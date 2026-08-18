МАЛЬТИЙСКО-БУРЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

МАЛЬТИЙСКО-БУРЕТСКАЯ КУЛЬТУРА (пра­виль­нее - маль­ти­но-бу­реть­ская, маль­тин­ско-бу­реть­ская куль­ту­ра) - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра среднего эта­па позд­не­го па­лео­ли­та (XXV-XIX тысяч лет на­зад) в При­ан­гарье.

Вы­де­ле­на А.П. Ок­лад­ни­ко­вым и З.А. Аб­ра­мо­вой в середине 1960-х годов. На­зва­на по сто­ян­кам Маль­та и у современного села Бу­реть (Усоль­ский район Ир­кут­ской области Рос­сии; от­кры­та и изу­ча­лась Ок­лад­ни­ко­вым в 1936-1939 годы).

Со­от­но­сит­ся с 1-й половиной по­след­не­го (сар­тан­ско­го) оле­де­не­ния верх­не­го не­оп­лей­сто­це­на Си­би­ри. По­ка­за­тель­ны дол­го­вре­мен­ные сто­ян­ки с куль­тур­ны­ми слоя­ми, на­сы­щен­ны­ми на­ход­ка­ми. Ста­цио­нар­ные жи­ли­ща ок­руг­лые и уд­ли­нён­ные в пла­не, не­зна­чи­тель­но уг­луб­лён­ные; со­хра­ни­лись час­ти кон­ст­рук­ций кров­ли из ро­гов се­вер­но­го оле­ня; мно­гочис­лен­ны оча­ги.

Для ка­мен­ной ин­ду­ст­рии ха­рак­тер­ны приз­ма­тическая тех­ни­ка рас­ще­п­ле­ния и мел­ко­пла­стин­ча­тые за­го­тов­ки ору­дий. Кость и рог ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись для по­стро­ек, из­го­тов­ле­ния ору­дий, пред­ме­тов искусства ма­лых форм, в том числе «Ве­нер па­лео­ли­та», пред­ме­тов с зоо­морф­ны­ми и гео­мет­рическими гра­ви­ров­ка­ми, ук­ра­ше­ний.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та (главным образом на се­вер­но­го оле­ня) и со­би­ра­тель­ст­во.

Мальтийско-буретская культура име­ет не­ко­то­рое сход­ст­во с куль­ту­ра­ми позд­не­го Оринь­я­ка Западной Ев­ро­пы, что по­слу­жи­ло по­во­дом для воз­ник­но­ве­ния до сих пор не под­твер­ждён­ной ги­по­те­зы о ев­ропейском про­ис­хо­ж­де­нии и транс­кон­ти­нен­таль­ных ми­гра­ци­ях но­си­те­лей мальтийско-буретской культуры. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей при­дер­жи­ва­ют­ся вер­сии её ме­ст­но­го про­ис­хо­ж­де­ния. Мальтийско-буретская культура рас­смат­ри­ва­ет­ся как ос­но­ва для раз­ви­тия ря­да куль­тур Северной Азии позд­не­го и фи­наль­но­го па­лео­ли­та.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)