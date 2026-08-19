МАЛОРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
МАЛОРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ - центральное государственное учреждение в Российской империи в XVIII веке (1722-1727, 1764-1786 годы), управлявшее Левобережной Украиной.
Образована указом императора Петра I от 27 апреля (8 мая) 1722 года вместо Малороссийского приказа, подчинявшегося Посольскому приказу.
Находилась в городе Глухов. Возглавлялась бригадиром С.Л. Вельяминовым.
В гражданском отношении подчинялась Сенату, в военном - главнокомандующему российскими войсками на Левобережной Украине князю М.М. Голицыну Старшему.
Согласно Инструкции, утверждённой Петром I 16(27) мая 1722 года, Малороссийская коллегия принимала от населения челобитные на волокиту и решения Генерального войскового суда, Генеральной войсковой и полковых канцелярий, а также ратушных судов, выносила по этим жалобам решения, ведала денежными, хлебными и другими государственными сборами, выдавала жалованье казакам украинским наёмных пехотных и конных полков, выполнявших при гетмане полицейские и охранные функции, контролировала размещение российских полков, следила за тем, чтобы российские солдаты при постое не притесняли «малороссийский народ», осуществляла суд и выносила решения по жалобам малороссов и российских военнослужащих друг на друга, представляла Сенату проекты новых указов по малороссийским делам и другое.
Указом Сената от 3(14) июня 1724 года Малороссийской коллегии в гражданском отношении подчинено украинское духовенство.
Упразднена указом императора Петра II от 22 июля (2 августа) 1727 года в связи с недовольством генеральной старши́ны и избранием гетманом Д.П. Апостола.
С упразднением гетманства и Генеральной войсковой канцелярии указом императрицы Екатерины II от 10(21) ноября 1764 года Малороссийская коллегия восстановлена на прежних основаниях. Возглавлялась президентом графом П.А. Румянцевым (с 1775 Румянцев-Задунайский) - главным командиром малороссийских казацких полков, запорожских казаков, Украинской дивизии и малороссийским генерал-губернатором.
В разное время находилась в городах, которые были административными центрами Малороссийской губернии - Глухове, Козельце, Киеве.
Присутствие Малороссийской коллегии имело смешанный национальный состав (4 генерала и штаб-офицера российской армии и 4 представителя генеральной старшины).
По секретной инструкции императрицы Екатерины II, данной Румянцеву в ноябре 1764 года (опубликована в «Сборнике Русского исторического общества», 1871 год, вып. 7), Малороссийская коллегия должна была постепенно прекратить крестьянские переходы (запрещены с распространением на территории Левобережной Украины крепостного права в 1783 году), привести привилегии старшины казацкой, дарованные гетманами, в соответствие с российским законодательством (старшина, часть казаков и мещан получили права российского дворянства в 1785 году), пресекать слухи о новых мерах российского правительства, распространяемые недовольной наведением порядка генеральной старшиной. Также Малороссийская коллегия следила за отправлением правосудия, занималась благоустройством городов, осушением болот, починкой дорог и мостов, сохранением лесов и другим.
17(28) ноября 1767 года, согласно высочайше утверждённому докладу президента Канцелярии опекунства иностранных графа Г.Г. Орлова, при Малороссийской коллегии образована особая экспедиция для надзора за иностранными колонистами, главным образом немцами, приглашёнными Екатериной II в Россию.
После ликвидации в 1781 году Малороссийской губернии существование Малороссийской коллегии указом императрицы от 4(15) ноября 1781 года и указом Сената от 22 ноября (3 декабря) 1781 года продлено до 1(12) января 1783 года для решения нерешённых дел, указом Сената от 13(24) декабря 1783 года срок продлён до 1785 года, указом Сената от 20(31) августа 1786 года объявлено об упразднении коллегии.