МАЛЬМБЕРГ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

МАЛЬМБЕРГ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ - российский ис­то­рик ис­кус­ст­ва, ар­хео­лог, му­зей­ный дея­тель.

Ро­дил­ся в ку­пе­че­ской се­мье.

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Ка­зан­ско­го университета (1884 год), про­дол­жал об­ра­зо­ва­ние в Санкт-Пе­тербургском университете под руководством А.В. Пра­хо­ва , И.В. По­мя­лов­ско­го, П.В. Ни­ки­ти­на. Пре­по­да­вал в Ка­зан­ском (1888-1890 годы; при­ват-до­цент), Дерпт­ском (с 1893 года - Юрьевском; профессор с 1890 года) и Московском (с 1907 профессор ка­фед­ры тео­рии и ис­то­рии ис­кусств) университетах.

В 1911-1913 годы стар­ший хра­ни­тель, в 1913-1921 годы ди­рек­тор Му­зея изящ­ных ис­кусств при Московском университете (ныне Му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств име­ни А.С. Пуш­ки­на ), соз­да­тель экс­по­зи­ции и заведующий от­де­лом ан­тич­но­го искусства. Сыг­рал ве­ду­щую роль в фор­ми­ро­ва­нии прин­ци­пов на­уч­но-хра­ни­тель­ской и про­све­ти­тель­ской ра­бо­ты му­зея; уча­ст­во­вал в соз­да­нии пер­во­го пу­те­во­ди­те­ля по не­му.

Один из круп­ней­ших в Рос­сии ис­сле­до­ва­те­лей ан­тич­но­го искусства («Ме­то­пы древ­не­гре­че­ских хра­мов», 2-е издание, 1892 год; «Древ­не­гре­че­ские фрон­тонные ком­по­зи­ции», издание 1904 года; «Ан­тич­ные ва­зы и тер­ра­ко­ты», 1910 год, и другие). Ста­тьи Мальмберга об ан­тич­ной ар­хи­тек­ту­ре, скульп­ту­ре, жи­во­пи­си, ке­ра­ми­ке, то­рев­ти­ке, ва­зо­пи­си, а так­же древнеегипетском искусстве пуб­ли­ко­ва­лись в «Жур­на­ле Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния», сборниках «Ма­те­риа­лы по ар­хео­ло­гии Рос­сии», «За­пис­ки Клас­си­че­ско­го от­де­ле­ния Рус­ско­го ар­хео­л­о­гического об­ще­ст­ва», «Па­мят­ни­ки Му­зея изящ­ных ис­кусств» и других. Осо­бое вни­мание уде­лял про­бле­мам ико­но­гра­фии и ком­по­зиции, сис­те­ма­ти­за­ции фак­тического ма­те­риа­ла.

Действительный член Ар­хео­ло­гического общества в Санкт-Пе­тербур­ге и Общества ис­то­рии и древ­но­стей в Одес­се, член-корреспондент Гер­ман­ско­го ар­хео­ло­гического института (1907 год).

Сочинения:

Ус­пе­хи со­вре­мен­ной ар­хео­ло­гии // Уче­ные за­пис­ки Юрь­ев­ско­го уни­вер­си­те­та. 1896. № 1;

Ан­тич­ные мра­мо­ры и брон­зы. Юрь­ев, 1911 (совм. с Э. Р. Фельс­бер­гом);

И. В. Цве­та­ев. М., 1914;

Ста­рый пред­рас­су­док. К во­про­су об изо­бра­же­нии че­ло­ве­че­ской фи­гу­ры в еги­пет­ском рель­е­фе. М., 1915.