ком­на­та для умы­ва­ния» с ка­на­ли­за­ци­ей, во­круг ко­то­рой со­ору­жён уз­кий об­вод­ной ко­ри­дор. В мо­ги­ле Лю Шэ­на сар­ко­фаг и по­ме­щён­ный в не­го гроб из рас­пис­но­го ла­ка на­хо­ди­лись на неф­ри­то­вом ло­же; те­ло Доу Вань по­ме­ще­но в ла­ко­вом гро­бу, ин­кру­сти­ро­ван­ном неф­ри­том (пла­сти­на­ми внут­ри, коль­ца­ми сна­ру­жи и свер­ху).

По­кой­ные бы­ли в мас­ках и «са­ва­нах» из пла­сти­нок неф­ри­та (рисунок), со­еди­нён­ных зо­ло­ты­ми и шёл­ко­вы­ми ни­тя­ми (например, у Лю Шэ­на убор со­сто­ял из 12 час­тей, на­бран­ных из 2498 пла­сти­нок, для ни­тей по­тре­бо­ва­лось 1,1 кг зо­ло­та). По­доб­ные по­гре­баль­ные одея­ния на­хо­ди­ли и в других по­гре­бе­ни­ях чле­нов хань­ско­го императорского до­ма [например, мо­ги­лы Лю У, пра­ви­те­ля княжества Чу (середина II века нашей эры), Лю Гу­на, кня­зя уде­ла Пэн­чэн (I век нашей эры), обе в рай­оне современного города Сюй­чжоу, провинции Цзян­су].

В гроб­ни­це Лю Шэ­на в ко­ри­до­ре и в южной бо­ко­вой ка­ме­ре («ка­рет­ный са­рай» и «ко­нюш­ня») на­хо­ди­лись 6 про­гу­лоч­ных и охот­ничь­их ко­лес­ниц с зон­том, за­хо­ро­не­ны 16 ло­ша­дей, 11 со­бак, олень. В северной бо­ко­вой ка­ме­ре («склад») - мно­го­численные ке­ра­мические со­су­ды с зер­ном, мя­сом, ры­бой, кор­ча­ги для ви­на, ку­хон­ная по­су­да; на­про­тив - жёр­нов и брон­зо­вая во­рон­ка для за­сып­ки зер­на. В пе­ред­ней ка­ме­ре - сто­ло­вая по­су­да из брон­зы и ке­ра­ми­ки, брон­зо­вые жа­ров­ни, кан­де­ляб­ры, ку­риль­ни­цы; ке­ра­мические и ка­мен­ные фи­гур­ки слу­жа­нок; 2 па­лат­ки (ре­кон­ст­руи­ру­ют­ся по брон­зо­вым кре­п­ле­ни­ям де­ревянного кар­ка­са). В зад­ней ка­ме­ре - неф­ри­то­вые ук­ра­ше­ния, зо­ло­тые слит­ки, мно­же­ст­во брон­зо­вых мо­нет «у-шу», ка­мен­ные фи­гур­ки слу­жа­нок, на­бор ору­жия из ста­ли, же­ле­за, брон­зы, ла­ки­рованного де­ре­ва (ме­чи, па­ла­ши, тре­зуб­цы, на­ко­неч­ни­ки ко­пий, лу­ки со стре­ла­ми, щи­ты, че­шуй­ча­тый дос­пех). На брон­зо­вых на­ко­неч­ни­ках стрел - тон­чай­шая хро­мо­вая плён­ка для пре­до­хра­не­ния от кор­ро­зии и из­но­са. В «ком­на­те для умы­ва­ния» - брон­зо­вые та­зы, ру­ко­мой­ни­ки, жа­ров­ни, лам­пы. В мо­ги­ле Доу Вань рас­по­ло­же­ние ин­вен­та­ря при­мер­но та­кое же, хо­тя «ко­нюш­ня» рас­по­ло­же­на в северной бо­ко­вой ка­ме­ре и со­дер­жит толь­ко 1 ма­лень­кую ко­ля­ску и 2 ске­ле­та по­ни. В обе­их мо­ги­лах най­де­ны вы­со­ко­ху­до­жественные брон­зо­вые из­де­лия с по­зо­ло­той и се­реб­ря­ной ин­кру­ста­ци­ей; зо­ло­тые и се­реб­ря­ные иг­лы для иг­ло­ука­лы­ва­ния и другое.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)