МАЛЬМЕЗОН
МАЛЬМЕЗОН - дворцово-парковый ансамбль и музей в городе Рюэй-Мальмезон (к западу от Парижа) во Франции.
Дворец построен в 1610-е - начале 1620-х годов (достраивался в 1686 году; крылья дворца, выходящие в сад, расширены около 1780 года).
В 1799 году поместье приобрела Жозефина Бонапарт (смотри в статье Богарне Ж. де), жена первого консула, будущего императора Наполеона I. По возвращении Наполеона Бонапарта из Египетской экспедиции дворец до 1802 года использовался как место заседаний министров Консульства. В 1800-е годы по проектам архитекторов Ш. Персье и П.Ф.Л. Фонтена созданы новые интерьеры в стиле ампир (реставрированы к 1992 году). В мае 1814 года дворец посетил Александр I, который купил часть дворцового собрания произведений искусства (ныне в Эрмитаже, Санкт-Петербург).
После смерти Жозефины (1814 года) Мальмезон принадлежал Э. де Богарне, с 1828 года - шведскому банкиру Й. Хагерману, с 1842 года - вдове испанского короля Фердинанда VII Марии Кристине, с 1861 года - французскому императору Наполеону III.
В 1906 году здесь открыт музей Наполеона I и его эпохи, в который также входит близлежащий дворец Буа-Прео (приобретён Жозефиной в 1810 году, перестроен в 1854-1855 годы; в 1926 году передан государству; современная экспозиция с 1958 года).
В помещениях дворца (Золотой салон; зал приёмов Первого консула, имитирующий военный тент; зал Маренго с картинами побед императора работы Ф. Жерара, А. Ж. Гро, и другие) экспонированы портреты работы Ж.Л. Давида, А.Л. Жироде-Триозона, П.П. Прюдона, Р. Лефевра, Ж.Б. Изабе, скульпторов Дж Б. Комолли и Ж. Шинара; мебель; реликвии, связанные с Наполеоном I (его трон из Фонтенбло, походная кровать, на которой он умер, посмертная маска, одежда, книги, документы).
В парке - летний павильон, павильон экипажей, конюшни, розарии, сад с экзотическими растениями ботаника Э.П. Вентена. К западу от дворца сохранился фрагмент одного из первых во Франции пейзажных парков (план 1805 года, архитектор Л.М. Берто) с каскадами и деревянными мостами (1806-1807 годы). Рядом расположены: дворец Малый Мальмезон (1803-1805 годы), церковь Святых Петра и Павла с надгробными памятниками Жозефины (1814-1825 годы, скульптор П. Картелье) и её дочери королевы Гортензии.