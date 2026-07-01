КОНГРЕСС

КОНГРЕСС (лат. congressus, букв. - сход­ка; со­б­ра­ние, встре­ча, сбор):

1) На­зва­ние круп­но­го со­б­ра­ния, съез­да, встре­чи пред­ста­ви­те­лей го­су­дарств, тер­ри­то­рий, ор­га­ни­за­ций, меж­ду­народных кон­фе­рен­ций (например, Вен­ский кон­гресс 1814-1815 годов), ми­тин­га какого-либо об­щественного дви­же­ния (например, Кон­гресс в за­щи­ту ми­ра).

2) На­зва­ние пар­ла­мен­та в США .

Кон­гресс США со­сто­ит из Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей и Се­на­та, но кон­грес­сме­на­ми на­зы­ва­ют­ся толь­ко чле­ны ниж­ней па­ла­ты (название «де­пу­тат» в США не при­ня­то). Па­ла­та пред­ста­ви­те­лей со­сто­ит из 435 чле­нов, из­бирае­мых на 2 го­да по од­но­ман­дат­ным ок­ру­гам по ма­жо­ри­тар­ной сис­те­ме от­но­си­тель­но­го боль­шин­ст­ва. Они об­ла­да­ют пра­вом ре­шаю­ще­го го­ло­са. Кро­ме кон­грес­сме­нов, в со­став ниж­ней па­ла­ты вхо­дят так­же ли­ца (ре­зи­ден­ты-ко­мис­са­ры и др.) с пра­вом со­ве­щательного го­ло­са: пред­ста­ви­те­ли от фе­де­раль­но­го округа Ко­лум­бия (сто­ли­ца Ва­шинг­тон с при­ле­гаю­щими ок­ре­ст­но­стя­ми), ас­со­ции­ро­ван­но­го шта­та Пу­эр­то-Ри­ко и са­мо­управ­ляю­щих­ся мел­ких тер­ри­то­рий США (по од­но­му пред­ста­ви­те­лю от ка­ж­до­го об­ра­зо­ва­ния).

В Се­нат из­би­ра­ют­ся пря­мы­ми вы­бо­ра­ми по ма­жо­ри­тар­ной сис­те­ме два пред­ста­ви­те­ля от ка­ж­до­го шта­та (все­го 100 се­на­то­ров); обыч­но ка­ж­дая пар­тия, уча­ст­вую­щая в вы­бо­рах (в основном это две пар­тии - Рес­пуб­ли­кан­ская и Де­мо­кра­ти­че­ская), вы­дви­га­ет спи­сок из двух кан­ди­да­тов. Се­нат из­би­ра­ет­ся на 6 лет: треть Се­на­та об­нов­ля­ет­ся ка­ж­дые 2 го­да. Кон­грес­сме­ны и се­на­то­ры яв­ля­ют­ся профессиональными пар­ла­мен­та­рия­ми, име­ют сво­бод­ный ман­дат (обя­за­тель­ные на­ка­зы из­би­ра­те­лей им не­воз­мож­ны), не мо­гут быть дос­роч­но ото­зва­ны из­би­ра­те­ля­ми, не об­ла­да­ют пол­ной де­пу­тат­ской не­при­кос­но­вен­но­стью (де­пу­тат­ским им­му­ни­те­том) - не­при­кос­но­вен­ность рас­про­стра­ня­ет­ся толь­ко на пе­ри­од сес­сии (7-8 месяцев в год), вре­мя в пу­ти на сес­сию и об­рат­но, не рас­про­стра­ня­ет­ся на тяж­кие пре­сту­п­ле­ния, на­ру­ше­ние пар­ла­мен­та­ри­ем об­ще­ст­вен­но­го по­ряд­ка («на­ру­ше­ние ми­ра»).

В па­ла­тах су­ще­ст­ву­ют два объ­е­ди­не­ния пар­ла­мен­та­ри­ев: фрак­ция боль­шин­ст­ва (вы­иг­рав­шая оче­ред­ные вы­бо­ры) и фрак­ция оп­по­зи­ции со свои­ми ру­ко­во­дя­щи­ми ко­ми­те­та­ми. За­се­да­ния­ми Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей ру­ко­во­дит спи­кер - пред­ста­ви­тель боль­шин­ст­ва; в Се­на­те пред­се­да­тель­ст­ву­ет по долж­но­сти ви­це-пре­зи­дент (во вре­мя его от­сут­ст­вия мо­жет быть из­бран вре­мен­ный пред­се­да­тель из фрак­ции боль­шин­ст­ва). Конгресс соз­да­ёт из сво­их чле­нов различные объ­е­ди­нён­ные ко­ми­те­ты (по эко­но­ми­ке, на­ло­го­об­ло­же­нию и др.), ка­ж­дая па­ла­та так­же соз­да­ёт свои про­филь­ные ко­ми­те­ты (по иностранным де­лам, по об­ра­зо­ва­нию и тру­ду и т.д. в Па­ла­те пред­ста­ви­те­лей, по фи­нан­сам, сельскому хозяйству и др. в Се­на­те).

Кон­сти­ту­ция оп­ре­де­ля­ет пол­но­мо­чия конгресса как об­щие пол­но­мо­чия па­лат. В ча­ст­но­сти, за­кон мо­жет быть при­нят толь­ко обеи­ми па­ла­та­ми (ве­то па­латы и воз­мож­ность пре­одо­ле­ния ве­то другой па­ла­той ква­ли­фи­ци­рованным боль­шин­ст­вом го­ло­сов в США не при­ме­ня­лись). Об­щи­ми пол­но­мо­чия­ми яв­ля­ют­ся пол­но­мо­чия в об­лас­ти фи­нан­сов, обо­ро­ны, иностранных дел и т.д. Отдельные пол­но­мо­чия той или иной па­ла­ты, как это при­ня­то в большин­ст­ве современных кон­сти­ту­ций, в Кон­ституции США не ука­за­ны. Вер­хов­ный суд США, ис­хо­дя из кон­цеп­ции под­ра­зу­ме­вае­мых пол­но­мо­чий конгресса, свои­ми тол­ко­ва­ния­ми ино­гда рас­ши­ря­ет кон­сти­ту­ци­он­ный пе­ре­чень пол­но­мо­чий пар­ла­мен­та. Дос­роч­но конституция или ка­кая-ли­бо его па­ла­та рас­пу­ще­ны быть не мо­гут. В конгрессе США осу­ще­ст­в­ля­ют свою дея­тель­ность лоб­би­сты (см. Лоб­бизм).

3) В не­ко­то­рых стра­нах на­зва­ние со­вме­ст­но­го за­се­да­ния обе­их па­лат пар­ла­мен­та для ре­ше­ния осо­бо важ­ных во­про­сов. Так, во Фран­ции конгресс боль­шин­ст­вом 3/5 го­ло­сов мо­жет вно­сить по­прав­ки в кон­сти­ту­цию.

4) На­зва­ния не­ко­то­рых по­ли­тических пар­тий (Кон­гресс-социалистическая партия и др.) и об­щественных объ­е­ди­не­ний (Кон­гресс про­из­вод­ст­вен­ных проф­сою­зов и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)