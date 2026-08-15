МАЛИК

МАЛИК (арабский вла­сти­тель) - ти­тул на­след­ных пра­ви­те­лей во­ж­деств и царств до­ис­лам­ской Южной Ара­вии и Си­рии IV-VI веков, пе­ре­ос­мыс­лен­ный в му­сульманской ре­лигиозно-по­ли­тической тра­ди­ции по от­но­ше­нию к вла­сти бо­же­ст­вен­ной и че­ло­ве­че­ской.

Ран­ний ис­лам при­зна­вал за­кон­ность лишь вла­сти (мульк) еди­но­го Ал­ла­ха, пред­ста­ви­те­ля­ми ко­то­рой на зем­ле счи­тал ре­лигиозных и свет­ских глав му­сульманского со­об­ще­ства (смотри в статьях Ха­лиф , Имам ). Её он про­тиво­пос­тав­лял не­за­кон­ной и не­чес­ти­вой мир­ской вла­сти не­му­суль­ман­ских мо­нар­хов, а так­же узур­па­то­ров в му­сульманском ми­ре, име­нуя тех и дру­гих малик.

В X веке тер­мин вер­нул­ся в по­ли­тический оби­ход и во­шёл в ти­ту­лы му­сульманских вла­стей. Ди­на­стии Буи­дов , Сель­джу­ки­дов, Фа­ти­ми­дов, Ай­ю­би­дов и мам­люк­ские пра­ви­те­ли на­зы­ва­ли малик не толь­ко цар­ст­вую­щих мо­нар­хов, но так­же на­след­ни­ков пре­сто­ла и выс­ших чи­нов­ни­ков.

В Ос­ман­ской им­пе­рии и других му­сульманских государствах позд­не­го Сред­не­ве­ковья тер­мин малик вы­шел из упот­реб­ле­ния и лишь в 1920-1950-х годах вновь поя­вил­ся в ти­ту­лах му­сульманских мо­нар­хов, боль­шин­ст­во из ко­то­рых, од­на­ко, уже во 2-й тре­ти XX века бы­ли от­стра­не­ны от вла­сти.

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