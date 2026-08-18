МАЛЛОВАН МАКС

МАЛЛОВАН, МАЛЛОУЭН МАКС ЭДГАР ЛУСИЕН - английский ар­хео­лог, ви­це-пре­зи­дент Британской ака­де­мии (1961-1962 годы).

Муж А. Кри­сти .

Изу­чал ан­тич­ность в Но­вом кол­лед­же Окс­форд­ско­го университета. Уча­ст­ник рас­ко­пок Британского му­зея и университета Пен­силь­ва­нии в Уре (1925-1930 годы, с Л. Вул­ли), в Ни­не­вии (1931-1932 годы, с британским ар­хео­ло­гом Р.К. Томп­со­ном); ру­ко­во­дил рас­коп­ка­ми в Ар­па­чии (1933 год), на ря­де по­се­ле­ний в Северной Си­рии (Ча­гар-Ба­зар в 1935-1937 годы, Телль-Брак в 1937-1938 годы, в до­ли­не Ба­ли­ха в 1938 году), в Каль­ху (Ним­руд; 1949-1958 годы).

Ди­рек­тор (1947-1961 годы), председатель (1966-1970 годы), пре­зи­дент (1970-1978 годы) Британской шко­лы ар­хео­ло­гии в Ира­ке; пре­зи­дент Британского института персидских ис­сле­до­ва­ний (1961-1978 годы). Профессор за­пад­но­ази­ат­ской ар­хео­ло­гии Лон­дон­ско­го университета (1947-1962 годы), дей­ст­ви­тель­ный (1962-1971 годы) и почетный член (1976 год) кол­лед­жа «Ол Со­улс» в Окс­форд­ском университете .

Один из пер­вых ис­сле­до­ва­те­лей форм древ­ней тор­гов­ли на тер­ри­то­рии Западной Азии, в том числе куль­тур­но-тор­го­вой эк­спан­сии ха­лаф­ской куль­ту­ры, ме­ха­низ­ма тор­го­вых взаи­мо­дей­ст­вий Но­во­ас­си­рий­ско­го цар­ст­ва с Восточным Сре­ди­зем­но­мо­рь­ем (на при­ме­рах ху­дожественных из­де­лий из сло­но­вой ко­сти и других) и Ира­ном. Соз­да­тель английской ар­хео­ло­гической шко­лы ис­сле­до­ва­ний на Ближ­нем Во­сто­ке пос­ле 2-й ми­ро­вой вой­ны.

Один из ав­то­ров «Кем­бридж­ской ис­то­рии Древ­не­го ми­ра», редактор се­рии книг по Ближ­не­му Вос­то­ку издательства «Penguin».

Воз­ве­дён в ры­ца­рс­кое достоин­ст­во в 1968 году.

Сочинения:

Prehistoric Assyria: the excavations at Tall Arpachiyah. L., 1935 (vith J. C. Rose);

The excavations at Brak and Chagar Bazar // Iraq. 1947. № 9;

Twenty-five years of Mesopo­tamian discovery. L., 1956;

Early Mesopotamia and Iran. L., 1965;

The mechanism of ancient trade // Iran. 1965. Vol. 8;

Nimrud and its re­mains. L., 1966. Vol. 1-3;

Memoirs: Agatha and the archaeologist. 2nd ed. L., 2001.