МАЛЬТА

Мальта (Республика Мальта) — островное государство в Южн. Европе. Расположено на Мальтийском архипелаге в центре Средиземного моря, в 93 км от Италии (о. Сицилия) и в 230 км от Туниса. Площадь — 316 кв. км. Численность населения — 516 тыс. человек (2021), наиболее плотно заселенная страна Европейского Союза (ЕС). Столица — Валлетта . Население — в основном мальтийцы. Официальные языки — мальтийский и английский. Административно-территориальное деление: 68 округов (54 — на о. Мальта, 14 — на о. Гозо, иначе Гоцо). М. — член Организации Объединенных Наций (1964), Совета Европы (1965), Международного валютного фонда (1968), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (1973), Международного банка реконструкции и развития (1983), Всемирной торговой организации (1995), ЕС (2004). Является унитарной парламентской республикой во главе с президентом, назначаемым парламентом на 5 лет. Законодательную власть осуществляет однопалатный парламент — Палата представителей (65 мест), избираемая на 5 лет. Исполнительная власть принадлежит премьер-министру, возглавляющему кабинет министров, ответственный перед парламентом. Существует многопартийная система. Около 94 % граждан составляют католики, около 1 % — протестанты, приверженцы других конфессий малочисленны, около 4 % — атеисты и агностики.

М. в древности. Первые следы пребывания человека на М. относятся к V тысячелетию до н. э. Здесь найдены одни из древнейших в Европе мегалитических построек (например, в Мнайдре и Таршине на о. Мальта и Джгантия на о. Гозо, датируемые около 3,5 — 2,5 тыс. лет до н. э.). В начале II тысячелетия до н. э. острова обезлюдели. В середине II тысячелетия до н. э. произошло новое заселение из Сицилии и Южн. Италии. Около VIII в. до н. э. Мальтийский архипелаг подчинили финикийцы. Само название М., как и название ее древней столицы (Мелита), выводят из финикийского слова malet — «гавань», «пристанище»; альтернативная этимология: латинское слово mel — «мед», что достаточно правдоподобно, поскольку острова издревле славились медом. В VI — конце III в. до н. э. М. находилась под контролем Карфагена (при этом некоторое влияние на острова оказали греки), в 218 до н. э. была захвачена римлянами и подверглась романизации.Согласно принятой на М. точке зрения, начало ее христианизации относится примерно к 60, когда, как считается, на острове проповедовал апостол Павел, потерпевший кораблекрушение (Деян. 27—28). Археология фиксирует существование христианских общин на М. с

Согласно принятой на М. точке зрения, начало ее христианизации относится примерно к 60, когда, как считается, на острове проповедовал апостол Павел, потерпевший кораблекрушение (Деян. 27—28). Археология фиксирует существование христианских общин на М. с IV в. Первым документально засвидетельствованным епископом М. является, согласно новейшим данным, Лукиан, упомянутый в 553 в «Constitutum de tribus capitulis» папы Вигилия. Мальтийская церковь относилась в это время к Римскому патриаршеству, в 867, вместе с сицилийскими и южноиталийскими епископствами, она была переподчинена Константинополю .

М. в Средневековье. После раздела Римской империи в 395 М. оказалась в ее западной части. С середины V в. она подвергалась набегам вандалов и вскоре стала частью Вандальского королевства, а в 533—535 была завоевана византийцами. В 870 М. захватили арабы. Часть христианского населения была вывезена на территорию современного Туниса и на Сицилию, мелитский епископ Манас был заточен арабами в Палермо . Церковная организация, по всей видимости, сохранялась, как и частично восточно-христианская литургия. Предположительно большинство христиан проживало на о. Гозо, тогда как на о. Мальта преобладали мусульмане и иудеи. Столицей стал г. Медина (Мдина), возникший на месте разрушенной Мелиты. С этого времени на архипелаге доминировал диалект арабского языка, ставший основой для современного мальтийского языка. Арабы принесли с собой новые сельскохозяйственные культуры, в том числе хлопок и цитрусовые, но оставили мало материальных памятников своего присутствия, которые после победы христиан планомерно уничтожались.В 1091 граф Роджер I Сицилийский захватил Мальтийский архипелаг, в 1127 он был окончательно включен в состав Сицилийского королевства. Политическим и церковным центром М. осталась Мдина, но экономический центр постепенно сместился в район больших гаваней на севере острова, связывающий М. с другими странами Европы. С приходом нормандцев христианство на М. стало возрождаться. Еще с доарабских времен епископы М. подчинялись архиепископам Сиракуз, с 1154 — архиепископам Палермо, а через них папству.

В 1091 граф Роджер I Сицилийский захватил Мальтийский архипелаг, в 1127 он был окончательно включен в состав Сицилийского королевства. Политическим и церковным центром М. осталась Мдина, но экономический центр постепенно сместился в район больших гаваней на севере острова, связывающий М. с другими странами Европы. С приходом нормандцев христианство на М. стало возрождаться. Еще с доарабских времен епископы М. подчинялись архиепископам Сиракуз, с 1154 — архиепископам Палермо, а через них папству. Мусульманское население было обложено дополнительными податями. Еврейская община жила достаточно свободно: от иудеев не требовали компактного проживания, многие занимались не только ремеслом и торговлей, но и земледелием. Не позднее 1192 король Сицилии Танкред передал М. в лен своему адмиралу, генуэзцу Маргарито ди Бриндизи, который получил титул графа М. В дальнейшем короли Сицилии не раз возвращали М. в домен, затем снова дарили либо продавали ее своим баронам. В 1194 М. как часть Сицилийского королевства попала под власть Штауфенов, в 1266 — Карла I Анжуйского, в 1283 — Арагонской династии. До середины XIII в. на островах сохра

Не позднее 1192 король Сицилии Танкред передал М. в лен своему адмиралу, генуэзцу Маргарито ди Бриндизи, который получил титул графа М. В дальнейшем короли Сицилии не раз возвращали М. в домен, затем снова дарили либо продавали ее своим баронам. В 1194 М. как часть Сицилийского королевства попала под власть Штауфенов, в 1266 — Карла I Анжуйского, в 1283 — Арагонской династии. До середины XIII в. на островах сохранялась поликонфессиональность. В конце 1240-х мусульманское население было насильственно крещено. Отказавшиеся принимать христианство были высланы в Лючеру (Южн. Италия). В 1285—1291 на о. Комино жил в изгнании иудейский мистик из Испании Авраам Абулафия.В 1398 управление о. Мальта было передано университас (муниципалитету) Мдины во главе с назначаемым короной капитаном. Сходное управление получил о. Гозо. Нехватка плодородной земли в сочетании с постоянной опасностью нападений со стороны арабов побуждала многих мальтийцев в тот период эмигрировать на Сицилию и в Южн. Италию, позднее также на Сардинию. Начиная с

В 1398 управление о. Мальта было передано университас (муниципалитету) Мдины во главе с назначаемым короной капитаном. Сходное управление получил о. Гозо. Нехватка плодородной земли в сочетании с постоянной опасностью нападений со стороны арабов побуждала многих мальтийцев в тот период эмигрировать на Сицилию и в Южн. Италию, позднее также на Сардинию. Начиная с XIV в. растущее население М. зависело от поставок зерна, вина, оливкового масла, некоторых других продуктов из Сицилии. В 1429 М. подверглась нападениям тунисских арабов, в 1488 и 1526 — турок. В 1492 еврейское население М. (ок. 500 человек), составлявшее приблизительно 5 % жителей архипелага, как и еврейское население других владений Арагонской династии, было насильственно обращено в христианство или изгнано. В XIV—XV вв. на М. стали появляться небольшие обители доминиканцев, францисканцев, августинианцев и иных орденов. Они возникали в городах — в Мдине, Биргу, Рабате на о. Гозо. Их появление способствовало религиозному просвещению мальтийцев и росту культурного уровня местных священнослужителей.

М. под властью Ордена иоаннитов. После заключения личной унии Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской (1479) М. стала частью Испанской державы. В 1530 император Карл V как король Сицилии передал Мальтийский архипелаг, а также удерживаемый испанцами ливийский г. Триполи в ленное владение Ордену иоаннитов (госпитальеров), вынужденных в 1522 покинуть Родос и обосновавшихся в Риме. По их оценке, население островов насчитывало тогда около 20 тыс. человек; иоанниты привезли с собой еще около 5 тыс., в том числе греков. Новой столицей Ордена стал г. Биргу — порт на севере М. В 1551 турки захватили Триполи, временно также о. Гозо, откуда увели в рабство почти все население. Для противодействия османам иоанниты начали возводить мощные укрепления в районе Великой гавани. В 1565 М. во главе с Великим магистром Ордена Ж. Паризо де Ла Валлеттом выдержала трехмесячную осаду турецкого войска, в несколько раз превосходившего силы Ордена и мальтийских ополченцев; получив известия о высадке на северо-западе М. испанского десанта с Сицилии, турки бежали. В дальнейшем небольшой, но хорошо оснащенный мальтийский флот принял участие в Лепанто, битве при (1571), в Дарданелльском сражении (1656) и в ряде других вооруженных столкновениях с османами.При иоаннитах была построена и окружена мощными укреплениями новая столица М. (с 1571) — Валлетта, созданы регулярный флот и военно-морская инфраструктура, система вспомоществования бедным и больным, включавшая в том числе первоклассные по тем временам госпитали (зарекомендовавшие себя, в частности, после разрушительного землетрясения 1693); чеканилась качественная монета, велось интенсивное городское строительство, стараниями предпоследнего великого магистра Э. де Рогана-Польдюка было кодифицировано мальтийское право (1784). Противоречия между Орденом и епископами М. в отношении юрисдикции привели в 1574 к учреждению на островах инквизиции. В 1592 был основан иезуитский колледж (в 1769 на его основе, после изгнания иезуитов из страны, возник университет). В 1617 была создана семинария, ее окончание стало считаться нормой для желающих принять сан. В 1642 началось книгопечатание, в 1732 создан италоязычный театр (

При иоаннитах была построена и окружена мощными укреплениями новая столица М. (с 1571) — Валлетта, созданы регулярный флот и военно-морская инфраструктура, система вспомоществования бедным и больным, включавшая в том числе первоклассные по тем временам госпитали (зарекомендовавшие себя, в частности, после разрушительного землетрясения 1693); чеканилась качественная монета, велось интенсивное городское строительство, стараниями предпоследнего великого магистра Э. де Рогана-Польдюка было кодифицировано мальтийское право (1784). Противоречия между Орденом и епископами М. в отношении юрисдикции привели в 1574 к учреждению на островах инквизиции. В 1592 был основан иезуитский колледж (в 1769 на его основе, после изгнания иезуитов из страны, возник университет). В 1617 была создана семинария, ее окончание стало считаться нормой для желающих принять сан. В 1642 началось книгопечатание, в 1732 создан италоязычный театр (Teatro Manoel — по имени основавшего его Великого магистра А. М. де Вильена; один из трех старейших театров Европы), c 1776 в Валлетте работает публичная библиотека (с 1976 — Национальная библиотека М.). Население М. за время правления иоаннитов выросло примерно до 100 тыс. человек.Власть и управление оставались в руках рыцарей Ордена, происходивших из знатных семей католических стран Европы и объединенных, как и прежде, в своего рода землячества (ланги, т. е. языки). Государственным языком был итальянский. Мальтийцы, в основном мелкие сельские хозяева и арендаторы, в том числе на земле Церкви, считались вассалами Ордена и не могли стать его рыцарями. Своим главным делом, помимо лечения больных и раненных, иоанниты считали охрану центрального Средиземноморья от турок и арабов и вели с ними почти постоянную войну на море, а также нападали на приморские районы, контролируемые Османской империей, включая те, где проживали христиане. Широко практиковалось, как мальтийцами, так и рыцарями, каперство, жертвами которого иногда становились и корабли из христианских стран. Захваченных в плен христиан, по требованию инквизиции, немедленно освобождали, лечили, кормили, снабжали европейским платьем, небольшой суммой денег и письмом от Великого магистра ко всем государям Европы с просьбой помочь освобожденным вернуться на родину. Конфессия, которой придерживался пленный христианин, значения при этом не имела. Освобожденных пленных обычно отправляли на север Адриатики в Риеку (Фьюме). Попавших в плен мусульман и иудеев обращали в рабство, причем принятие христианства не делало их автоматически свободными; это было, скорее, исключением и зависело от решения хозяина раба; местный священник и инквизиция контролировали искренность обращения. С

Власть и управление оставались в руках рыцарей Ордена, происходивших из знатных семей католических стран Европы и объединенных, как и прежде, в своего рода землячества (ланги, т. е. языки). Государственным языком был итальянский. Мальтийцы, в основном мелкие сельские хозяева и арендаторы, в том числе на земле Церкви, считались вассалами Ордена и не могли стать его рыцарями. Своим главным делом, помимо лечения больных и раненных, иоанниты считали охрану центрального Средиземноморья от турок и арабов и вели с ними почти постоянную войну на море, а также нападали на приморские районы, контролируемые Османской империей, включая те, где проживали христиане. Широко практиковалось, как мальтийцами, так и рыцарями, каперство, жертвами которого иногда становились и корабли из христианских стран. Захваченных в плен христиан, по требованию инквизиции, немедленно освобождали, лечили, кормили, снабжали европейским платьем, небольшой суммой денег и письмом от Великого магистра ко всем государям Европы с просьбой помочь освобожденным вернуться на родину. Конфессия, которой придерживался пленный христианин, значения при этом не имела. Освобожденных пленных обычно отправляли на север Адриатики в Риеку (Фьюме). Попавших в плен мусульман и иудеев обращали в рабство, причем принятие христианства не делало их автоматически свободными; это было, скорее, исключением и зависело от решения хозяина раба; местный священник и инквизиция контролировали искренность обращения. С XVI в., в отличие от прежних времен, Церковь категорически осуждала сексуальные отношения с мусульманскими женщинами, а женитьба на них предполагала многолетнее приобщение рабыни к христианству. В результате не менее 10 % населения архипелага составляли рабы. Пленники-мусульмане из знатных родов вели довольно комфортный образ жизни, дожидаясь выкупа. Пользуясь определенной свободой передвижения и возможностью переписки с исламским миром, их лидеры дважды (в 1536 и 1749) устраивали заговоры, наде­ясь силой вернуть свободу и при этом подчинить М. туркам. Обе эти попытки были пресечены Орденом. В 1786—1789 султан Марокко Сиди Мухаммед выкупил большую часть рабов-мусульман, но приток новых рабов, захватываемых мальтийскими корсарами, продолжался. Окончательное исчезновение рабства на М. относится к 1812—1815.В эпоху госпитальеров М. поддерживала дипломатические отношения со многими христианскими странами, а также с Турцией и Марокко. В 1770 Великий магистр М. Пинто де Фонсека принял российского посла маркиза Г. де Кавалькабо и установил дипломатические отношения с Россией. В ходе русско-турецкой войны 1768—1774 (см.

В эпоху госпитальеров М. поддерживала дипломатические отношения со многими христианскими странами, а также с Турцией и Марокко. В 1770 Великий магистр М. Пинто де Фонсека принял российского посла маркиза Г. де Кавалькабо и установил дипломатические отношения с Россией. В ходе русско-турецкой войны 1768—1774 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ) российским военным кораблям было разрешено делать стоянки и пополнять припасы на М. В знак благосклонности Екатерина II послала Великому магистру свой парадный портрет. В последней четверти XVIII в. усилились противоречия между администрацией Ордена и местным населением, в том числе местным духовенством, которое все активнее выражало недовольство бедностью, всевозможными ограничениями (например, охотничьих прав), почти полным отстранением от управления и ущербным социальным статусом. Это недовольство вылилось в 1775 в так называемое Восстание священников, не получившее, однако, массовой поддержки и жестоко подавленное Орденом.В 1798 М. была почти без боя захвачена

В 1798 М. была почти без боя захвачена Наполеоном I Бонапартом по пути в Египет. Часть рыцарей приняла сторону французов, другая, во главе с Великим магистром Ф. фон Гомпешом, покинула М. и перебралась в Триест, большая группа обосновалась в Санкт-Петербурге и в том же году предложила звание Великого магистра императору Павлу I . Он принял предложение и поддержал Орден на территории России, но на М. его власть была эфемерной. Французские власти отменили феодальные привилегии, запретили рабство, ликвидировали инквизицию, ввели светский брак и начальное светское образование, учредили 12 муниципалитетов. Однако их зло­употребления, в частности введение высоких налогов, вывоз во Францию орденской казны и ценностей из церквей, закрытие университета и монастырей, изгнание неугодных клириков, запрет обращаться к папскому арбитражу, вызвали недовольство местного населения. В результате народного восстания во главе с каноником Ф. Каруаной французы были изгнаны с Гозо и осаждены в Валлетте (единственный раз, когда она подверглась осаде). Восставшие обратились за помощью к командующему британской эскадрой в Средиземноморье Г. Нельсону . 4 сентября 1800, после многомесячной осады, в условиях высокой смертности французских солдат от недоедания и тифа, Валлетта была сдана, и над архипелагом установлен британский контроль.

М. под властью Великобритании. По условиям Парижского мирного договора 1814 , М. была признана колонией Великобритании и стала ее главной военно-морской базой в Средиземноморье. Годом раньше англичане подтвердили силу прежних мальтийских законов, но в 1819 местное самоуправление было ликвидировано, вся власть сосредоточена в руках британского губернатора. Это вызывало стойкое недовольство мальтийцев, но авторитарное правление первых британских губернаторов позволило провести ряд важных реформ, в том числе учреждение суда присяжных (1829) и провозглашение свободы печати (1839), а также настоять на светском школьном образовании, несмотря на сопротивление Церкви. В 1835 создан Государственный совет из 7 назначаемых губернатором мальтийцев. С 1849 в него входили 8 избираемых и 10 назначаемых членов, с 1887 он стал преимущественно выборным (14 членов из 20). По результатам референдума 1870 членами Госсовета могли стать духовные лица. Британские власти считались с религиозными традициями М. и, в целом, поддерживали хорошие отношения с Католической церковью, но ввели ряд ограничений, в частности, были приняты законы, противоречащие каноническому праву и кон­тролирующие право «мертвой руки», судебная неприкосновенность распространялась не на весь клир, а только на епископа, чья юрисдикция была ограничена внутрицерковными вопросами. Когда в 1829 между британскими властями и королем Обеих Сицилий возник спор о праве назначения епископа М., папа Григорий XVI вывел епископство М. из состава архиепископства Палермо и подчинил его напрямую Папскому престолу. В 1864, с согласия британских властей, папа Пий IX выделил из епископства Мальты о-ва Гозо и Комино в отдельное епископство Гозо с центром в г. Рабат (переименованном в 1887 в Викторию).Значение М. для Великобритании заметно выросло после открытия в 1869

Значение М. для Великобритании заметно выросло после открытия в 1869 Суэцкого канала . Она служила одной из важнейших баз британского военно-морского флота и военно-медицинским центром, в том числе во время Крымской войны 1853—1856 и Первой мировой войны. На М. постоянно находилось большое количество британских граждан. Велось активное городское и дорожное строительство, началась электрификация (1882—1894), была модернизирована транспортная инфраструктура (в 1883—1931 работала железная дорога Валлетта — Мдина, в 1905—1929 начали ходить трамваи, с 1905 — автобусы, ставшие главным видом общественного транспорта, в 1926 установилось коммерческое авиасообщение с Италией, затем с другими странами континентальной Европы), созданы почтовая служба и система школьного образования, что позитивно сказалось на развитии М. Определенная дискриминация мальтийцев сохранялась: в частности, им было сложнее поступить на государственную службу и продвинуться по ней, как и преуспеть в бизнесе, мальтийский язык не имел государственного статуса. Наряду с традиционной для М. проблемой нехватки земли и других природных ресурсов, ощущавшейся особенно остро ввиду быстрого демографического роста, это вызвало массовую эмиграцию — в этот период в Великобританию, Канаду, Австралию, США, также в Италию, Тунис и Алжир. В 1948—1967 М., при поддержке правительства, покинуло около 90 тыс. человек (примерно 30 % населения). В 1957 на М. проживало 319 620 человек, а перепись 1967 единственный раз в Новое время показала сокращение населения до 314 216 человек. Отток прекратился лишь в 1970-е, хотя эмиграция значительна и в наши дни.После Первой мировой войны на М. начался рост национально-освободительного движения. 7 июня 1919 при подавлении британскими войсками уличных волнений погиб­ло 4 человека, многие получили ранения. После этого депутаты объявили

После Первой мировой войны на М. начался рост национально-освободительного движения. 7 июня 1919 при подавлении британскими войсками уличных волнений погиб­ло 4 человека, многие получили ранения. После этого депутаты объявили бойкот работе Госсовета, а в стране усилились проитальянские настроения. С согласия Лондона новый губернатор, лорд Х. Пламер, начал широкие реформы. 30 апреля 1921 по так называемой конституции Эмери-Милнера М. получила самоуправление, официальными языками стали итальянский и английский. Начали действовать двухпалатный парламент и правительство во главе с премьер-министром. В 1920 возникла Лейбористская партия Мальты (ЛПМ), оформились заново возникшие еще в XIX в. Конституционная партия (КП, 1921) и Национальная партия (НП, 1926). Губернатор сохранял широкие полномочия, в том числе на роспуск парламента; внешняя политика и вопросы обороны оставались в ведении метрополии. Политическая борьба развернулась в основном вокруг налогов, языка и полномочий Церкви. В 1930 обострение отношений между пробританскими конституционалистами и Католической церковью, которая объявила голосование за эту партию, как и за союзных ей лейбористов, смертным грехом, побудило Лондон приостановить действие конституции до 1932. В 1933 затяжной конфликт по поводу преподавания итальянского языка в школе, усилившийся, после того как фашистская Италия в рамках политики ирредентизма провозгласила М. своей провинцией, вновь привел к отмене действия конституции. В этих условиях в 1934 государственными языками были объявлены английский и мальтийский, однако итальянский язык сохранил важные позиции в повседневной жизни (даже сегодня его знают две трети мальтийцев), и значительная часть населения, в том числе элиты, ориентированная на Национальную партию, выступала за тесные контакты с Италией. По конституции 1936, управление перешло к британскому губернатору, опиравшемуся на Правительственный совет, более 50 % членов которого им же и назначались. На выборах в него, прошедших в июле 1939, большинство получила КП во главе с Дж. Стриклэндом, что обеспечило властям контроль над М. в условиях надвигавшейся войны. Опасаясь появления на островах пятой колонны, они в 1940 депортировали в Уганду более 700 потенциальных сторонников Италии, в том числе лидера Национальной партии Э. Мицци.

В ходе Второй мировой войны в июне 1940 — июле 1943 итальянская и германская авиация подвергла М. интенсивным бомбардировкам, а итальянский флот пытался прорвать минные и проволочные заграждения вокруг островов. В условиях блокады нехватка еды, лекарств, горючего были нормой жизни. В июле 1943 М. стала плацдармом для высадки союзнических войск на Сицилию. В январе 1944 епископство М. было возвышено до архиепископства, в подчинении которого находилось епископство Гозо. Окончание войны ознаменовалось ростом антиколониальных настроений и общей пере­оценкой места М. в мире. В этой ситуации КП быстро сошла со сцены. В 1947 британские власти пошли на проведение серьезных реформ. Был ликвидирован имущественный ценз, право голоса получили женщины, были введены обязательное школьное образование до 14 лет и пенсии по старости. В ходе выборов в парламент победу одержала ЛПМ. В 1949 был введен в обращение мальтийский фунт, приравненный к британскому фунту стерлингов. В том же году консервативное меньшинство ЛПМ во главе с премьер-министром П. Боффой создало новую Рабочую партию Мальты, которая вступила в блок с НП. В 1950 эти партии сформировали коалиционное правительство во главе с Э. Мицци. В 1955 к власти вновь пришли лейбористы. Их лидер Д. Минтофф стремился интегрировать М. в политический и социально-экономический уклад метрополии и добивался прямого представительства М. в британском парламенте. Поскольку переговоры об условиях интеграции М. не дали результатов (в том числе потому, что после Суэцского кризиса 1956 значение М. для Лондона уменьшилось), он в 1958 подал в отставку, после чего в стране начались массовые демонстрации, и в следующем году британские власти приостановили действие конституции.

Независимая М. В 1962 на выборах в парламент при поддержке Католической церкви победила НП во главе с Дж. Боржем Оливье. Был взят курс на расширение контактов с Италией и другими европейскими странами, диверсификацию экономики и привлечение иностранного капитала. 21 сентября 1964 М. получила независимость в рамках Британского Содружества; была принята конституция, гарантировавшая мальтийцам демократические права. 1 декабря 1964 М. стала членом ООН. В 1967 М. установила дипломатические отношения с СССР. На выборах 1971 к власти пришла ЛПМ, которая ввела равную оплату труда для мужчин и женщин, социальное страхование, узаконила светский брак (сохранив запрет на аборты и разводы; разводы были разрешены в 2011, аборты запрещены и сегодня), провела частичную национализацию предприятий, ограничила импорт из Европы, сократила государственные расходы (в том числе на высшее образование, что оттолкнуло от партии многих сторонников). 13 декабря 1974 была провозглашена Республика М. По новой конституции М. является парламентской республикой; католицизм сохранил статус государственной религии, а Католическая церковь — право на организацию религиозного образования в школах, при этом гарантирована свобода вероисповедания. В 1977 М. перестала быть штаб-квартирой южного фланга НАТО, а в 1979, после закрытия британских военных баз, вышла из Содружества. В 1981 М. объявила себя нейтральным государством и активизировала политические и экономические связи с арабскими странами, прежде всего с Ливией, откуда М. получала нефть. В те годы на М. впервые с XIII в. появилась мечеть (Мариам аль-Батул), построенная на деньги мальтийского и ливийского правительства (в 1978 М. Каддафи заложил первый ее камень, в 1982 она была открыта для посещения). В 1985 была создана комиссия для решения конфликтов между государством и Церковью относительно церковной собственности и финансирования католических школ. В 1987 на выборах большинство голосов получила НП. В 1990 М. подала заявку на вступление в ЕС, а в 1995, при сохранении нейтралитета, присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира».В 1996 на досрочных парламентских выборах победу одержала ЛПМ. Премьер-министр А. Сант объявил о выходе страны из программы НАТО и отозвал заявку на вступление страны в ЕС. Однако уже в 1998 к власти вернулась НП. На референдуме 2003 большинство мальтийцев, вопреки призывам лейбористов, проголосовало за вхождение в ЕС. В 2008 при премьер-министре Л. Гонзи М. вошла в Шенгенскую зону и зону евро, но сохранила военно-политический нейтралитет. Вступление М. в ЕС

В 1996 на досрочных парламентских выборах победу одержала ЛПМ. Премьер-министр А. Сант объявил о выходе страны из программы НАТО и отозвал заявку на вступление страны в ЕС. Однако уже в 1998 к власти вернулась НП. На референдуме 2003 большинство мальтийцев, вопреки призывам лейбористов, проголосовало за вхождение в ЕС. В 2008 при премьер-министре Л. Гонзи М. вошла в Шенгенскую зону и зону евро, но сохранила военно-политический нейтралитет. Вступление М. в ЕС существенно изменило социально-демографическую ситуацию в стране: впервые в новейшей истории М. стала объектом иммиграции — иностранное население увеличилось с 12 112 человек (3 % в 2005) до 20 289 (4,9 % в 2011) и продолжило стремительно расти. Доля иностранной рабочей силы выросла с примерно 1,7 % (2002) до 22,5 % (2018; итальянцы, британцы, болгары, филиппинцы, сербы, индийцы) и 27,9 % (сентябрь 2021; итальянцы, филиппинцы, индийцы, британцы, сербы). Иммиграция в условиях низкой рождаемости содействовала бурному росту населения М., которое увеличилось с 417 тыс. (2011) до 516 тыс. человек (2021). В 2011 на М. было 153 тыс. единиц жилья, а в ноябре 2021 — 210 тыс.В 2004 и 2009 лейбористы одержали победу на выборах в Европарламент, на выборах в мальтийский парламент в 2008 они уступили националистам один мандат. В этих условиях правительство НП предложило, чтобы президентом страны стал лейборист. В 2009 этот пост занял профсоюзный лидер Дж. Абела. В 2014 президентом стала представительница ЛПМ Мари-Луиз Колейро Прека, в 2019 — ее однопартиец Дж. Велла. С марта 2013 большинство в парламенте принадлежит лейбористам. Премьер-министром стал Дж. Мускат, также лейборист, который ушел в отставку 13 января 2020, после затяжного политического кризиса, вызванного убийством 16 октября 2017 журналистки Дафны Каруаны Галиции, разоблачавшей коррупцию в мальтийских политических верхах. После отставки Муската его сменил сын Дж. Абелы Р. Абела (ЛПМ).

В 2004 и 2009 лейбористы одержали победу на выборах в Европарламент, на выборах в мальтийский парламент в 2008 они уступили националистам один мандат. В этих условиях правительство НП предложило, чтобы президентом страны стал лейборист. В 2009 этот пост занял профсоюзный лидер Дж. Абела. В 2014 президентом стала представительница ЛПМ Мари-Луиз Колейро Прека, в 2019 — ее однопартиец Дж. Велла. С марта 2013 большинство в парламенте принадлежит лейбористам. Премьер-министром стал Дж. Мускат, также лейборист, который ушел в отставку 13 января 2020, после затяжного политического кризиса, вызванного убийством 16 октября 2017 журналистки Дафны Каруаны Галиции, разоблачавшей коррупцию в мальтийских политических верхах. После отставки Муската его сменил сын Дж. Абелы Р. Абела (ЛПМ).

Лит. : Bonnici A. History of Church in Malta. Vol. 1, 2. Valletta, 1967—1968. Vol. 3. Zabbar, 1974; Harding H. W . Maltese Legal History under Bri­tish Rule: 1801–1836. Malta, 1968; Boissevain J. Saints and Fireworks: Religion and Politics in Rural Malta. London, 1969; Medieval Malta. Stu­dies on Malta before the Knights / Ed. A. T. Luttrell. London, 1975; Montalto J. The Nobles of Malta 1530—1800. Malta, 1980; Prelates and Politicians in Malta: Changing Power-Balances between Church and State in Mediterranean Island Fortress, 1800—1976. Assen, 1984; Bezzina J . Religion and Politics in a Crown Colony: The Gozo-Malta Story . Valletta, 1985; Wettinger G. The Jews of Malta in the Late Middle Ages. Malta, 1985; Schembri G. The Malta and Russia Connection: A History of Diplomatic Relations Between Malta and Russia (XVII—XIX cc.). Malta, 1990; Chircop J . The Left within the Maltese Labour Movement. Msida, 1991; Hospitaller Malta, 1530—1798 / Ed. V. Mallia-Milanes. Malta, 1993; Hull G. The Malta Language Question: A Case Study in Cultural Imperialism. Valletta, 1993; Testa C . The French in Malta, 1798—1800. Valletta, 1997; Frendo H. The Origins of Maltese Statehood: A Case Study of Decolonization in the Mediterranean. Valletta, 1999; Cassar C. A Concise History of Malta. Valletta, 2000; Idem. Society, Culture and Identity in Early Modern Malta. Msida, 2000; Wettinger G. Place-Names of the Maltese Islands ca. 1300—1800. Malta, 2000; Cia