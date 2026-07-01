МАЛЫЙ ТЕАТР
МАЛЫЙ ТЕАТР России государственный академический - один из старейших русских драматических театров (Москва).
История труппы восходит ко 2-й половине 1750-х годов. В 1756 году императрица Елизавета Петровна издала Указ об учреждении «Русского для представлений трагедий и комедий театра». В 1757 году при Московском университете был создан театр (публичные спектакли с 1759 год), существовавший затем как частная антреприза. В 1776 году на основе антрепризы возник театр, получивший известность под названием Петровского (с 1780 года). Здесь впервые в Москве были сыграны пьесы Д.И. Фонвизина, Я.Б. Княжнина, А.О. Аблесимова, И.А. Крылова, Мольера, Вольтера, Д. Дидро, П. Бомарше, Г.Э. Лессинга, Р.Б. Шеридана, К. Гольдони и других. В 1806 году театр стал казённым, вошёл в систему императорских. В XVIII - начале XIX веков московская драматическая труппа работала вместе с оперно-балетной.
В 1824 году драматические спектакли были перенесены в здание на Петровской площади (ныне Театральная площадь), позднее, в отличие от Большого театра (открыт в 1825 году), получившее название Малый театр [официально открылся 14(26) октября 1824 года; здание, построенное в 1820-1824 годы архитекторами О.И. Бове и А.Ф. Элькинским как частный дом купца Варгина, перестраивалось в 1838-1840 годы архитектором К.А. Тоном и было реконструировано во 2-й половине 1940-х годов по проекту архитектора А.П. Великанова].
В Малом театре вырабатывалась новая система актёрской игры, основанная на верности жизненной правде, психологической и социальной конкретности. М.С. Щепкин и П.С. Мочалов заложили основы исполнительской школы, соединяющей метод психологического реализма с романтизмом; среди других известных актёров Малого театра - М.Д. Львова-Синецкая, Н.В. Репина, В.И. Живокини, Л.Л. Леонидов, К.Н. Полтавцев, И.В. Самарин, С.В. Шумский.
Важнейшими для Малого театра событиями стали постановка ранее запрещённой комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1831 год) и сближение с Н.В. Гоголем: в 1836 году состоялась премьера «Ревизора», в 1842 году - сцен из «Мёртвых душ», в 1843 году - «Игроков» и 1-я московская постановка «Женитьбы».
С 1850-х годов основным драматургом театра стал А.Н. Островский, на постановках его произведений выросла блестящая плеяда актёров: П.М. Садовский и другие представители основанной им династии (смотри в статье Садовские), Л.П. Косицкая, С.В. и Е.Н. Васильевы, Н.В. Рыкалова, Н.М. Медведева, Н.А. Никулина, Г.Н. Федотова, Н.И. Музиль и другие. Островский принимал непосредственное участие в жизни Малого театра, в постановке своих пьес, требуя стройности исполнительского ансамбля, высокой культуры сценической речи, достоверности и художественного единства всех элементов спектакля. В репертуар театра включались и пьесы-однодневки, однако генеральное направление, наряду с произведениями Островского, определяла драматургия А.С. Пушкина, Гоголя, Грибоедова, Фонвизина, Л.Н. Толстого, Ф. Шиллера, У. Шекспира и других. Традиции героического романтизма проявлялись в творчестве ведущих актёров и прежде всего М.Н. Ермоловой. Её сподвижниками были А.П. Ленский, А.И. Южин-Сумбатов, К.Н. Рыбаков, А.А. Яблочкина, позднее - А.А. Остужев. Великолепно сыгранный ансамбль Малого театра украшали также О.О. и М.П. Садовские, В.А. Макшеев, О.А. Правдин, Н.К. Яковлев.
В конце XIX - начале XX веков значение Малого театра несколько ослабло, на сцене преобладала мелкотемная, ремесленная драматургия. Художественный уровень спектаклей не соответствовал достижениям режиссуры тех лет. Попытки обновления искусства Малого театра связаны прежде всего с именем Ленского. Однако созданный им филиал Малого театра - Новый театр - не смог осуществить программу реформ. Южин-Сумбатов, возглавивший Малый театр в 1909 году, стремился восстановить его былые позиции, но и его попытки успехом не увенчались.
После 1917 года Малый театр (с 1919 года академический) обратился к новой драматургии («Любовь Яровая» К.А. Тренёва, 1926 год, и другие). Высокий уровень сценического мастерства демонстрировали ветераны Малого театра (В.О. Массалитинова, С.Л. Кузнецов, Е.Д. Турчанинова, В.Н. Рыжова, В.Н. Пашенная и другие), актёры среднего поколения (Е.Н. Гоголева, Н.А. Анненков, Н.И. Рыжов), а также актёры, перешедшие из других театров (Н.М. Радин, М.М. Блюменталь-Тамарина, К.А. Зубов, М.И. Царёв, Е.М. Шатрова, И.В. Ильинский и другие). Среди лучших постановок 1930-1940-х годов - пьесы А.Н. Островского «Бешеные деньги» (1934 год), «На всякого мудреца довольно простоты» (1935 год), «Лес» (1937 год), «Волки и овцы» (1941 год); «Отелло» У. Шекспира (1935 год), «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1938 год), «Ревизор» Н.В. Гоголя (1938 год). В годы Великой Отечественной войны при Малом театре работал фронтовой филиал. На фронт выезжали десятки артистических бригад. Среди постановок: «Фронт» А.Е. Корнейчука (1942 год), «Нашествие» Л.М. Леонова (1943 год), «Пигмалион» Б. Шоу (1943 год), «Иван Грозный» А.Н. Толстого (1945 год).
В послевоенные годы событием стал спектакль «Васса Железнова» М. Горького с участием В.Н. Пашенной (1952 год). В 1950-е годы в театре работали режиссёры: К.П. Хохлов, И.Я. Судаков, Л.А. Волков, А.Д. Дикий. Яркость режиссёрских и актёрских решений отличала спектакли «Власть тьмы» Л.Н. Толстого (1956 год), «Маскарад» М.Ю. Лермонтова (1962 год), «Макбет» У. Шекспира (1955 год), инсценировки «Ярмарки тщеславия» У. Теккерея (1958 год) и «Госпожи Бовари» Г. Флобера (1963 год). В 1960 году Малый театр обратился к драматургии А.П. Чехова («Иванов», режиссёр Б.А. Бабочкин).
В 1960-1970-е годы основу репертуара Малого театра по-прежнему составляли пьесы современных авторов (А.Н. Арбузова, С.И. Алёшина, А.Е. Корнейчука, Е.Р. Симонова, А.В. Софронова и другие), а также классика. Значительную роль играла режиссёрская деятельность Бабочкина, Л.В. Варпаховского, И.В. Ильинского, Б.И. Равенских, Л.Е. Хейфеца, Б.А. Львова-Анохина и других.
В 1980-е годы для репертуарных исканий театра был характерен интерес к прозе Ю.В. Бондарева, Г.М. Маркова, Д.А. Гранина, В.М. Шукшина, а также молодых авторов - А.М. Галина, А.А. Дударева и других. Наряду с отечественной классикой были поставлены «Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера (1977 год), «Король Лир» Шекспира (1979 год), «Сирано де Бержерак» Э. Ростана (1983 год), «Федра» Ж. Расина (1985 год) и другие.
В 1990-2000-х годах спектакли ставили В.М. Бейлис, В.Н. Драгунов, В.М. и Ю.М. Соломины, С.В. Женовач, А.В. Коршунов (смотри в статье Коршуновы), В.Н. Иванов, А.А. Житинкин, А.Я. Шапиро. Среди постановок: «Князь Серебряный» (1990 год), «Царь Борис» (1993 год) и «Царь Иоанн Грозный» («Смерть Иоанна Грозного», 1995 год) А.К. Толстого, «Царь Пётр и Алексей» Ф. Н. Горенштейна (1991 год), «Дядюшкин сон» по Ф.М. Достоевскому (1992 год), «Дядя Ваня» (1993 год), «Чайка» (1996 год), «Три сестры» (2004 год) Чехова, «Преступная мать, или Второй Тартюф» П. Бомарше (1994 год), «Свадьба Кречинского» А.Н. Колкера по А.В. Сухово-Кобылину (1997 год), «Лес», «Трудовой хлеб» и «Бешеные деньги» А.Н. Островского, «Тайны Мадридского двора» Э. Скриба и Э. Легуве, «Коварство и любовь» Шиллера (все в 1998 года), «Король Густав Васа» А. Стриндберга и «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина (обе в 1999 года), «Горе от ума» А.С. Грибоедова (2000 год), «Усилия любви» Шекспира и «Правда - хорошо, а счастье лучше» Островского (обе в 2002 года), «Мнимый больной» Мольера (2005 год), «Любовный круг» С. Моэма (2007 год), «Безумный, безумный Генрих» Л. Пиранделло и «Дети солнца» Горького (обе в 2008 года).
Руководителями Малого театра в разные годы были: А.И. Южин-Сумбатов, И.Я. Судаков, П.М. Садовский, К.А. Зубов, М.И. Царёв, Б.И. Равенских и другие. С 1988 года художественный руководитель театра - Ю.М. Соломин. В труппе в разные годы работали: В.И. Бочкарёв, Э.А. Быстрицкая, Е.Я. Весник, Е.К. Глушенко, М.И. Жаров, Ю.И. Каюров, В.В. Кенигсон, Н.И. Корниенко, В.И. Коршунов (с 1985 года директор, в 1998-2009 годы генеральный директор), И.А. Ликсо, Э.Е. Марцевич, И.В. Муравьёва, Р.Д. Нифонтова, В.П. Павлов, Т.П. Панкова, Н.В. Подгорный, Е.В. Самойлов, В.И. Хохряков, А.С. Эйбоженко и многие другие.
При театре существует театральная школа (смотри в статье Театральное училище имени М.С. Щепкина).
Малый театр имеет 2 сценических площадки (основная сцена и филиал). В 1929 году перед главным зданием установлен памятник А.Н. Островскому.
Малый театр включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Награждён орденом Ленина (1937).