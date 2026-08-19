МАНАССЕИН ВЯЧЕСЛАВ АВКСЕНТЬЕВИЧ

МАНАССЕИН ВЯЧЕСЛАВ АВКСЕНТЬЕВИЧ - российский те­ра­певт и об­щественный дея­тель, профессор (1876 год), по­лу­чив­ший из­вест­ность как «ры­царь вра­чеб­ной эти­ки».

Брат Н.А. Ма­на­сеи­на .

В 1866 году окон­чил Ме­ди­ко-хи­рур­гическую ака­де­мию в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ны­не Во­енно-медицинская ака­де­мия), ра­бо­тал в кли­ни­ке С.П. Бот­ки­на. В 1870-1872 годы со­вер­шен­ст­во­вал­ся в кли­ни­ках и ла­бо­ра­то­ри­ях Гер­ма­нии и Ав­ст­ро-Венг­рии , по­сле че­го пре­по­да­вал в Ме­ди­ко-хи­рур­гической ака­де­мии об­щую те­ра­пию и ди­аг­но­сти­ку. В 1876-1892 годы заведующий ка­фед­рой ча­ст­ной па­то­ло­гии и те­ра­пии, уде­лял в сво­их лек­ци­ях осо­бое вни­ма­ние во­про­сам вра­чеб­ной эти­ки, ги­гие­ны и про­фи­лак­ти­ки за­бо­ле­ва­ний, ста­ти­сти­ки в кли­нической ме­ди­ци­не.

На­учные тру­ды по­свя­ще­ны про­бле­мам го­ло­да­ния как на­ру­ше­ния тка­не­во­го ме­та­бо­лиз­ма; впер­вые до­ка­зал на­ли­чие де­ге­не­ра­тив­ных из­ме­не­ний во всех па­рен­хи­ма­тоз­ных ор­га­нах при этом со­стоя­нии, вы­явил по­вы­ше­ние температуры те­ла го­ло­даю­ще­го ор­га­низ­ма в со­стоянии аго­нии, а так­же впер­вые ус­та­но­вил процесс за­мед­ле­ния раз­ру­ше­ния тка­ней при по­втор­ном го­ло­да­нии. Ус­та­но­вил, что при ли­хо­рад­ке у жи­вот­ных рез­ко умень­ша­ет­ся со­дер­жа­ние гли­ко­ге­на в пе­че­ни, сни­жа­ет­ся сек­ре­тор­ная функ­ция же­луд­ка; опи­сал ан­ти­био­тические свой­ст­ва зе­лё­ной пле­се­ни. Раз­ра­бо­тал ме­тод ос­мот­ра на­се­ле­ния с це­лью ран­не­го вы­яв­ле­ния ту­бер­ку­лё­за. Обос­но­вы­вал роль пси­хи­ки в раз­ви­тии за­бо­ле­ва­ний внутренних ор­га­нов и важ­ность пси­хо­те­ра­пев­тических ме­ро­прия­тий.

Ос­но­ва­тель (1880 год) и ре­дак­тор журнала «Врач», ос­ве­щав­ше­го во­про­сы об­щественной ме­ди­цины, вра­чеб­ной эти­ки и другого. Уча­ст­ник Литературного фон­да, Российского общества Крас­но­го Кре­ста и другого. Ор­га­ни­за­тор фон­дов ма­те­ри­аль­ной по­мо­щи сту­ден­там, вра­чам и их семь­ям (Общество вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния сту­ден­там, «Вспо­мо­га­тель­ная кас­са», «Ма­нас­се­ин­ский рубль»).

Сочинения:

Ма­те­риа­лы для во­про­са о го­ло­да­нии. СПб., 1869;

Лек­ции об­щей те­ра­пии. СПб., 1879. Ч. 1.