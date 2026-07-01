МАНАСИЯ
МАНАСИЯ, МАНАССИЯ - монастырь в Сербии.
Расположен в центральной части страны, на правом берегу реки Ресава (бассейн Дуная), близ города Деспотовац.
Основан в 1406-1407 годы как «задужбина» деспота Стефана Лазаревича, которого ассоциировали с иудейским царём Манассией. В средние века назывался Ресава; был крупным центром сербской культуры. В середине XV века Манасия был занят турками (подожжён и разграблен), в 1689-1690 и 1718-1739 годы - австрийскими войсками. Во время Первого сербского восстания 1804-1813 годов турки покинули монастырь, после чего он был восстановлен (в 1806 и в 1840-1850-е годы).
Архитектура Манасия - синтез фортификационного и церковного зодчества; он защищён высокими стенами с 9 прямоугольными и 2 многогранными в плане башнями, связанными между собой проходами. В центре ансамбля - 4-столпная 5-купольная с 1-главым притвором церковь Святой Троицы (освящена в 1418 году) моравской архитектурной школы. Основной объём храма представляет в плане триконх с дополнительной северной и южной конхами. В интерьере частично сохранился один из крупнейших в Сербии и иконографически богатых фресковых ансамблей (середина 1410-х годов; из примерно 2 тысяч м2 фресок сохранилось около четверти; реставрированы в 1959-1962 годы). По мнению В. Джурича, в их исполнении участвовали греческие мастера из Фессалоники и их сербские ученики. В.Н. Лазарев усматривал в росписях Манасия линейную тенденцию константинопольского «академизма». Менее убедительны гипотезы Р. Николича и С. Радойчича об авторстве мастеров с островов Адриатического либо Эгейского моря. Повышенно декоративные, праздничные фрески Манасия, с использованием золота и лазури, с обилием архитектурных фонов, отражают утончённость аристократической культуры двора Стефана Лазаревича. Пол церкви выложен из разноцветных плит. К югу от церкви расположены руины здания, в нижнем этаже которого располагалась трапезная, в верхнем - скрипторий и библиотека, в которой хранилось свыше 20 тысяч манускриптов.