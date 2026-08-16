МАЛРУНИ БРАЙАН
МАЛРУНИ БРАЙАН (Мартин Брайан) - государственный и политический деятель Канады, адвокат.
Из многодетной католической семьи ирландских иммигрантов. Изучал право в университетах Святого Франциска Ксавье (Новая Шотландия) и Лаваля (Квебек).
В 1956 годы участвовал в избирательной кампании лидера Прогрессивно-консервативной партии (ПКП) Дж.Дж. Дифенбейкера. В 1960-х годах работал в крупной юридической компании, специализировавшейся на урегулировании трудовых конфликтов в финансово-промышленных корпорациях. В 1970-х годах стал одним из ведущих деятелей ПКП в провинции Квебек и президентом корпорации «Iron Ore Company of Canada». В 1983 году избран лидером ПКП на федеральном уровне.
На выборах 1984 года выступил с программой сокращения государственного вмешательства в экономику, углубления интеграции с США, достижения конституционного компромисса с Квебеком с целью получения подписи этой провинции под Конституционным Актом 1982 года. Программа Малруни позволила ПКП добиться самой значительной победы в её истории (партия завоевала 211 мест в парламенте). В том же году Малруни занял пост премьер-министра Канады.
Его правительство провело приватизацию ряда государственных корпораций, достигло соглашения о свободной торговле с США (1988 год) и Мексикой (1992 год), в то же время им был введён крайне непопулярный налог на товары и услуги. На базе одобренных Квебеком компромиссных Мич-Лейкского (1987 год) и Шарлоттаунского (1992 год) соглашений, расширявших права провинций, был развёрнут федерально-провинциальный переговорный процесс по конституционной проблеме. В 1988 году кабинет Малруни инициировал принятие закона о сохранении и развитии многокультурного наследия Канады. В 1993 году в условиях экономического спада, усиливающегося недовольства населения страны налоговой политикой правительства и провала переговоров по конституционному вопросу Малруни под давлением внутрипартийной оппозиции, желая предотвратить поражение ПКП на выборах, оставил пост лидера партии и передал премьерские полномочия К. Кемпбелл.
После отставки возглавил журнал «Forbes Global Business and Finance», вошёл в совет директоров ряда крупных корпораций.
Сочинения:
Where I stand: the new Tory leader speaks out. Toronto, 1983;
Memoirs. Toronto, 2007.