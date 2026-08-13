МАЛЬМБЕРГ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
МАЛЬМБЕРГ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ - российский историк искусства, археолог, музейный деятель.
Родился в купеческой семье.
Окончил историко-филологический факультет Казанского университета (1884 год), продолжал образование в Санкт-Петербургском университете под руководством А.В. Прахова, И.В. Помяловского, П.В. Никитина. Преподавал в Казанском (1888-1890 годы; приват-доцент), Дерптском (с 1893 года - Юрьевском; профессор с 1890 года) и Московском (с 1907 профессор кафедры теории и истории искусств) университетах.
В 1911-1913 годы старший хранитель, в 1913-1921 годы директор Музея изящных искусств при Московском университете (ныне Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), создатель экспозиции и заведующий отделом античного искусства. Сыграл ведущую роль в формировании принципов научно-хранительской и просветительской работы музея; участвовал в создании первого путеводителя по нему.
Один из крупнейших в России исследователей античного искусства («Метопы древнегреческих храмов», 2-е издание, 1892 год; «Древнегреческие фронтонные композиции», издание 1904 года; «Античные вазы и терракоты», 1910 год, и другие). Статьи Мальмберга об античной архитектуре, скульптуре, живописи, керамике, торевтике, вазописи, а также древнеегипетском искусстве публиковались в «Журнале Министерства народного просвещения», сборниках «Материалы по археологии России», «Записки Классического отделения Русского археологического общества», «Памятники Музея изящных искусств» и других. Особое внимание уделял проблемам иконографии и композиции, систематизации фактического материала.
Действительный член Археологического общества в Санкт-Петербурге и Общества истории и древностей в Одессе, член-корреспондент Германского археологического института (1907 год).
Сочинения:
Успехи современной археологии // Ученые записки Юрьевского университета. 1896. № 1;
Античные мраморы и бронзы. Юрьев, 1911 (совм. с Э. Р. Фельсбергом);
И. В. Цветаев. М., 1914;
Старый предрассудок. К вопросу об изображении человеческой фигуры в египетском рельефе. М., 1915.