МАНАСИЯ

МАНАСИЯ, МАНАССИЯ - мо­на­стырь в Сер­бии.

Рас­по­ло­жен в центральной час­ти стра­ны, на пра­вом бе­ре­гу реки Ре­са­ва (бассейн Ду­ная), близ города Дес­по­то­вац.

Ос­но­ван в 1406-1407 годы как «за­дуж­би­на» дес­по­та Сте­фа­на Ла­за­ре­ви­ча, ко­то­ро­го ас­со­ции­ро­ва­ли с иу­дей­ским ца­рём Ма­нас­си­ей. В сред­ние ве­ка на­зы­вал­ся Ре­са­ва; был круп­ным цен­тром сербской куль­ту­ры. В середине XV века Манасия был за­нят тур­ка­ми (по­до­жжён и раз­граб­лен), в 1689-1690 и 1718-1739 годы - австрийскими вой­ска­ми. Во вре­мя Пер­во­го серб­ско­го вос­ста­ния 1804-1813 годов тур­ки по­ки­ну­ли мо­на­стырь, по­сле че­го он был вос­ста­нов­лен (в 1806 и в 1840-1850-е годы).

Ар­хи­тек­ту­ра Манасия - син­тез фор­ти­фи­кационного и цер­ков­но­го зод­че­ст­ва; он за­щи­щён вы­со­ки­ми сте­на­ми с 9 пря­мо­уголь­ны­ми и 2 мно­го­гран­ны­ми в пла­не баш­ня­ми, свя­зан­ны­ми ме­ж­ду со­бой про­хо­да­ми. В цен­тре ан­самб­ля - 4-столп­ная 5-ку­поль­ная с 1-гла­вым при­тво­ром церковь Святой Трои­цы (ос­вя­щена в 1418 году) мо­рав­ской ар­хитектурной шко­лы. Основной объ­ём хра­ма пред­став­ля­ет в пла­не три­конх с до­пол­нительной се­вер­ной и южной кон­ха­ми. В ин­терь­е­ре час­тич­но со­хра­нил­ся один из круп­ней­ших в Сер­бии и ико­но­гра­фи­че­ски бо­га­тых фре­ско­вых ан­самб­лей (середина 1410-х годов; из при­мер­но 2 тысяч м2 фре­сок со­хра­ни­лось около чет­вер­ти; рес­тав­ри­ро­ва­ны в 1959-1962 годы). По мне­нию В. Джу­ри­ча, в их ис­пол­не­нии уча­ст­во­ва­ли греческие мас­те­ра из Фес­са­ло­ни­ки и их сербские уче­ни­ки. В.Н. Ла­за­рев ус­мат­ри­вал в рос­пи­сях Манасия ли­ней­ную тен­ден­цию кон­стан­ти­но­поль­ско­го «ака­де­миз­ма». Ме­нее убе­ди­тель­ны ги­по­те­зы Р. Ни­ко­ли­ча и С. Ра­дой­чи­ча об ав­тор­стве мас­те­ров с ост­ро­вов Ад­риа­ти­че­ского ли­бо Эгей­ско­го мо­ря. По­вы­шен­но де­ко­ра­тив­ные, празд­нич­ные фре­ски Манасия, с ис­поль­зо­ва­ни­ем зо­ло­та и ла­зу­ри, с оби­ли­ем ар­хитектурных фо­нов, от­ра­жа­ют утон­чён­ность ари­сто­кра­тической куль­ту­ры дво­ра Сте­фа­на Ла­за­ре­ви­ча. Пол церк­ви вы­ло­жен из раз­но­цвет­ных плит. К югу от церк­ви рас­по­ло­же­ны руи­ны зда­ния, в ниж­нем эта­же ко­то­ро­го рас­по­ла­га­лась тра­пез­ная, в верх­нем - скрип­то­рий и биб­лио­те­ка, в ко­то­рой хра­ни­лось свыше 20 тысяч ма­ну­ск­рип­тов.

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