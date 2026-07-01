МАЛОГЕРМАНЦЫ

МАЛОГЕРМАНЦЫ - пред­ста­ви­те­ли по­ли­тического те­че­ния в Гер­ма­нии в XIX веке, вы­сту­пав­шие за объ­е­ди­не­ние Гер­ма­нии под гла­вен­ст­вом Прус­сии, без уча­стия Австрийской им­пе­рии (в от­ли­чие от «ве­ли­ко­гер­ман­цев»).

Тер­мин во­шёл в упот­реб­ле­ние для обо­зна­че­ния од­ной из по­ли­тических груп­пи­ро­вок во Франк­фурт­ском на­цио­наль­ном со­б­ра­нии 1848-1849 годов, пре­об­ла­дав­шей за­тем в Эр­фурт­ском пар­ла­мен­те 1850 года.

«Малогерманцы» от­ра­жа­ли ин­те­ре­сы Го­ген­цол­лер­нов в их борь­бе за об­щегер­ман­скую им­пер­скую ко­ро­ну про­тив австрийских Габс­бур­гов . Оп­ре­де­лён­ное влия­ние на по­зи­цию «малогерманцев» ока­зы­ва­ли ре­лигиозные про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду пре­имущественно про­тес­тант­ски­ми се­вер­ны­ми и ка­то­ли­че­ски­ми южными германскими зем­ля­ми. В ка­че­ст­ве главного ар­гу­мен­та в обос­но­ва­ние сво­ей по­зи­ции «малогерманцы» ссы­ла­лись на то, что в слу­чае вклю­че­ния Ав­ст­рии в еди­ное германское государство в не­го вой­дут так­же многие славянские на­ро­ды, чис­лен­но пре­об­ла­даю­щие над не­мец­коя­зыч­ным на­се­ле­ни­ем им­пе­рии Габс­бур­гов.

«Ма­ло­гер­ман­ский» ва­ри­ант объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии в по­сле­дую­щий пе­ри­од был реа­ли­зо­ван О. фон Бис­мар­ком и во­пло­тил­ся в соз­да­нии в 1871 году Германской им­пе­рии.

Вид­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми «малогерманцев» в ис­то­рио­гра­фии бы­ли И.Г. Дрой­зен, Г. фон Зи­бель и Г. фон Трейч­ке.

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