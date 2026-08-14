МАЛЬВИНСКИЙ (ФОЛКЛЕНДСКИЙ) КОН­ФЛИКТ 1982

Мальвинский (Фолклендский) кон­фликт 1982 — война между Велико­британией и Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) о-вов. Истоки конфликта восходят к 1833, когда Англия захватила эти острова, принадлежавшие Аргентине, и объявила архипелаг своей колонией. В 1908 Великобритания аннексировала и объявила «зависимыми территориями» острова Южная Георгия и Южные Сандвичевы

Фолклендские (Мальвинские) ост­рова расположены в юго-западной части Атлантического океана. Архипелаг состоит из двух крупных — Западный Фолкленд (Гран-Мальвина) и Восточный Фолкленд (Соледад), а также около 200 мелких островов. Общая площадь — около 12,2 тыс. кв. км, на которых проживают около 2 тыс. человек. Важное стратегическое положение Фолклендов (Мальвин) и «зависимых территорий» Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва определяется тем, что они являются естественным центром пересечения морских путей в Южн. Атлантике, а также удобным перевалочным пунктом на пути к Антарктиде.

Сразу же после захвата Фолклендов (Мальвин) Англией аргентинские власти заявили протест, добиваясь возвращения территории. Велико­британия игнорировала заявление Аргентины. В ХХ в. проблема рассматривалась Организацией Объединенных Наций. Большинство членов ООН призвало к деколонизации этой территории. Проходившие между Англией и Аргентиной переговоры по проблеме островов результатов не дали. Отчаявшись восстановить свой суверенитет над спорным архипелагом мирным путем, 2 апреля 1982 вооруженные силы Аргентины осуществили операцию «Суверенитет» и восстановили контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) о-вами, а затем и над о. Южная Георгия. Возглавлял силы Аргентины авианосец «25 мая» (построенный в Англии). Небольшой английский гарнизон (около 80 морских пехотинцев на архипелаге и 20 — на Южной Георгии) после непродолжительного сопротивления сдался и был отправлен в Великобританию вместе с губернатором островов Р. Хаттом. Аргентинским губернатором островов был назначен генерал М. Б. Менендес.

Фолклендские (Мальвинские) о-ва всегда рассматривались в Аргентине как колония Великобритании на части аргентинской территории. Это, по мнению подавляющего большинства аргентинцев, оправдывало и применение силы — высадку на архипелаг аргентинских войск. Правящая в Аргентине военная хунта во главе с генералом Л. Гальтиери желала воспользоваться настроениями аргентинцев в своих интересах, связывала с возвращением Фолклендов (Мальвин) надежды на улучшение своей репутации и укрепления политических позиций внутри страны.

Реальные силы Аргентины были таковы, что она не могла противостоять массированному удару Велико­британии. Аргентинская экономика находилась в состоянии тяжелого кризиса. Страна не располагала промышленностью для производства современных видов вооружения и закупала их в США и Зап. Европе. Принимая решение о посылке войск на архипелаг, военный режим был уверен, что Англия не попытается их отвоевать. Аргентинские военные рассчитывали, что США поддержат их, смогут предотвратить сражение и будут способствовать переговорам, в результате которых спорные острова останутся в их руках. На­дежды правительства Л. Гальтиери на бездействие Великобритании и благожелательный нейтралитет США оказались серьезнейшей ошибкой.

2 апреля Великобритания разорвала дипломатические и торговые отношения с Аргентиной. Правительство М. Тэтчер решило восстановить британское господство над островами и послало флот в Южн. Атлантику. 7 апреля Великобритания объявила об установлении 200-мильной зоны военных действий вокруг островов. Эти действия явились фактическим объявлением войны Аргентине. Великобритания, несмотря на значительную собственную военную мощь, никогда не решилась бы на такую широкомасштабную военную операцию, если бы не рассчитывала на поддержку CША. Практически уже на начальном этапе конфликта, заявляя о своем «нейтралитете», США начали оказывать помощь британскому флоту. 30 апреля США официально заявили о своей солидарности с Великобританией и о введении экономических санкций против Аргентины. Для осуществления связи Лондона с военной армадой был предоставлен американский спутник. Американская разведка передавала англичанам данные о численности и позициях аргентинских войск. В антиаргентинских акциях в той или иной степени приняли участие все развитые капиталистические страны.

Первым объектом британской атаки стал о. Южная Георгия. Захват территории облегчался тем, что остров находился вне радиуса действия аргентинской авиации. Овладев островом, военно-морские силы Великобритании получили плацдарм для дальнейших действий против аргентинских войск на Фолклендах (Мальвинах). 30 апреля Велико­британия объявила о введении полной морской и воздушной блокады островов. Английская авиация нанесла удары по позициям аргентинских войск на островах, в результате которых были повреждены оба имевшихся там аэродрома, нанесен значительный ущерб аргентинским истребителям и вертолетам. 2 мая английская подводная лодка торпедировала аргентинский крейсер «Хенерал Бельграно». Эта акция была совершена вне объявленной самими же англичанами 200-мильной зоны военных действий и стоила жизни 300 членам экипажа аргентинского судна. Аргентинские вооруженные силы ответили на атаки английской армады. В результате прямого попадания ракеты, выпущенной с аргентинского самолета, затонул английский корабль «Шеффилд» — крупнейший эсминец британской эскадры в Южн. Атлантике. На его борту находилось 280 человек, 30 из них погибли.

21 мая начался штурм архипелага британскими войсками. Многочисленные десантные отряды высадились в различных пунктах островов. В операции участвовали 22 тыс. британских солдат, в состав английской группы вторжения входили 2 авиа­носца, 7 эсминцев, 7 десантных кораблей, 3 атомные подводные лодки, а также около 40 истребителей-бомбардировщиков «Харриер» и 35 вертолетов различного назначения. Английские войска располагали самым совершенным современным оружием. Франция предоставила Великобритании данные о боевых характеристиках самолетов и ракет французского производства, находившихся на вооружении аргентинской армии. США — ракеты и электронное оборудование. В такой ситуации Аргентине трудно было рассчитывать на удержание островов, хотя ее вооруженные силы проявили способность сражаться и нанесли заметные ущерб английскому флоту.

После ожесточенных двухдневных боев британские войска захватили на о. Восточный Фолкленд (Соледад) взлетно-посадочную полосу, что значительно расширило возможности английских сил вторжения. 30 мая аргентинская авиация серьезно повредила один из самых грозных кораблей ВМС Великобритании авианосец «Инвисибл», который был вынужден покинуть район боевых действий.

В начале июня наступил последний этап войны за острова. Английские силы вторжения подошли к Порт-Стенли (Пуэрто-Архентино). В результате воздушной атаки аргентинцев и прямого попадания бомбы в десантное судно «Сэр Галахед», английские войска понесли потери. 12 июня началось массированное наступление британской морской пехоты и парашютистов на Порт-Стенли (Пуэрто-Архентино). Используя значительное превосходство в вооружениях, англичане добились сдачи административного центра архипелага. 15 июня в этом главном населенном пункте островов английский генерал Мур принял от аргентинского генерала Менендеса заявление о капитуляции.

Обе стороны понесли в конфликте ощутимые потери. Примерно 250 человек из британского экспедиционного корпуса были убиты и 300 ранены. Аргентинские вооруженные силы потеряли убитыми 1300 человек.

Однако взяв верх в вооруженном конфликте, Англия вовсе не решила фолклендской (мальвинской) проблемы. Ни Аргентина, ни международное сообщество не считает вопрос о принадлежности островов урегулированным.

Лит .: Мальвины: колониальная война XX в. М., 1984; Аргентина после Мальвин. М., 1987; Toward Resolution? The Falkland/Malvinas Dispute / Ed. S. Smith Wayno. London, 1991; Freedman L. The Official History of the Falklands Campaign. Vol. I—II. Routledge, 2007. В. П. Казаков.