МАМAЙ

Мамaй (Мамак) (? — 1380, Каффа) — беклербек и темник Золотой Орды , зять («гурган») хана Бердибека (1357—1359), женатый на его дочери Ханум. После гибели Бердибека, со смертью которого пресеклась законная династия Батуидов, откочевал в Крым — его родовой улус, сохраняя лояльность к золотоордынским ханам Кульпе (ноябрь 1359 — апрель 1360), Наурусу (апрель 1360 — весна 1361) и Хызру (весна — лето 1361). В условиях «великой замятни» фактически захватил власть в Орде. Не будучи Чингизидом и не имея законных прав на ханский престол, М. после гибели хана Хызру провозгласил ханом западной части Золотой Орды (Белая Орда) малолетнего Абдуллаха из рода Батуидов (до 1370). В 1359—1370 воевал за власть с девятью ханами. Несколько раз овладевал столицей Золотой Орды — Сараем. Летом — осенью 1362 распространил свою власть на междуречье Дона и Волги. К 1366 контролировал западную часть Орды, создав так называемую Мамаеву Орду с центром в Крыму. С 1372 ввел собственную монетную чеканку на Сев. Кавказе, к лету 1380 — в Астрахани. Ориентировался на сближение с европейскими государствами — Генуей, Венецией, Великим княжеством Литовским и др. В 1363 М. от имени Абдуллаха выдал ярлык на великое Владимирское княжение Дмитрию Ивановичу Московскому. В 1370 провозгласил ханом Мухаммед-Булака (Мамат-Салтана, Тюляка). В начале 1371 ярлык на великое Владимирское княжение получил Михаил Александрович Тверской, что спровоцировало междоусобные столкновения на Руси. Тем не менее, Мухаммед-Булак вернул права на великое Владимирское княжение Дмитрию Ивановичу Московскому, лично прибывшему в Мамаеву Орду. Летом 1373 М. попытался завоевать Рязанское княжество, но выдвинувший войско в направлении к Оке московский князь Дмитрий Иванович «татар не пустиша». В 1374 между М. и Дмитрием Ивановичем Московским вспыхнуло «великое розмирие», а ярлык на великое Владимирское княжение вторично достался тверскому князю Михаилу Александровичу. Однако в 1375 был заключен московско-новгородско-тверской договор, устанавливавший вассалитет Михаила Александровича по отношению к московскому князю (тверской великий князь обязывался участвовать в военных акциях Москвы, вернуть захваченные у московских союзников земли и не претендовать на великое Владимирское и Новгородское княжения). Летом 1375 М. разорил территории Нижегородского и Новосильского княжеств, а в 1377 одержал победу в сражении на р. Пьяна. В том же году Тохтамыш (Токтамыш) — сын правителя Мангышлакского улуса Туй-Ходжи из династии Чингизидов, поддерживаемый войском средне­азиатского эмира Тимура (Тамерлана, Темир-Аксака) — начал поход за установление своей власти в Золотой Орде. Весной 1378, после падения Синей Орды (восточная часть Золотой Орды со столицей в Сыгнаке), Тохтамыш вторгся в контролируемую М. Белую (Мамаеву) Орду. В августе 1378 войско М. во главе с эмиром Бегичем было разбито в сражении на р. Воже князем Дмитрием Ивановичем Московским, однако в сентябре разорило Рязанское княжество. В 1379 хан Мухаммед-Булак при активном участии М. выдал ярлык на митрополию архимандриту московского монастыря Спаса на Бору Михаилу (Митяю) — духовнику и печатнику великого князя владимирского и князя московского Дмитрия Ивановича. К апрелю 1380 года Тохтамыш полностью овладел территорией Золотой Орды вплоть до Сев. Приазовья с городом Азак (Азов), тогда как в юрисдикции М. оставались лишь Сев. Причерноморье и Крым. Летом 1380 М. возглавил крупномасштабный военный поход на Русь против объединенных войск княжеств Сев.-Вост. Руси под предводительством князя Дмитрия Ивановича Московского. Кроме собственно ордынского войска в походе должны были принять участие зависимое от Орды население ее улусов и силы союзников М., находившихся с Ордой в вассальных и даннических отношениях. Для этого в первой половине 1380 М. заключил союзы с литовским князем Ягайло (1-я половина 1380) и великим князем Олегом Ивановичем Рязанским (лето 1380), опасавшимися усиления авторитета и власти великого князя Владимирского. Поход М. завершился полным поражением ордынских войск в Куликовской битве 8 сентября 1380. Для нового похода на Русь М. удалось в кратчайшие сроки собрать новое войско. Однако вскоре он потерпел неудачу в столкновении на р. Калка с Тохтамышем (эмиры отказались вступить в бой с представителем династии Чингизидов) и бежал в Каффу, где погиб.

Лит.: Насонов А. Н. Монголы и Русь. М.—Л., 1940; Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М.–Л., 1950; Егоров В. Л. Золотая Орда перед Куликовской битвой // Куликовская битва. М., 1980; Горский А. А. Москва и Орда. М., 2000; Селезнев Ю. В. Элита Золотой Орды. Казань, 2009; Трепавлов В. В. Золотая Орда в XIV столетии. М., 2010. Л. В. Столярова .