МАЛЬРО АНДРЕ

МАЛЬРО АНДРЕ (Жорж Ан­д­ре) - французский пи­са­тель, пуб­ли­цист, об­щественный дея­тель.

Сын бан­ки­ра. По­сле раз­во­да ро­ди­те­лей (1905 год) вос­пи­ты­вал­ся ба­буш­кой.

С 18 лет на­чал ра­ботать в из­да­тель­ст­ве; в 1920-х годах по­лучил из­вест­ность в ин­тел­лек­ту­аль­ных кру­гах Па­ри­жа.

Де­бю­ти­ро­вал по­этическим сборником «Бу­маж­ные лу­ны» («Lunes en pa­pier», 1921 год), в ко­то­ром от­ра­зи­лось ув­ле­че­ние сим­во­лиз­мом и ку­биз­мом .

Учил­ся в шко­ле вос­точ­ных язы­ков (не окон­чил). В 1923-1926 годы со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ин­до­ки­тай. Вдох­нов­лён­ное идея­ми О. Шпенг­ле­ра и Ф. Ниц­ше эс­се «Ис­ку­ше­ние За­па­да» («La tentation de l’Oc­cident», 1926 год) по­свя­ще­но со­пос­тав­ле­нию ев­ропейской и ази­атской куль­тур; пред­ве­щая мно­гие идеи эк­зи­стен­циа­лиз­ма, Мальро от­верг ев­ро­по­цен­тризм и рас­су­ж­дал о ду­хов­ной пус­то­те сво­их со­оте­че­ст­вен­ни­ков по­сле «смер­ти Бо­га».

В ро­ма­нах Мальро при­дер­жи­ва­ет­ся воз­зре­ний ра­ди­каль­ной ин­тел­ли­ген­ции троц­ки­ст­ско­го тол­ка, вы­сту­пая про­тив бур­жу­аз­но­го ук­ла­да жиз­ни; их глав­ный ге­рой - бун­тарь-оди­ноч­ка, сме­ло от­стаи­ваю­щий свои ре­во­люционные прин­ци­пы, не­смот­ря на жес­то­кость ок­ру­жаю­ще­го ми­ра: «За­вое­ва­те­ли» («Les conquérants», 1928 год), «Ко­ро­лев­ская до­ро­га» («La voie royale», 1930 год), «Удел че­ло­ве­че­ский» («La сondition humaine», 1933 год), «Го­ды пре­зре­ния» («Le temps du mépris», 1935 год, русский перевод 1935 год), «На­де­ж­да» («L’espoir», 1937 год, русский перевод 1939 год), «Ореш­ни­ки Аль­тен­бур­га» («Les noyers de l’Altenburg», 1943 год).

В 1930-е годы мно­го пу­те­ше­ст­во­вал; сим­па­ти­зи­руя ком­му­ни­стическим идеа­лам, при­ни­мал уча­стие в Ис­пан­ской ре­во­лю­ции 1931-1939 годов на сто­ро­не рес­пуб­ли­кан­цев. В годы 2-й мировой войны бо­рол­ся с немецким фа­шиз­мом, дваж­ды оказывался в плену, бежал, в чи­не пол­ков­ника ко­ман­до­вал тан­ко­вой бри­га­дой «Эль­зас-Ло­та­рин­гия».

Министр ин­фор­ма­ции (1945-1946 годы) и куль­ту­ры (1959-1969 годы) в пра­ви­тель­ст­вах Ш. де Гол­ля ; ак­тив­но за­ни­мал­ся про­па­ган­дой французской куль­ту­ры в ми­ре. Убе­ж­дён­ный в ре­шаю­щей ро­ли му­зе­ев в фор­ми­ро­ва­нии взгля­дов ев­ро­пей­цев, по­ощ­рял про­ве­де­ние вы­ста­вок, дея­тель­ность до­мов куль­ту­ры и другого. С 1945 года пи­сал пре­имущественно эс­се об ис­кус­ст­ве, со­б­ран­ные в кни­гах «Пси­хо­ло­гия ис­кус­ст­ва» [«Psy­cho­logie de l’art», vol. 1-3, 1947-1950 годы; по­сле­дую­щее издание под названием «Го­ло­са без­мол­вия» («Les voix du silence», 1951 год)], «Са­турн, судь­ба, Ис­кус­ст­во и Гойя» («Sa­turne, le destin, l’Art et Goya», 1947 год), «Во­об­ра­жае­мый му­зей ми­ро­вой скульп­ту­ры» («Le musée imaginaire de la sculp­ture mondiale», vol. 1-2, 1952-1954 годы), «Ме­та­мор­фо­зы бо­гов» («La métamorphose des dieux», 1957 год) и другое.

В цен­тре эс­те­тических воз­зре­ний Мальро - по­ня­тие «во­об­ра­жае­мо­го му­зея» как со­во­куп­но­сти всех су­ще­ст­вую­щих про­из­ве­де­ний жи­во­пи­си, скульп­ту­ры, литературы, на­хо­дя­щих­ся в слож­ном «диа­ло­ге» друг с дру­гом. По мыс­ли Мальро, ис­кус­ст­во в современном ми­ре за­ни­ма­ет ме­сто «умер­ше­го» Бо­га; для ху­дож­ни­ка твор­че­ст­во ста­но­вит­ся спо­со­бом по­бе­дить эк­зи­стен­ци­аль­ное раб­ст­во, судь­бу и пре­вра­тить свою жизнь в веч­ное дея­ние.

Ав­тор книги вос­по­ми­на­ний «Ан­ти­ме­муа­ры» («Anti­mémoi­res», 1967 год, русский перевод 2005 год) и другое.

Жиз­ни и твор­че­ст­ву Мальро по­свя­щён спек­такль М. Бе­жа­ра «Маль­ро, или Ме­та­мор­фо­зы бо­гов» (1986 год).

Сочинения:

Œuvres complètes. P., 1989-2004. Vol. 1-5.