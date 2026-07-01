МАМЕДОВА ШЕВКЕТ ГАСАН КЫЗЫ

МАМЕДОВА ШЕВКЕТ ГАСАН КЫЗЫ - азербайджанская пе­ви­ца (ко­ло­ра­тур­ное со­пра­но), народная артистка СССР (1938 год).

Пер­вая азербайджанская профессиональная опер­ная пе­ви­ца. Учи­лась у Д. Ам­бро­цио в Ми­ла­не (1911-1912 годы), у А.Н. Шпер­линг в Ки­ев­ской консерватории (1915-1920 годы). В 1921-1948 годы со­ли­ст­ка Азербайджанского опер­но­го те­ат­ра. Вы­сту­па­ла на опер­ных и кон­церт­ных сце­нах в Ми­ла­не (со­вер­шен­ст­во­ва­лась здесь в 1927-1930 годы), Па­ри­же, Тби­ли­си, Кие­ве , Мо­ск­ве, Харь­ко­ве, Одес­се и других.

Сре­ди опер­ных пар­тий: Джиль­да, Виолетта («Ри­го­лет­то», «Тра­виа­та» Дж. Вер­ди), Ро­зи­на («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), «Лак­ме» (од­но­именная опе­ра Л. Де­ли­ба), Ан­то­ни­да («Иван Су­са­нин» М.И. Глин­ки), Сне­гу­роч­ка (од­но­именная опе­ра Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Нэр­гиз (од­но­именная опе­ра М. Ма­го­мае­ва; Мамедова - пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца, 1935 год, Ба­ку).

По­мо­га­ла Р.М. Гли­эру в соз­да­нии опе­ры «Шах­се­нем» (по­свя­ще­на Мамедовой), пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца за­глав­ной пар­тии во 2-й ре­дак­ции опе­ры (на азербайджанском языке, 1934, Ба­ку, под управлением ав­то­ра, в ро­ли Ашик Га­ри­ба - Бюль-Бюль).

Ор­га­ни­за­тор пер­вой в Ба­ку те­ат­раль­ной шко­лы (1923 год; ны­не Азербайджанский государственный университет куль­ту­ры и искусства). В 1945-1981 годы пре­по­да­ва­ла в Азербайджанской консерватории (профессор с 1949 года, заведующая ка­фед­рой соль­но­го пе­ния в 1946-1947 годы, де­кан во­каль­но­го факультета в 1941-1949 годы). Сре­ди уче­ни­ков - Ф. Ах­ме­до­ва, М.М. Ма­го­ма­ев.

На­граж­де­на ор­де­ном Ле­ни­на (1977 год).