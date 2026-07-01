МАЛЬМЁ
МАЛЬМЁ - город на юге Швеции, административный центр лена Сконе.
Расположен на восточном побережье пролива Эресунн, напротив города Копенгаген.
Население 265,7 тысяч человек (2010 год), третий по численности населения город Швеции (после Стокгольма и Гётеборга). С пригородами и городами-спутниками (крупнейшие - Лунд, Треллеборг, Веллинге и Эслёв) образует городскую агломерацию Большой Мальмё с населением свыше 630 тысяч человек (около 7% населения страны). В конце XX века в результате интеграции, в том числе экономической, с районами восточного побережья Дании сформировался так называемый Эресунн-регион, в пределах которого сложилась трансграничная датско-шведская полицентрическая агломерация Копенгаген - Мальмё с населением более 3,7 миллионов человек (2010 год, крупнейшая в странах Скандинавии).
Важный транспортный узел. Высокоскоростные железнодорожные магистрали связывают Мальмё со Стокгольмом, Гётеборгом, Кальмаром. Мост через пролив Эресунн (2000 год; комбинированный автомобильно-железнодорожный путепровод, один из крупнейших в мире, общая длина 16,4 км) соединяет Мальмё с Копенгагеном. В 2010 году официально открыта городская высокоскоростная железная дорога «Citytunneln» (длина 17 км), которая соединила центральную и южную части города с мостом Эресунн. Проходящие через Мальмё трансъевропейские автомагистрали связывают его с крупнейшими городами Швеции. С 2001 года действует единый морской портовый комплекс Копенгаген - Мальмё. Авиаперевозки обслуживают международные аэропорты Мальмё-Стуруп (в 28 км от центра города) и Копенгаген-Каструп (в 24 км).
Упоминается с XII веке под различными названиями. Быстро развивался с начала XIII века как рыбацкое поселение и ярмарочный центр. В 1275 году впервые упомянут как город (civitas), в 1353 году предоставлены городские привилегии (позднее неоднократно расширялись). В XV-XVI веках ключевой торговый партнёр Любека в Скандинавии, важный пункт торговли сельдью, крупный центр чеканки монеты. В XIV-XVIII веках за обладание Мальмё шла постоянная борьба между Данией и Швецией, город неоднократно захватывался шведскими войсками. В 1512 году в Мальмё был подписан мирный договор, завершивший войну 1510-1511 годов между Ганзой и Данией. В 1-й половине XVI века Мальмё - один из центров распространения лютеранства в скандинавских странах. По Роскилльскому миру 1658 года отошёл к Швеции. В августе 1848 года место заключения датско-прусского перемирия (смотри в статье Датско-германские войны 1848-1850, 1864 годов). Активное экономическое развитие города с конца XVIII века связано с началом строительства нового крупного порта (1775 год). К середине XIX века Мальмё - крупный промышленный центр Швеции, специализировался на судостроении (верфи фирмы «Kockums», 1840 год) и производстве сопутствующей продукции. В 1970-е годы кризис в отрасли привёл к закрытию ведущих предприятий, росту безработицы. С конца XX века перспективы развития связаны с экономической интеграцией Мальмё и Копенгагена в рамках Эресунн-региона.
Старая часть города сохранила средневековые черты. На центральной Большой площади расположены ренессансные Ратуша (1546 год, перестроена в 1860-х годах, архитектор Х. Зеттервалль), дом Йёргена Кокка (1525 год), резиденция губернатора (XVIII век). Также сохранились: архитектурный ансамбль Малой площади с деревянными строениями XVI века; готическая церковь Святого Петра (XIV век, реставрирована в 1890 и 1904-1906 годы), крепость Мальмёхус (1434 год, перестроена в 1537-1542 годы; один из старейших сохранившихся ренессансных замков Скандинавии), жилые здания XIV-XVIII веков, церковь Кароли (1879-1880 годы). Среди построек XX - начала XXI веков: почтамт (1906 год, архитектор Ф. Боберг), здание окружного суда в стиле национального романтизма (1916 год, архитектор И. Кальмандер), Городской театр (1933-1944 годы, С. Леверентс, Д. Хелльден, Э. Лаллерстедт; ныне Оперный театр), небоскрёб «Поворачивающийся торс» [2005 год, С. Калатрава (смотри иллюстрации к статье о нём), высота 190 м, состоит из 9 «кубов»]. В начале XXI века формируются новые городские районы: Западная гавань (на месте бывших судостроительных верфей), Хюллие, Брустаден («Город-мост», близ моста Эресунн).
Университет Мальмё (1998 год). В Мальмё - подразделения университета города Лунд - Высшие школы (академии): музыки (основана в 1907 году как консерватория, современное название с 1971 года; с 1977 года в составе университета города Лунд), искусств, театральная; медицинский факультет. Всемирный морской университет (1983 год; создан Международной морской организацией ООН для повышения квалификации различных специалистов в области судоходства).
Городская библиотека (1905 год). Музей Мальмё (1841 год), в его составе музеи: художественный, природы, техники и мореплавания (все - в крепости Мальмёхус или близ неё). Художественная галерея (1975 год; современное искусство), музей современного искусства (2009 год; в здании бывшей электростанции, 1900 год). В порту Мальмё - 2 полномасштабные действующие модели торговых судов XIV-XV веков (Когг-музей).
Оперный театр (основан в 1944 году как Городской театр; современное название и статус с 1992 года), театр танца (1995 год). Передвижной театр «Сконская опера» (1993 год; оперы ставятся в переводе на шведский язык на разных площадках, в том числе под открытым небом). Симфонический оркестр (1925 год), при нём хор (1975 год). Ансамбль современной музыки «Ars Nova» (1960 год). Концертный зал Мальмё (1985 год; 1300 мест).
Ежегодно проводятся международный фестиваль детских и юношеских фильмов (BUFF; март), городской фестиваль (август).
В Мальмё много парков и рекреационных зон, в том числе парки - Королевский (1869-1870 годы), при замке Мальмёхус (1897-1900 годы), Ивовых прудов (1914-1915 годы). Парк развлечений «Народный парк» (1891 год), парк водных приключений «Aq- va-kul». Ботанический сад.
Мальмё - один из главных спортивных центров Швеции. «Стадионмродет» - один из крупнейших в Западной Европе спортивно-оздоровительных комплексов (включает футбольную, легкоатлетическую, ледовую и другие арены). Место проведения чемпионатов Европы по фигурному катанию и матчей Кубка Дэвиса. Футбольный клуб «Мальмё» (основан в 1910 году), выступающий на «Сведбанк стадион» (24 тысяч мест), - один из сильнейших в Швеции; 16-кратный чемпион (в 1944-2010 годы) и 14-кратный обладатель Кубка страны (в 1944-1989 годы), финалист Кубка европейских чемпионов (1979 год). В Мальмё проходили матчи чемпионатов мира (1958 год) и Европы (1992 год) по футболу.
Мальмё - второй по значимости экономический центр Эресунн-региона (после Копенгагена) и третий в Швеции (после Стокгольма и Гётеборга). В структуре городской экономики в конце 2000-х годов резко доминирует сфера услуг (занято более 80% работающих, в том числе в торговле и связи - свыше 23%, в секторе деловых и финансовых услуг - около 21%, в социальном обслуживании и здравоохранении - около 15%, образовании и НИОКР - около 10%, гостиничном и ресторанном бизнесе - около 9%; 2009 год). Наиболее быстро развиваются услуги логистики (на базе портового комплекса; грузооборот 18,3 миллионов т, в том числе 192 тысяч контейнеров ДФЭ; около 860 тысяч пассажиров; 509 круизных судов; 2007 год), связи и телекоммуникаций (ведущая компания - «TeliaSonera Sverige», один из крупнейших шведских операторов мобильной связи и интернет-провайдеров). С конца XX века усиливается значимость Мальмё как делового центра: здесь размещаются штаб-квартиры и региональные представительства ряда крупных компаний (в том числе «Vestas Wind Systems A/S» - один из ведущих мировых производителей ветроэнергетических установок; «Duni AB» - товары для сервировки, хранения и транспортировки продуктов питания) и другое. Важное значение имеют услуги для предприятий различных отраслей промышленности (в том числе узкоспециализированные - подбор персонала, аналитико-консалтинговые, патентные для биофармацевтические отрасли).
Мальмё - один из центров международного туризма, в том числе делового, в странах Скандинавии. Здесь проходят крупные тематические выставки и ярмарки (в том числе агропромышленные, автомобильные, игровой индустрии, гостиничного и ресторанного бизнеса), конференции, семинары и другие мероприятия. Конгрессно-выставочный центр «Malm ̈o-mässan», Центр международной торговли (площадь 44 тысяч м2), спортивно-концертный комплекс «Baltiska hallen» (около 4 тысяч мест), торгово-деловой комплекс «Stadens entré» (2009 год) и другие объекты. Возрастает объём услуг по комплексному обслуживанию объектов недвижимости и прилегающих территорий (обслуживание инженерных систем, уборка помещений и территорий, охрана объектов и другое).
В промышленности занято около 10% работающих. Наиболее высокими темпами с начала XXI века развиваются новейшие производства, в том числе в области информационных, телекоммуникационных, игровых и других технологий. Среди ведущих разработчиков и производителей - компании «Lawson» (средства программного обеспечения для предприятий), «Ubisoft Massive» (подразделение концерна «Ubisoft»; видеоигры и другое). Мальмё - один из крупнейших в странах Скандинавии районов развития биотехнологий и биофармацевтической промышленности, технологий по защите окружающей среды.
Профильные компании (около 90% - мелкие) действуют в рамках единой научно-исследовательской и инновационной зоны Эресунн-региона - Долины Медикон (по аналогии с американской Силиконовой долиной). В структуру Долины Медикон входит расположенный в центре Мальмё научно-деловой парк MEDEON (разработка и внедрение био- и медицинских технологий, в том числе в области стоматологии и зубного протезирования, искусственного оплодотворения, диагностики и лабораторных исследований и другое).
Важное значение сохраняет машиностроение. Производство судов и смежной продукции («Kockums АВ»), топливозаправочного оборудования («Dresser Wayne AB»), различных электронных систем управления производственными процессами в промышленности (в Мальмё - штаб-квартира и производственной мощности компании «Beijer Electronics Automation AB»; предприятие «АВВ Group»), оборудования для добычи и переработки полезных ископаемых, для строительной индустрии.
В пищевой промышленности выделяются производство макарон, изделий из картофеля, консервированных овощей и фруктов. Один из наиболее динамично развивающихся секторов городского хозяйства - строительство (занято свыше 6% работающих); крупнейшая компания - «Skanska Sverige AB».
К югу от Мальмё, в Треллеборге, - круговая крепость викингов Треллеборген (X век, реконструкция 1995 года), руины францисканского монастыря XIII век; близ Хёлльвикена - историко-этнографический музей под открытым небом «Фотевикен» (1995 год; поселение эпохи викингов).