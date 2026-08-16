МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812 года - сражение между российскими и французскими войсками во время Отечественной войны 1812 года в районе города Малоярославец (Калужской губернии, ныне Калужской области).
Главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов, получив в ночь на 11(23) октября сведения об отступлении французской армии и её переходе на новую Калужскую дорогу (Калуга - Смоленск), приказал командирам 6-го пехотного корпуса генералу от инфантерии Д.С. Дохтурову, 1-го кавалерийского корпуса генерал-майору Е.И. Меллер- Закомельскому, казачьего корпуса генералу от кавалерии М.И. Платову и кавалерийского отряда генерал-майору И.С. Дорохову выдвинуться к Малоярославцу, преградив дорогу французской армии на Калугу. Туда же из Тарутинского лагеря выступили главные силы российской армии. Авангард французской армии задержали вооруженные отряды горожан под руководством городничего П.И. Быкова, уничтожившие мосты через реку Лужа.
В ночь на 12(24) октября французские войска форсировали реку и овладели городом. Русские ввели в бой за город 7-й (командир - генерал-лейтенант Н.Н. Раевский) и 8-й (генерал-лейтенант М.М. Бороздин 1-й) пехотные корпуса, французы - 1-й (маршал Л. Даву) и 4-й (дивизионный генерал Э. Богарне) корпуса. Постепенно в сражение втянулось до 25 тысяч человек с каждой стороны. Развернулись ожесточённые бои, Малоярославец многократно переходил из рук в руки (по официальным данным, 8 раз), но к ночи на 13(25) октября остался в руках французов. Российские войска отошли за Немцовский овраг (4 км южнее города), преградив путь противнику на Калугу и Юхнов. Французский император Наполеон I отказался от продолжения сражения и 14 (26) октября отдал приказ об отступлении к Можайску.
Малоярославецкое сражение ознаменовало коренной перелом в ходе Отечественной войны 1812 года. Стратегическая инициатива окончательно перешла к российской армии. Французские войска были вынуждены отступать по старой Смоленской дороге через опустошённую местность. Потери французских войск составили около 5 тысяч человек; российских войск - около 3 тысяч человек (по другим данным, около 7 тысяч человек).