МАЛЛЕ-ЖОРИС ФРАНСУАЗА

МАЛЛЕ-ЖОРИС ФРАНСУАЗА (псевдоним; настоящая фамилия Ли­лар) - бельгийская пи­са­тель­ни­ца.

Пи­шет на французском языке.

Изу­ча­ла литературу в университете Фи­ла­дель­фии и Сор­бон­не.

Име­ет французское и бельгийское гра­ж­дан­ст­во, жи­вёт в Па­ри­же и Брюс­се­ле. Член Бельгийской Ко­ро­лев­ской ака­де­мии язы­ка и литературы (1993 год).

Ран­нее твор­че­ст­во Малле-Жорис вы­дер­жа­но в тра­ди­ци­ях мо­дер­низ­ма ; главная те­ма - па­то­ло­гические про­яв­ле­ния че­ло­ве­че­ских стра­стей: ро­ма­ны «За мо­на­стыр­ской ог­ра­дой» («Le rempart des béguines», 1951 год), «Крас­ная ком­на­та» («La chambre rouge», 1955 год), сборник но­велл «Кор­де­лия» («Cordé- lia», 1956 год).

В ро­ма­нах «Ложь» («Les men­songes», 1956 год), «Цар­ст­во не­бес­ное» («L’empire c ́eleste», 1958 год) кра­соч­но опи­са­ла об­раз жиз­ни «силь­ных ми­ра се­го» и па­риж­ской бо­ге­мы.

Ав­тор ис­то­рических ро­ма­нов на сю­же­ты французской ис­то­рии XVII века: «Пер­со­на­жи» («Les personna­ges», 1961 год), «Ма­рия Ман­чи­ни, пер­вая лю­бовь Лю­до­ви­ка XIV» («Marie Man­cini, le pre­mier amour de Louis XIV», 1964 год).

По­ло­же­ние жен­щин в ми­ре, пси­хо­ло­гия их взаи­мо­от­но­ше­ний с муж­чи­на­ми и друг с дру­гом - в цен­тре ро­ма­нов «Бу­маж­ный до­мик» («La maison de papier», 1970 год, русский перевод 1989 год), «Ал­ле­гра» («Allegra», 1976 год, русский перевод 1984 год), «Пе­чаль от люб­ви и про­че­го» («Un cha­grin d’amour et d’ail­leurs», 1981 год), «Ко­гда под­ми­ги­ва­ет ан­гел» («Le clin d’oeil de l’ange», 1983 год), «Ни вы без ме­ня, ни я без вас» («Ni vous sans moi, ni moi sans vous», 2007 год) и другие.

Сочинения:

Три вре­ме­ни но­чи. По­вес­ти о кол­дов­ст­ве. М., 1992.