МАЛЕВАНЦЫ

МАЛЕВАНЦЫ (ма­ле­ван­щи­на) - по­сле­до­ва­те­ли ре­лигиозного те­че­ния мис­тического тол­ка, воз­ник­ше­го в конце XIX века на Ук­раи­не в рам­ках штун­до-бап­тиз­ма.

На­зва­ние - по име­ни ос­но­ва­те­ля дви­жения Кон­д­ра­та Алек­сее­ви­ча Ма­ле­ван­но­го (1845-1913 годы), ме­ща­ни­на города Та­ра­ща Ки­ев­ской губернии , около 1884 года при­няв­ше­го бап­тизм.

Те­че­ние на­ча­ло рас­про­стра­нять­ся в конце 1880-х годов бла­го­да­ря про­по­ве­дям Ма­ле­ван­но­го о ско­ром на­сту­п­ле­нии Страш­но­го су­да. На ос­но­ве пред­став­ле­ния о бо­же­ст­вен­ном на­ча­ле в че­ло­ве­ке Ма­ле­ван­ный и его по­сле­до­ва­те­ли де­ла­ли вы­вод, что бо­же­ст­вен­ное на­ча­ло да­ёт че­ло­ве­ку си­лы сле­до­вать сво­им прин­ципам и быть сво­бод­ным от внеш­них зако­нов и обы­ча­ев. Оно так­же тре­бу­ет со­блю­де­ния нравствен­ной чис­то­ты, по­это­му малеванцы от­ка­зы­ва­лись от лю­бой дея­тель­но­сти (в том числе от во­енной служ­бы), с их точки зрения уни­жаю­щей че­ло­ве­ка и тол­каю­щей его ко гре­ху. По уче­нию малеванцев, Страш­ный суд для ве­рую­щих на­сту­па­ет то­гда, ко­гда их на­чи­на­ют пре­сле­до­вать за Хри­ста: по­сколь­ку Хри­стос в че­ло­ве­ке, то пре­сле­до­ва­те­ли уби­ва­ют Са­мо­го Хри­ста. Малеванцы ал­ле­го­ри­че­ски тол­ко­ва­ли Свя­щен­ное Пи­са­ние.

Для со­б­ра­ний малеванцев ха­рак­тер­ны мо­лит­вы, пе­ние, про­ро­че­ст­ва и глос­со­ла­лия, а так­же не­ко­то­рые эле­мен­ты ра­де­ний (са­мо­би­че­ва­ние, пля­ски, хло­па­нье в ла­до­ши).

К концу 1889 года дви­же­ние малеванцев ох­ва­ти­ло до 15 штун­ди­ст­ских об­щин (смотри в статье Штун­дизм) в раз­ных мес­тах.

В 1891 году Ма­ле­ван­ный был по­ме­щён в Ки­рил­лов­скую пси­хи­ат­рическую боль­ни­цу в Кие­ве, в 1893-1905 годы на­хо­дил­ся в пси­хи­ат­рической боль­ни­це в Ка­за­ни. Сре­ди ме­ди­ков, при­знав­ших его ду­шев­но­боль­ным, бы­ли про­фес­со­ра И.А. Си­кор­ский и В.М. Бех­те­рев . Боль­нич­ное за­клю­че­ние Ма­ле­ван­но­го спро­во­ци­ро­ва­ло даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние дви­же­ния. Малеванцы ут­вер­жда­ли, что ос­но­ва­тель их дви­же­ния ушёл в дом ума­ли­шён­ных по собственной во­ле, на­зы­ва­ли его стра­даль­цем, по­чи­та­ли как му­че­ни­ка и про­ро­ка, не­ко­то­рые счи­та­ли его Хри­стом, спа­си­те­лем ми­ра. 1(13) ноября 1899 года малеванцы ожи­да­ли кон­ца све­та и при­ше­ст­вия Ма­ле­ван­но­го «в си­ле и сла­ве, для су­да над ми­ром и для цар­ст­ва с из­бран­ны­ми».

Малеванцы вы­сту­па­ли про­тив фор­ма­ли­за­ции ре­лигиозных об­ря­дов, осу­ж­да­ли со­ци­аль­ное не­ра­вен­ст­во, кри­ти­ко­ва­ли государство и пра­во­слав­ную Цер­ковь, за что под­вер­га­лись пре­сле­до­ва­ни­ям (ма­ле­ван­щи­на бы­ла от­не­се­на к раз­ря­ду «осо­бо вред­ных сект»). Малеванцы от­ка­зы­ва­лись от иму­ще­ст­ва. По­сле ре­во­лю­ции 1905-1907 годов соз­да­ва­ли ком­му­ны вме­сте с тол­стов­ца­ми и, ве­ро­ят­но, к середине 1930-х годов окон­ча­тель­но сли­лись с ни­ми.

Исторические ис­точники:

Ра­ев­ский А.П. Сви­да­ние с К. Ма­ле­ван­ным. (Из вос­по­ми­на­ний со­ци­ал-де­мо­кра­та) // Рас­свет. Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ский лис­ток для сек­тан­тов. 1904. № 1;

При­вет­ст­вие рус­ско­му на­ро­ду от К. Ма­ле­ван­но­го (ос­но­ва­те­ля сек­ты «Ма­ле­ван­цев»). С пре­ди­сло­ви­ем И. Тре­гу­бо­ва. М., 1907;

По­сла­ния и «псал­мы» ма­ле­ван­цев // Ду­хов­ный хри­стиа­нин. 1911. № 6.

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