МАЛЬСАГОВ ЗАУРБЕК КУРАЗОВИЧ
МАЛЬСАГОВ ЗАУРБЕК КУРАЗОВИЧ - ингушский языковед, писатель.
Писал на ингушском и русском языках.
Из семьи военного.
Участник Гражданской войны 1917-1922 годов. В 1920-1921 годы возглавлял Особую комиссию по созданию ингушской азбуки в Отделе народного образования Назрановского (Ингушского) окружного ревкома. Окончил факультет языкознания и материальной культуры Ленинградского государственного университета (1930 год). В 1924-1935 годы председатель Ингушского литературного общества. С 1930 года директор Ингушского (в Орджоникидзе; с 1934 года Чечено-Ингушского, в Грозном) НИИ истории, языка и литературы.
Разработал проект ингушского алфавита на латинской основе, составил ряд учебников и первую грамматику ингушского языка с ингушско-русским словарём в приложении («Ингушская грамматика со сборником ингушских слов», 1925 год). Учредитель и редактор (1923-1926 годы) национальной газеты «Сердало» («Свет»; на ингушском и русском языках). Основоположник научного исследования нахских языков. Автор работ по языкознанию, фольклористике и литературоведению: «К вопросу о классных элементах в нахском языке» (1930 год), «Очерк аккинского (ауховского) языка» (1936 год), «Чеченский народный стих» (1936 год; первое исследование чечено-ингушского фольклора).
Cоциально-психологические драмы Мальсагова («Похищение девушки», 1923 год; «Месть», 1927 год) заложили основы ингушского национального театра.
Переводил на ингушский язык поэзию М.Ю. Лермонтова и других.
Сочинения:
Избранное. Грозный, 1966;
Избранное. Нальчик, 1998.