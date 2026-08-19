МАЛОРОССИЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ
МАЛОРОССИЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно- территориальная единица на юге Российской империи.
Впервые создана после ликвидации 10(21) ноября 1764 года гетманства на территории Украины.
В официальных документах для обозначения данной территории употреблялись также названия «Малая Россия», «Малороссия», «Малороссийское генерал-губернаторство» и другие.
Центр Малороссийской губернии неоднократно переносился: Глухов (1764-1773, 1779-1781 годы), Козелец (1773-1775 годы), Киев (1775-1779 годы). Включала территорию 10 полков: Гадячского (Гадяцкого), Киевского, Лубенского, Миргородского, Нежинского, Переяславского, Полтавского, Прилуцкого, Стародубского и Черниговского.
Управление Малороссийской губернией осуществляла Малороссийская коллегия.
В результате распространения на территорию Украины положений губернской реформы 1775 года 16(27) ноября 1781 года Малороссийская губерния упразднена, на её территории созданы Киевское наместничество (смотри в статье Киевская губерния), Новгород-Северское наместничество (смотри в статье Новгород-Северская губерния) и Черниговское наместничество (смотри в статье Черниговская губерния).
Вновь образована, согласно указу императора Павла I от 12(23) декабря 1796 года, в составе Черниговского и Новгород-Северского наместничеств, частей Киевского и Екатеринославского наместничеств.
Центр - город Чернигов. В соответствии с докладом Сената, утверждённым императором Павлом I 29 августа (9 сентября)1797 года, разделена на уезды: Гадячский (Гадяцкий), Глуховский, Зеньковский, Золотоношский, Козелецкий, Конотопский, Кременчугский, Лубенский, Мглинский, Нежинский, Новгород- Северский, Переяславский, Пирятинский, Полтавский, Прилуцкий, Роменский, Сосницкий, Стародубский, Черниговский, Хорольский.
В соответствии с указами императора Александра I от 9(21) сентября 1801 года и 27 февраля (11 марта) 1802 года Малороссийская губерния разделена на Черниговскую губернию и Полтавскую губернию.