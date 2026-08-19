МАМАКАЕВ АРБИ ШАМСУДДИНОВИЧ

МАМАКАЕВ АРБИ ШАМСУДДИНОВИЧ - чеченский пи­са­тель, дра­ма­тург, пе­ре­во­дчик.

Сын учи­те­ля. Ра­но оси­ро­тел, вос­пи­ты­вал­ся в дет­до­ме.

По­сле окон­ча­ния не­пол­ной сред­ней шко­лы учил­ся на раб­фа­ке в Гроз­ном , в пе­да­го­гическом училище ста­ни­цы Сер­но­вод­ская. С 1934 года пе­ча­тал­ся в пе­рио­ди­ке, с 1936 года со­труд­ник газеты «Ле­ни­нан некъ» («Ле­нин­ский путь»). Окон­чил Выс­шие кур­сы дра­ма­тур­гов в Гроз­ном (1938 год). В 1940-1941 годы от­ветственный сек­ре­тарь Сою­за пи­са­те­лей Чеченско-Ин­гушской АССР.

Ре­прес­си­ро­ван в 1942 году. Реа­би­лити­ро­ван в 1957 году, по­гиб при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах при воз­вра­ще­нии из ссыл­ки.

В цен­тре твор­че­ст­ва Мамакаева - тра­ди­ции кавказских на­ро­дов, со­бы­тия чеченской ис­то­рии, при­ро­да Кав­ка­за: по­этический сборник «Вол­ны Те­ре­ка» (1940 год), по­эмы «В го­рах Чеч­ни» (1940 год), «Не­убе­ре­жён­ное сча­стье» (опубликована в 1958 году), по­весть «В род­ной аул» (1941 год). Пье­сы «Гнев» (1941 год) и «Раз­вед­ка» (1942 год) по­свя­ще­ны Великой Отечественной вой­не.

Пе­ре­вёл на чеченский язык про­из­ве­де­ния М.Ю. Лер­мон­то­ва , Т.Г. Шев­чен­ко, С.Я. Мар­ша­ка и других.

Сочинения:

Из­бран­ное. Гроз­ный, 1968;

Из­бран­ное. По­эзия. Гроз­ный, 1979 (на чеч. яз.).