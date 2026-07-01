МАЛЬМЁ

МАЛЬМЁ - го­род на юге Шве­ции , административный центр ле­на Ско­не.

Рас­по­ло­жен на восточном по­бе­ре­жье пролива Эре­сунн, на­про­тив города Копен­га­ген.

Население 265,7 тысяч человек (2010 год), тре­тий по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род Шве­ции (по­сле Сток­голь­ма и Гё­те­бор­га). С при­го­ро­да­ми и го­ро­да­ми-спут­ни­ка­ми (круп­ней­шие - Лунд, Трел­ле­борг, Вел­лин­ге и Эс­лёв) об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию Боль­шой Маль­мё с населением свыше 630 тысяч человек (око­ло 7% населения стра­ны). В конце XX века в ре­зуль­та­те ин­те­гра­ции, в том числе эко­но­ми­че­ской, с рай­она­ми восточного по­бе­ре­жья Да­нии сфор­ми­ро­вал­ся так называемый Эре­сунн-ре­ги­он, в пре­де­лах ко­то­ро­го сло­жи­лась транс­гра­нич­ная дат­ско-швед­ская по­ли­цен­три­че­ская аг­ло­ме­ра­ция Ко­пен­га­ген - Маль­мё с населением бо­лее 3,7 миллионов человек (2010 год, круп­ней­шая в стра­нах Скан­ди­на­вии).

Важ­ный транс­порт­ный узел. Вы­со­ко­ско­ро­ст­ные железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли свя­зы­ва­ют Маль­мё со Сток­голь­мом, Гё­те­бор­гом, Каль­ма­ром. Мост че­рез пролив Эре­сунн (2000 год; ком­би­ни­ро­ван­ный ав­то­мо­биль­но-же­лез­но­до­рож­ный пу­те­про­вод, один из круп­ней­ших в ми­ре, общая дли­на 16,4 км) со­еди­ня­ет Маль­мё с Ко­пен­гаге­ном. В 2010 году официально открыта городская вы­со­ко­ско­ро­ст­ная железная дорога «City­tun­neln» (дли­на 17 км), ко­то­рая со­еди­ни­ла центральную и южную час­ти го­ро­да с мос­том Эре­сунн. Про­хо­дя­щие че­рез Маль­мё трансъ­ев­ропей­ские ав­то­ма­ги­ст­ра­ли свя­зы­ва­ют его с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми Шве­ции. С 2001 года дей­ст­ву­ет еди­ный морской пор­то­вый ком­плекс Ко­пен­га­ген - Маль­мё. Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ют ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты Маль­мё-Сту­руп (в 28 км от цен­тра го­ро­да) и Ко­пен­га­ген-Ка­ст­руп (в 24 км).

Упо­ми­на­ет­ся с XII веке под различными на­зва­ния­ми. Бы­ст­ро раз­ви­вал­ся с начала XIII века как ры­бац­кое по­се­ле­ние и яр­ма­роч­ный центр. В 1275 году впер­вые упо­мя­нут как го­род (civitas), в 1353 году пре­до­став­ле­ны городские при­ви­ле­гии (позд­нее не­од­но­крат­но рас­ши­ря­лись). В XV-XVI веках клю­че­вой тор­го­вый парт­нёр Лю­бе­ка в Скан­ди­на­вии, важ­ный пункт тор­гов­ли сель­дью, круп­ный центр че­кан­ки мо­не­ты. В XIV-XVIII веках за об­ла­да­ние Маль­мё шла по­сто­ян­ная борь­ба ме­ж­ду Да­ни­ей и Шве­ци­ей, го­род не­од­но­крат­но за­хва­ты­вал­ся шведскими вой­ска­ми. В 1512 году в Маль­мё был под­пи­сан мир­ный до­го­вор, за­вер­шив­ший вой­ну 1510-1511 годов ме­ж­ду Ган­зой и Да­ни­ей. В 1-й половине XVI века Маль­мё - один из це­нт­ров рас­про­ст­ра­не­ния лютеранства в скандинавских странах. По Рос­килль­ско­му ми­ру 1658 года ото­шёл к Шве­ции. В августе 1848 года ме­сто за­клю­че­ния датско-прусского пе­ре­ми­рия (смотри в статье Дат­ско-гер­ман­ские вой­ны 1848-1850, 1864 годов ). Ак­тив­ное эко­но­мическое раз­ви­тие го­ро­да с конца XVIII века свя­за­но с на­ча­лом строи­тель­ст­ва но­во­го круп­но­го пор­та (1775 год). К середине XIX века Маль­мё - круп­ный промышленный центр Шве­ции, спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся на су­до­строе­нии (вер­фи фир­мы «Kockums», 1840 год) и про­изводстве со­пут­ст­вую­щей про­дук­ции. В 1970-е годы кри­зис в от­рас­ли при­вёл к за­кры­тию ве­ду­щих пред­при­ятий, рос­ту без­ра­бо­ти­цы. С конца XX века пер­спек­ти­вы раз­ви­тия свя­за­ны с эко­но­мической ин­те­гра­ци­ей Маль­мё и Ко­пен­га­ге­на в рам­ках Эре­сунн-ре­гио­на.

Ста­рая часть го­ро­да со­хра­ни­ла средневековые чер­ты. На центральной Боль­шой площади рас­по­ло­же­ны ре­нес­санс­ные Ра­ту­ша (1546 год, пе­ре­строе­на в 1860-х годах, архитектор Х. Зет­тер­валль), дом Йёр­ге­на Кок­ка (1525 год), ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ра (XVIII век). Так­же со­хра­ни­лись: ар­хитектурный ан­самбль Ма­лой площади с де­ревянными стро­е­ния­ми XVI века; го­тическая церковь Святого Пет­ра (XIV век, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1890 и 1904-1906 годы), кре­пость Маль­мё­хус (1434 год, пе­ре­строе­на в 1537-1542 годы; один из ста­рей­ших со­хра­нив­ших­ся ре­нес­санс­ных зам­ков Скан­ди­на­вии), жи­лые зда­ния XIV-XVIII веков, церковь Ка­ро­ли (1879-1880 годы). Сре­ди по­стро­ек XX - начала XXI веков: поч­тамт (1906 год, архитектор Ф. Бо­берг), зда­ние ок­руж­но­го су­да в сти­ле национального ро­ман­тиз­ма (1916 год, архитектор И. Каль­ман­дер), Городской те­атр (1933-1944 годы, С. Леверентс, Д. Хелль­ден, Э. Лал­лер­стедт; ны­не Опер­ный те­атр), не­бо­скрёб «По­во­ра­чи­ваю­щий­ся торс» [2005 год, С. Ка­ла­тра­ва (смотри иллюстрации к ста­тье о нём), высота 190 м, со­сто­ит из 9 «ку­бов»]. В начале XXI века фор­ми­ру­ют­ся новые­ городские рай­оны: Западная га­вань (на мес­те бывших су­до­строительных вер­фей), Хюл­лие, Бру­ста­ден («Го­род-мост», близ мос­та Эре­сунн).

Университет Маль­мё (1998 год). В Маль­мё - под­раз­де­ле­ния университета города Лунд - Выс­шие шко­лы (ака­де­мии): му­зы­ки (ос­но­ва­на в 1907 году как кон­сер­ва­то­рия, современное название с 1971 года; с 1977 года в со­ста­ве университета города Лунд), ис­кусств, те­ат­раль­ная; медицинский факультет. Все­мир­ный морской университет (1983 год; соз­дан Ме­ж­ду­народной морской организаци­ей ООН для по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции различных спе­циа­ли­стов в об­лас­ти су­до­ход­ст­ва).

Городская библиотека (1905 год). Му­зей Маль­мё (1841 год), в его со­ста­ве му­зеи: ху­до­же­ст­вен­ный, при­ро­ды, тех­ни­ки и мо­ре­пла­ва­ния (все - в кре­по­сти Маль­мё­хус или близ неё). Ху­дожественная га­ле­рея (1975 год; современное искусство), му­зей современного искусства (2009 год; в зда­нии бывшей элек­тро­стан­ции, 1900 год). В пор­ту Маль­мё - 2 пол­но­мас­штаб­ные дей­ст­вую­щие мо­де­ли тор­го­вых су­дов XIV-XV веков (Когг-му­зей).

Опер­ный те­атр (ос­но­ван в 1944 году как Городской те­атр; современное название и ста­тус с 1992 года), те­атр тан­ца (1995 год). Пе­ре­движ­ной те­атр «Скон­ская опе­ра» (1993 год; опе­ры ста­вят­ся в переводе на шведский язык на раз­ных пло­щад­ках, в том числе под от­кры­тым не­бом). Сим­фо­нический ор­кестр (1925 год), при нём хор (1975 год). Ан­самбль современной му­зы­ки «Ars No­va» (1960 год). Кон­церт­ный зал Маль­мё (1985 год; 1300 мест).

Еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­народный фес­ти­валь дет­ских и юно­ше­ских филь­мов (BUFF; март), городской фес­ти­валь (ав­густ).

В Маль­мё мно­го пар­ков и рек­реа­ци­онных зон, в том числе пар­ки - Ко­ро­лев­ский (1869-1870 годы), при зам­ке Маль­мё­хус (1897-1900 годы), Иво­вых пру­дов (1914-1915 годы). Парк раз­вле­чений «На­род­ный парк» (1891 год), парк вод­ных при­клю­че­ний «Aq- va-kul». Бо­та­нический сад.

Маль­мё - один из глав­ных спор­тив­ных цен­тров Шве­ции. «Ста­ди­он­мро­дет» - один из круп­ней­ших в Западной Ев­ро­пе спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ных ком­плек­сов (вклю­ча­ет фут­боль­ную, лег­ко­ат­ле­ти­че­скую, ле­до­вую и другие аре­ны). Ме­сто про­ве­де­ния чем­пио­на­тов Ев­ро­пы по фи­гур­но­му ка­та­нию и мат­чей Куб­ка Дэ­ви­са. Фут­боль­ный клуб «Маль­мё» (ос­но­ван в 1910 году), вы­сту­паю­щий на «Свед­банк ста­ди­он» (24 тысяч мест), - один из силь­ней­ших в Шве­ции; 16-крат­ный чем­пи­он (в 1944-2010 годы) и 14-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка стра­ны (в 1944-1989 годы), фи­на­лист Куб­ка ев­ропейских чем­пио­нов (1979 год). В Маль­мё про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­тов ми­ра (1958 год) и Ев­ро­пы (1992 год) по фут­бо­лу.

Маль­мё - вто­рой по зна­чи­мо­сти эко­но­мический центр Эре­сунн-ре­гио­на (по­сле Ко­пен­га­ге­на) и тре­тий в Шве­ции (по­сле Сток­голь­ма и Гё­те­бор­га). В струк­ту­ре городской эко­но­ми­ки в конце 2000-х годов рез­ко до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то бо­лее 80% ра­бо­таю­щих, в том числе в тор­гов­ле и свя­зи - свыше 23%, в сек­то­ре де­ло­вых и фи­нан­со­вых ус­луг - около 21%, в со­ци­аль­ном об­слу­жи­ва­нии и здра­во­охра­не­нии - около 15%, об­ра­зо­ва­нии и НИОКР - около 10%, гос­ти­нич­ном и рес­то­ран­ном биз­не­се - около 9%; 2009 год). Наи­бо­лее бы­ст­ро раз­ви­ва­ют­ся ус­лу­ги ло­ги­сти­ки (на ба­зе пор­то­во­го ком­плек­са; гру­зо­обо­рот 18,3 миллионов т, в том числе 192 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ; около 860 тысяч пас­са­жи­ров; 509 кру­из­ных су­дов; 2007 год), свя­зи и те­ле­ком­му­ни­ка­ций (ве­ду­щая ком­па­ния - «TeliaSonera Sve­rige», один из круп­ней­ших шведских опе­ра­то­ров мо­биль­ной свя­зи и ин­тер­нет-про­вай­де­ров). С конца XX века уси­ли­ва­ет­ся зна­чи­мость Маль­мё как де­ло­во­го цен­тра: здесь раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ры и ре­гио­наль­ные пред­ста­ви­тель­ст­ва ря­да круп­ных ком­па­ний (в том числе «Vestas Wind Sys­tems A/S» - один из ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей вет­ро­энер­ге­ти­че­ских ус­та­но­вок; «Duni AB» - то­ва­ры для сер­ви­ров­ки, хра­не­ния и транс­пор­ти­ров­ки про­дук­тов пи­та­ния) и другое. Важ­ное зна­че­ние име­ют ус­лу­ги для пред­при­ятий различных от­рас­лей промышленности (в том числе уз­ко­спе­циа­ли­зи­ро­ван­ные - под­бор пер­со­на­ла, ана­ли­ти­ко-кон­сал­тин­го­вые, па­тент­ные для био­фар­ма­цев­тические от­рас­ли).

Маль­мё - один из цен­тров ме­ж­ду­народного ту­риз­ма, в том числе де­ло­во­го, в стра­нах Скан­ди­на­вии. Здесь про­хо­дят круп­ные те­ма­тические вы­став­ки и яр­мар­ки (в том числе аг­ро­про­мыш­лен­ные, ав­то­мо­биль­ные, иг­ро­вой ин­ду­ст­рии, гос­ти­нич­но­го и рес­то­ран­но­го биз­не­са), кон­фе­рен­ции, се­ми­на­ры и другие ме­ро­прия­тия. Кон­гресс­но-вы­ста­воч­ный центр «Mal­m ̈o-mässan», Центр ме­ж­ду­народной тор­гов­ли (площадь 44 тысяч м2), спор­тив­но-кон­церт­ный ком­плекс «Bal­ti­ska hallen» (около 4 тысяч мест), тор­го­во-де­ло­вой ком­плекс «Stadens entré» (2009 год) и другие объ­ек­ты. Воз­рас­та­ет объ­ём ус­луг по ком­плекс­но­му об­слу­жи­ва­нию объ­ек­тов не­дви­жи­мо­сти и при­ле­гаю­щих тер­ри­то­рий (об­слу­жи­ва­ние инженерных сис­тем, убор­ка по­ме­ще­ний и тер­ри­то­рий, ох­ра­на объ­ек­тов и другое).

В промышленности за­ня­то около 10% ра­бо­таю­щих. Наи­бо­лее вы­со­ки­ми тем­па­ми с начала XXI века раз­ви­ва­ют­ся но­вей­шие про­из­вод­ст­ва, в том числе в об­лас­ти ин­фор­ма­ци­он­ных, те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных, иг­ро­вых и других тех­но­ло­гий. Сре­ди ве­ду­щих раз­ра­бот­чи­ков и про­из­во­ди­те­лей - ком­па­нии «Law­son» (сред­ст­ва про­грамм­но­го обес­пе­че­ния для пред­при­ятий), «Ubisoft Massi­ve» (под­раз­де­ле­ние кон­цер­на «Ubi­soft»; ви­део­иг­ры и другое). Маль­мё - один из круп­ней­ших в стра­нах Скан­ди­на­вии рай­онов раз­ви­тия био­тех­но­ло­гий и био­фар­ма­цев­тической промышленности, тех­но­ло­гий по за­щи­те ок­ру­жаю­щей сре­ды.

Про­филь­ные ком­па­нии (около 90% - мел­кие) дей­ст­ву­ют в рам­ках еди­ной научно-исследовательской и ин­но­вационной зо­ны Эре­сунн-ре­гио­на - До­ли­ны Ме­ди­кон (по ана­ло­гии с американской Си­ли­ко­но­вой до­ли­ной). В струк­ту­ру До­ли­ны Ме­ди­кон вхо­дит рас­по­ло­жен­ный в цен­тре Маль­мё на­уч­но-де­ло­вой парк MEDEON (раз­ра­бот­ка и вне­дре­ние био- и медицинских тех­но­ло­гий, в том числе в об­лас­ти сто­ма­то­ло­гии и зуб­но­го про­те­зи­ро­ва­ния, ис­кусственного оп­ло­до­тво­ре­ния, ди­аг­но­сти­ки и ла­бо­ра­тор­ных ис­сле­до­ва­ний и другое).

Важ­ное зна­че­ние со­хра­ня­ет ма­ши­но­строе­ние. Про­изводство су­дов и смеж­ной про­дук­ции («Kockums АВ»), то­п­ли­во­за­пра­воч­но­го обо­ру­до­ва­ния («Dres­ser Wayne AB»), различных элек­трон­ных сис­тем управ­ле­ния про­из­водственными про­цес­са­ми в промышленности (в Маль­мё - штаб-квар­ти­ра и про­из­водственной мощ­но­сти ком­па­нии «Beijer Ele­ctronics Automation AB»; пред­при­ятие «АВВ Group»), обо­ру­до­ва­ния для до­бы­чи и пе­ре­ра­бот­ки по­лез­ных ис­ко­пае­мых, для стро­ительной ин­ду­ст­рии.

В пи­ще­вой промышленности вы­де­ля­ют­ся про­изводство ма­ка­рон, из­де­лий из кар­то­фе­ля, кон­сер­ви­рованных ово­щей и фрук­тов. Один из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся сек­то­ров городского хо­зяй­ст­ва - строи­тель­ст­во (за­ня­то свыше 6% ра­бо­таю­щих); круп­ней­шая ком­па­ния - «Skanska Sverige AB».

К югу от Маль­мё, в Трел­ле­бор­ге, - кру­го­вая кре­пость ви­кин­гов Трел­ле­бор­ген (X век, ре­кон­ст­рук­ция 1995 года), руи­ны фран­ци­скан­ско­го мо­на­сты­ря XIII век; близ Хёлль­ви­ке­на - ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фический му­зей под от­кры­тым не­бом «Фо­те­ви­кен» (1995 год; по­се­ле­ние эпо­хи ви­кин­гов).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)