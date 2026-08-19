МАЛЛА

МАЛЛА - ди­на­стия не­вар­ских пра­ви­те­лей в Не­па­ле в XIII-XVIII веках.

Ос­но­во­по­лож­ни­ком счи­та­ет­ся Ари­мал­ла (1200-1216 годы), при­няв­ший ти­тул ма­ха­рад­жи княжества Бхак­та­пур (Бхад­га­он), рас­по­ло­жен­но­го в до­ли­не Кат­ман­ду.

В пе­ри­од прав­ле­ния Джая­ст­хи­ти­мал­лы (около 1380 - около 1400 годов) бы­ли про­ве­де­ны административные ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций центральной вла­сти в кня­же­ст­ве. Малла ве­ли ак­тив­ное гра­до­строи­тель­ст­во, по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли искусству и литературе (в XIV веке на сан­ск­ри­те на­пи­са­ны пер­вые в Не­па­ле дра­мы - «Бхай­ра­ва­нан­да» и «Ра­мая­на»), со­дей­ст­во­ва­ли рас­про­стра­не­нию буд­диз­ма.

Со смер­тью ма­ха­рад­жи Джа­яяк­ши­мал­лы (умер около 1480 года) Бхак­та­пур был раз­де­лён ме­ж­ду его сы­новь­я­ми, в ре­зуль­тате че­го ди­на­стия Малла рас­па­лась на 4 вет­ви: рад­жи княжества Бхак­та­пур, рад­жи княжества Бан­ти­пур (в 1493 году по­гло­ще­но Бхак­та­пуром), рад­жи княжества Кат­ман­ду, рад­жи княжества Па­тан (Ла­лит­пур).

В 1768 году ос­лаб­лен­ные меж­до­усоб­ной вой­ной государства Малла бы­ли за­воё­ва­ны пра­ви­те­лем княжества Горк­ха При­тхви На­ра­ян Ша­хом (1743-1775 годы), объ­е­ди­нив­шим под сво­ей вла­стью большую часть Не­па­ла и ос­но­вав­шим но­вую пра­вя­щую ди­на­стию.

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