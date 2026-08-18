МАЛИКИТЫ
МАЛИКИТЫ - последователи одной из 4 основных суннитских религиозно-правовых школ (мазхабов), названной по имени её создателя Малика ибн Анаса (между 708 и 716-795 годами).
Основными источниками мусульманского права маликиты признают Коран и Сунну, которые объединяют в единую категорию ключевых правовых текстов (насс). Принцип иджма сводят к согласному мнению асхабов Медины, толкуя его как коллективный хадис. Широко применяют кыяс и истислах - принцип иджтихада, допускающий правовые решения, отвечающие общим интересам мусульман.
К маликитам традиционно относятся мусульмане Магриба, Кувейта и Бахрейна. До Реконкисты маликиты преобладали в Испании. Значительные общины маликитов имеются в Египте и Судане.