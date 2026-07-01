МАМЕДОВА ШЕВКЕТ ГАСАН КЫЗЫ
МАМЕДОВА ШЕВКЕТ ГАСАН КЫЗЫ - азербайджанская певица (колоратурное сопрано), народная артистка СССР (1938 год).
Первая азербайджанская профессиональная оперная певица. Училась у Д. Амброцио в Милане (1911-1912 годы), у А.Н. Шперлинг в Киевской консерватории (1915-1920 годы). В 1921-1948 годы солистка Азербайджанского оперного театра. Выступала на оперных и концертных сценах в Милане (совершенствовалась здесь в 1927-1930 годы), Париже, Тбилиси, Киеве, Москве, Харькове, Одессе и других.
Среди оперных партий: Джильда, Виолетта («Риголетто», «Травиата» Дж. Верди), Розина («Севильский цирюльник» Дж. Россини), «Лакме» (одноименная опера Л. Делиба), Антонида («Иван Сусанин» М.И. Глинки), Снегурочка (одноименная опера Н.А. Римского-Корсакова), Нэргиз (одноименная опера М. Магомаева; Мамедова - первая исполнительница, 1935 год, Баку).
Помогала Р.М. Глиэру в создании оперы «Шахсенем» (посвящена Мамедовой), первая исполнительница заглавной партии во 2-й редакции оперы (на азербайджанском языке, 1934, Баку, под управлением автора, в роли Ашик Гариба - Бюль-Бюль).
Организатор первой в Баку театральной школы (1923 год; ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусства). В 1945-1981 годы преподавала в Азербайджанской консерватории (профессор с 1949 года, заведующая кафедрой сольного пения в 1946-1947 годы, декан вокального факультета в 1941-1949 годы). Среди учеников - Ф. Ахмедова, М.М. Магомаев.
Награждена орденом Ленина (1977 год).