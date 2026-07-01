МАЛОГЕРМАНЦЫ
МАЛОГЕРМАНЦЫ - представители политического течения в Германии в XIX веке, выступавшие за объединение Германии под главенством Пруссии, без участия Австрийской империи (в отличие от «великогерманцев»).
Термин вошёл в употребление для обозначения одной из политических группировок во Франкфуртском национальном собрании 1848-1849 годов, преобладавшей затем в Эрфуртском парламенте 1850 года.
«Малогерманцы» отражали интересы Гогенцоллернов в их борьбе за общегерманскую имперскую корону против австрийских Габсбургов. Определённое влияние на позицию «малогерманцев» оказывали религиозные противоречия между преимущественно протестантскими северными и католическими южными германскими землями. В качестве главного аргумента в обоснование своей позиции «малогерманцы» ссылались на то, что в случае включения Австрии в единое германское государство в него войдут также многие славянские народы, численно преобладающие над немецкоязычным населением империи Габсбургов.
«Малогерманский» вариант объединения Германии в последующий период был реализован О. фон Бисмарком и воплотился в создании в 1871 году Германской империи.
Видными представителями «малогерманцев» в историографии были И.Г. Дройзен, Г. фон Зибель и Г. фон Трейчке.