МАЛЫЙ ТЕАТР

МАЛЫЙ ТЕАТР Рос­сии го­су­дар­ст­вен­ный ака­де­ми­че­ский - один из ста­рей­ших русских дра­ма­тических те­ат­ров (Мо­ск­ва).

Ис­то­рия труп­пы вос­хо­дит ко 2-й половине 1750-х годов. В 1756 году императрица Ели­за­ве­та Пет­ров­на из­да­ла Указ об уч­ре­ж­де­нии «Рус­ско­го для пред­став­ле­ний тра­ге­дий и ко­ме­дий те­ат­ра». В 1757 году при Московском университете был соз­дан те­атр (пуб­лич­ные спек­так­ли с 1759 год), су­ще­ст­во­вав­ший за­тем как ча­ст­ная ан­тре­при­за. В 1776 году на ос­но­ве ан­тре­при­зы воз­ник те­атр, по­лу­чив­ший из­вест­ность под названием Пет­ров­ско­го (с 1780 года). Здесь впер­вые в Мо­ск­ве бы­ли сыг­ра­ны пье­сы Д.И. Фон­ви­зи­на, Я.Б. Княж­ни­на, А.О. Аб­ле­си­мо­ва, И.А. Кры­ло­ва, Моль­е­ра, Воль­те­ра, Д. Дид­ро, П. Бо­мар­ше, Г.Э. Лес­син­га, Р.Б. Ше­ри­да­на, К. Голь­до­ни и других. В 1806 году те­атр стал ка­зён­ным, во­шёл в сис­те­му им­пе­ра­тор­ских. В XVIII - начале XIX веков московская дра­ма­тическая труп­па ра­бо­та­ла вме­сте с опер­но-ба­лет­ной.

В 1824 году дра­ма­тические спек­так­ли бы­ли пе­ре­не­се­ны в зда­ние на Пет­ров­ской площади (ны­не Те­ат­раль­ная площадь), позд­нее, в от­ли­чие от Боль­шо­го те­ат­ра (от­крыт в 1825 году), по­лу­чив­шее название Малый театр [офи­ци­аль­но от­крыл­ся 14(26) октября 1824 года; зда­ние, по­стро­ен­ное в 1820-1824 годы ар­хи­тек­то­ра­ми О.И. Бо­ве и А.Ф. Эль­кин­ским как ча­ст­ный дом куп­ца Вар­ги­на, пе­ре­страи­ва­лось в 1838-1840 годы архитектором К.А. То­ном и бы­ло ре­кон­ст­руи­ро­ва­но во 2-й половине 1940-х годов по про­ек­ту архитектора А.П. Ве­ли­ка­но­ва].

В Малом театре вы­ра­ба­ты­ва­лась но­вая сис­те­ма ак­тёр­ской иг­ры, ос­но­ван­ная на вер­но­сти жиз­нен­ной прав­де, пси­хо­ло­гической и со­ци­аль­ной кон­крет­но­сти. М.С. Щеп­кин и П.С. Мо­ча­лов за­ло­жи­ли ос­но­вы ис­пол­ни­тель­ской шко­лы, со­еди­няю­щей ме­тод пси­хо­ло­гического реа­лиз­ма с ро­ман­тиз­мом; сре­ди других из­вест­ных ак­тё­ров Малого театра - М.Д. Льво­ва-Си­нец­кая, Н.В. Ре­пи­на, В.И. Жи­во­ки­ни, Л.Л. Ле­о­ни­дов, К.Н. Пол­тав­цев, И.В. Са­ма­рин, С.В. Шум­ский.

Важ­ней­ши­ми для Малого театра событиями ста­ли по­ста­нов­ка ра­нее за­пре­щён­ной ко­ме­дии А.С. Гри­бое­до­ва «Го­ре от ума» (1831 год) и сбли­же­ние с Н.В. Го­го­лем: в 1836 году со­стоя­лась пре­мье­ра «Ре­ви­зо­ра», в 1842 году - сцен из «Мёрт­вых душ», в 1843 году - «Иг­ро­ков» и 1-я мо­с­ков­ская постановка «Же­нить­бы».

С 1850-х годов основным дра­ма­тур­гом теат­ра стал А.Н. Ост­ров­ский, на по­ста­нов­ках его про­из­ве­де­ний вы­рос­ла бле­стя­щая плея­да ак­тё­ров: П.М. Са­дов­ский и другие пред­ста­ви­те­ли ос­но­ван­ной им ди­на­стии (смотри в статье Са­дов­ские), Л.П. Ко­сиц­кая, С.В. и Е.Н. Ва­силь­е­вы, Н.В. Ры­ка­лова, Н.М. Мед­ве­де­ва, Н.А. Ни­ку­ли­на, Г.Н. Фе­до­то­ва, Н.И. Му­зиль и другие. Ост­ров­ский при­ни­мал не­по­средственное уча­стие в жиз­ни Малого театра, в по­ста­нов­ке сво­их пьес, тре­буя строй­нос­ти ис­пол­ни­тель­ско­го ан­самб­ля, вы­со­кой куль­ту­ры сце­нической ре­чи, дос­то­вер­но­сти и ху­дожественного един­ст­ва всех эле­мен­тов спек­так­ля. В ре­пер­ту­ар те­ат­ра вклю­ча­лись и пье­сы-од­но­днев­ки, од­на­ко ге­не­раль­ное на­прав­ле­ние, на­ря­ду с про­из­ве­де­ния­ми Ост­ров­ско­го, оп­ре­де­ля­ла дра­ма­тур­гия А.С. Пуш­ки­на, Го­го­ля, Гри­бое­до­ва, Фон­ви­зи­на, Л.Н. Тол­сто­го, Ф. Шил­ле­ра, У. Шек­спи­ра и других. Тра­ди­ции ге­ро­ического ро­ман­тиз­ма про­яв­ля­лись в твор­че­ст­ве ве­ду­щих ак­тё­ров и пре­ж­де все­го М.Н. Ер­мо­ло­вой. Её спод­виж­ни­ка­ми бы­ли А.П. Лен­ский, А.И. Южин-Сум­ба­тов, К.Н. Ры­ба­ков, А.А. Яб­лоч­ки­на, позд­нее - А.А. Ос­ту­жев. Ве­ли­ко­леп­но сыг­ран­ный ан­самбль Малого театра ук­ра­ша­ли так­же О.О. и М.П. Са­дов­ские, В.А. Мак­ше­ев, О.А. Прав­дин, Н.К. Яков­лев.

В конце XIX - начале XX веков зна­че­ние Малого театра нес­коль­ко ос­лаб­ло, на сце­не пре­об­ла­да­ла мел­ко­тем­ная, ре­мес­лен­ная дра­ма­тур­гия. Ху­дожественный уро­вень спек­так­лей не со­от­вет­ст­во­вал дос­ти­же­ни­ям ре­жис­су­ры тех лет. По­пыт­ки об­нов­ле­ния искусства Малого театра свя­за­ны пре­ж­де все­го с име­нем Лен­ско­го. Од­на­ко соз­дан­ный им фи­ли­ал Малого театра - Но­вый те­атр - не смог осу­ще­ст­вить про­грам­му ре­форм. Южин-Сум­ба­тов, воз­гла­вив­ший Малый театр в 1909 году, стре­мил­ся вос­ста­но­вить его бы­лые по­зи­ции, но и его по­пыт­ки ус­пе­хом не увен­ча­лись.

По­сле 1917 года Малый театр (с 1919 года ака­де­мический) об­ра­тил­ся к но­вой дра­ма­тур­гии («Лю­бовь Яро­вая» К.А. Тре­нё­ва, 1926 год, и другие). Вы­со­кий уро­вень сце­нического мас­тер­ст­ва де­мон­ст­ри­ро­ва­ли ве­те­ра­ны Малого театра (В.О. Мас­са­ли­ти­но­ва, С.Л. Куз­не­цов, Е.Д. Тур­ча­ни­но­ва, В.Н. Ры­жо­ва, В.Н. Па­шен­ная и другие), ак­тё­ры сред­не­го по­ко­ления (Е.Н. Го­го­ле­ва, Н.А. Ан­нен­ков, Н.И. Ры­жов), а так­же ак­тё­ры, пе­ре­шед­шие из других те­ат­ров (Н.М. Ра­дин, М.М. Блю­мен­таль-Та­ма­ри­на, К.А. Зу­бов, М.И. Ца­рёв, Е.М. Шат­ро­ва, И.В. Иль­ин­ский и другие). Сре­ди луч­ших по­ста­но­вок 1930-1940-х годов - пье­сы А.Н. Ос­т­ров­ско­го «Бе­ше­ные день­ги» (1934 год), «На вся­ко­го муд­ре­ца до­воль­но про­сто­ты» (1935 год), «Лес» (1937 год), «Вол­ки и ов­цы» (1941 год); «Отел­ло» У. Шек­спи­ра (1935 год), «Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва (1938 год), «Ре­ви­зор» Н.В. Го­го­ля (1938 год). В го­ды Великой Отечественной вой­ны при Малом театре ра­бо­тал фрон­то­вой фи­ли­ал. На фронт вы­ез­жа­ли де­сят­ки ар­ти­стических бри­гад. Сре­ди по­ста­но­вок: «Фронт» А.Е. Кор­ней­чу­ка (1942 год), «На­ше­ст­вие» Л.М. Ле­о­но­ва (1943 год), «Пиг­ма­ли­он» Б. Шоу (1943 год), «Иван Гроз­ный» А.Н. Тол­сто­го (1945 год).

В по­сле­во­ен­ные го­ды со­бы­ти­ем стал спек­такль «Вас­са Же­лез­но­ва» М. Горь­ко­го с уча­сти­ем В.Н. Па­шен­ной (1952 год). В 1950-е годы в те­ат­ре ра­бо­та­ли ре­жис­сёры: К.П. Хох­лов, И.Я. Су­да­ков, Л.А. Вол­ков, А.Д. Ди­кий. Яр­кость ре­жис­сёр­ских и ак­тёр­ских ре­ше­ний от­ли­ча­ла спек­так­ли «Власть тьмы» Л.Н. Тол­сто­го (1956 год), «Мас­ка­рад» М.Ю. Лер­мон­то­ва (1962 год), «Мак­бет» У. Шек­спи­ра (1955 год), инс­це­ни­ров­ки «Яр­мар­ки тще­сла­вия» У. Тек­ке­рея (1958 год) и «Гос­по­жи Бо­ва­ри» Г. Фло­бе­ра (1963 год). В 1960 году Малый театр об­ра­тил­ся к дра­ма­тур­гии А.П. Че­хо­ва («Ива­нов», режиссёр Б.А. Ба­боч­кин).

В 1960-1970-е годы ос­но­ву ре­пер­туа­ра Малого театра по-преж­не­му со­став­ля­ли пье­сы современных ав­то­ров (А.Н. Ар­бу­зо­ва, С.И. Алё­ши­на, А.Е. Кор­ней­чука, Е.Р. Си­мо­но­ва, А.В. Соф­ро­но­ва и другие), а так­же клас­си­ка. Зна­чительную роль иг­ра­ла ре­жис­сёр­ская дея­тель­ность Ба­боч­ки­на, Л.В. Вар­па­хов­ско­го, И.В. Иль­ин­ско­го, Б.И. Ра­вен­ских, Л.Е. Хей­фе­ца, Б.А. Льво­ва-Ано­хи­на и других.

В 1980-е годы для ре­пер­ту­ар­ных ис­ка­ний те­ат­ра был ха­рак­те­рен ин­те­рес к про­зе Ю.В. Бон­да­ре­ва, Г.М. Мар­ко­ва, Д.А. Гра­ни­на, В.М. Шук­ши­на, а так­же мо­ло­дых ав­то­ров - А.М. Га­ли­на, А.А. Ду­да­ре­ва и других. На­ря­ду с отечественной клас­си­кой бы­ли по­став­ле­ны «За­го­вор Фие­ско в Ге­нуе» Ф. Шил­ле­ра (1977 год), «Ко­роль Лир» Шек­спи­ра (1979 год), «Си­ра­но де Бер­же­рак» Э. Рос­та­на (1983 год), «Фед­ра» Ж. Ра­си­на (1985 год) и другие.

В 1990-2000-х годах спек­так­ли ста­ви­ли В.М. Бей­лис, В.Н. Дра­гу­нов, В.М. и Ю.М. Со­ло­ми­ны, С.В. Же­но­вач, А.В. Кор­шу­нов (смотри в статье Кор­шу­но­вы), В.Н. Ива­нов, А.А. Жи­тин­кин, А.Я. Ша­пи­ро. Сре­ди по­ста­но­вок: «Князь Се­реб­ря­ный» (1990 год), «Царь Бо­рис» (1993 год) и «Царь Ио­анн Гроз­ный» («Смерть Ио­ан­на Гроз­но­го», 1995 год) А.К. Тол­сто­го, «Царь Пётр и Алек­сей» Ф. Н. Го­рен­штей­на (1991 год), «Дя­дюш­кин сон» по Ф.М. Дос­то­ев­ско­му (1992 год), «Дя­дя Ва­ня» (1993 год), «Чай­ка» (1996 год), «Три се­ст­ры» (2004 год) Че­хо­ва, «Пре­ступ­ная мать, или Вто­рой Тар­тюф» П. Бо­мар­ше (1994 год), «Свадь­ба Кре­чин­ско­го» А.Н. Кол­ке­ра по А.В. Су­хо­во-Ко­бы­ли­ну (1997 год), «Лес», «Тру­до­вой хлеб» и «Бе­ше­ные день­ги» А.Н. Ост­ров­ско­го, «Тай­ны Мад­рид­ско­го дво­ра» Э. Скри­ба и Э. Ле­гу­ве, «Ко­вар­ст­во и лю­бовь» Шил­ле­ра (все в 1998 года), «Ко­роль Гус­тав Ва­са» А. Стринд­бер­га и «Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не» А.С. Пуш­ки­на (обе в 1999 года), «Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва (2000 год), «Уси­лия люб­ви» Шек­спи­ра и «Прав­да - хо­ро­шо, а сча­стье луч­ше» Ост­ров­ско­го (обе в 2002 года), «Мни­мый боль­ной» Моль­е­ра (2005 год), «Лю­бов­ный круг» С. Мо­эма (2007 год), «Бе­зум­ный, бе­зум­ный Ген­рих» Л. Пи­ран­дел­ло и «Де­ти солн­ца» Горь­ко­го (обе в 2008 года).

Ру­ко­во­ди­те­ля­ми Малого театра в раз­ные го­ды бы­ли: А.И. Южин-Сум­ба­тов, И.Я. Су­да­ков, П.М. Са­дов­ский, К.А. Зу­бов, М.И. Ца­рёв, Б.И. Ра­вен­ских и другие. С 1988 года художественный руководитель те­ат­ра - Ю.М. Со­ло­мин. В труп­пе в раз­ные го­ды ра­бо­та­ли: В.И. Боч­ка­рёв, Э.А. Бы­ст­риц­кая, Е.Я. Вес­ник, Е.К. Глу­шен­ко, М.И. Жа­ров, Ю.И. Каю­ров, В.В. Ке­ниг­сон, Н.И. Кор­ни­ен­ко, В.И. Кор­шу­нов (с 1985 года ди­рек­тор, в 1998-2009 годы ге­не­раль­ный ди­рек­тор), И.А. Лик­со, Э.Е. Мар­це­вич, И.В. Му­равь­ё­ва, Р.Д. Ни­фон­то­ва, В.П. Пав­лов, Т.П. Пан­ко­ва, Н.В. Под­гор­ный, Е.В. Са­мой­лов, В.И. Хох­ря­ков, А.С. Эй­бо­жен­ко и многие другие.

При те­ат­ре су­ще­ст­ву­ет те­ат­раль­ная шко­ла (смотри в статье Те­ат­раль­ное учи­ли­ще име­ни М.С. Щеп­ки­на).

Малый театр име­ет 2 сце­нических пло­щад­ки (основная сце­на и фи­ли­ал). В 1929 году пе­ред главным зда­ни­ем ус­та­нов­лен па­мят­ник А.Н. Ост­ров­ско­му.

Малый театр вклю­чён в Государственный свод осо­бо цен­ных объ­ек­тов куль­тур­но­го на­сле­дия на­ро­дов РФ. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1937).

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