МАНЬЧЭН
МАНЬЧЭН - могильник периода Западная Хань на горе Линшань, в уезде Маньчэн (провинция Хэбэй, Китай).
Обнаружен в 1968 году, тогда же раскопан отрядом по охране памятников материальной культуры провинции Хэбэй с участием археологов из Пекина.
Из надписей, сопоставленных с китайскими письменными источниками, следует, что в одной могиле Маньчэн похоронен сын императора Цзин-ди (156-141 годы до нашей эры) Лю Шэн, который под именем Цзин-ван стал правителем наследственного владения Чжуншань в 154 году, умер в 113 году; в соседней могиле - его жена Доу Вань, похоронена не позднее 104 года до нашей эры (судя по наименованию должности храмового чиновника, указанной на оттиске печати).
Гробницы вырублены в скале, ближе к вершине; каждая состоит из дромоса, 2 основания (со сводчатыми потолками), 2 боковых камер, коридора, соединяющего дромос с передней камерой. У могилы Лю Шэна (51,7× ×37,5×6,8 м) вход в дромос заложен комьями земли, у могилы Доу Вань (49,7×65×7,9 м) - кирпичной стенкой; после закладки входы залили чугуном.
Устройство гробниц имитирует жилые покои. Передняя камера («банкетный зал») в могиле Лю Шэна выложена каменными плитами, сверху натянут матерчатый тент; в передней камере могилы Доу Вань сооружён деревянный домик, крытый черепицей. В задней камере («покои»), отделённой от «зала» железными дверями, размещался гроб, рядом была оборудована небольшая «комната для умывания» с канализацией, вокруг которой сооружён узкий обводной коридор. В могиле Лю Шэна саркофаг и помещённый в него гроб из расписного лака находились на нефритовом ложе; тело Доу Вань помещено в лаковом гробу, инкрустированном нефритом (пластинами внутри, кольцами снаружи и сверху).
Покойные были в масках и «саванах» из пластинок нефрита (рисунок), соединённых золотыми и шёлковыми нитями (например, у Лю Шэна убор состоял из 12 частей, набранных из 2498 пластинок, для нитей потребовалось 1,1 кг золота). Подобные погребальные одеяния находили и в других погребениях членов ханьского императорского дома [например, могилы Лю У, правителя княжества Чу (середина II века нашей эры), Лю Гуна, князя удела Пэнчэн (I век нашей эры), обе в районе современного города Сюйчжоу, провинции Цзянсу].
В гробнице Лю Шэна в коридоре и в южной боковой камере («каретный сарай» и «конюшня») находились 6 прогулочных и охотничьих колесниц с зонтом, захоронены 16 лошадей, 11 собак, олень. В северной боковой камере («склад») - многочисленные керамические сосуды с зерном, мясом, рыбой, корчаги для вина, кухонная посуда; напротив - жёрнов и бронзовая воронка для засыпки зерна. В передней камере - столовая посуда из бронзы и керамики, бронзовые жаровни, канделябры, курильницы; керамические и каменные фигурки служанок; 2 палатки (реконструируются по бронзовым креплениям деревянного каркаса). В задней камере - нефритовые украшения, золотые слитки, множество бронзовых монет «у-шу», каменные фигурки служанок, набор оружия из стали, железа, бронзы, лакированного дерева (мечи, палаши, трезубцы, наконечники копий, луки со стрелами, щиты, чешуйчатый доспех). На бронзовых наконечниках стрел - тончайшая хромовая плёнка для предохранения от коррозии и износа. В «комнате для умывания» - бронзовые тазы, рукомойники, жаровни, лампы. В могиле Доу Вань расположение инвентаря примерно такое же, хотя «конюшня» расположена в северной боковой камере и содержит только 1 маленькую коляску и 2 скелета пони. В обеих могилах найдены высокохудожественные бронзовые изделия с позолотой и серебряной инкрустацией; золотые и серебряные иглы для иглоукалывания и другое.