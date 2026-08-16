МАМЕДОВ ИЛЬГАР ЯШАРОВИЧ

МАМЕДОВ ИЛЬГАР ЯШАРОВИЧ - российский спорт­смен и тре­нер (фех­то­ва­ние на ра­пи­рах), заслуженный мас­тер спор­та СССР (1988 год), ме­ж­ду­народный ар­битр (1997 год).

2-крат­ный чем­пи­он Олим­пий­ских игр (Се­ул, 1988 год, и Ат­лан­та, 1996 год) в ко­манд­ном пер­вен­ст­ве.

На­чал за­ни­мать­ся фех­то­ва­ни­ем в 11 лет, пер­вый тре­нер Г. Ба­ло­ян, впо­след­ст­вии М.П. Мид­лер.

Уча­ст­ник 4 Олим­пий­ских игр (1988-2000 годы); чем­пи­он ми­ра (1989 год) в ко­манд­ном пер­вен­ст­ве. По­бе­ди­тель Куб­ка Ев­ро­пы (1995, 1996, 1998, 2000 годы). За­вер­шил спор­тив­ную карь­е­ру по­сле Олим­пий­ских игр в Сид­нее (2000 год).

Окон­чил Азер­бай­джан­ский государственный институт фи­зической куль­ту­ры имени С.М. Ки­ро­ва (1987 год).

В 2001-2002 годы пре­по­да­вал фех­то­ва­ние в Университете шта­та Огайо. С 2003 года тре­нер сбор­ной ко­ман­ды Рос­сии, с 2005 года стар­ший тре­нер ко­ман­ды ЦСКА. Не­од­но­крат­но ра­бо­тал ар­бит­ром на чем­пио­на­тах ми­ра, эта­пах Гран-при, Олим­пий­ских иг­рах в Пе­ки­не и других (2005-2008 годы).

Его же­на Еле­на Вик­то­ров­на Же­мае­ва (родилась 30 марта 1971 года, Мо­ск­ва ) - 2-крат­ная чем­пи­он­ка ми­ра, об­ла­да­тель­ни­ца Куб­ка ми­ра, чем­пи­он­ка Ев­ро­пы по фех­то­ва­нию на саб­лях.