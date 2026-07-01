МАЛЕВАНЦЫ
МАЛЕВАНЦЫ (малеванщина) - последователи религиозного течения мистического толка, возникшего в конце XIX века на Украине в рамках штундо-баптизма.
Название - по имени основателя движения Кондрата Алексеевича Малеванного (1845-1913 годы), мещанина города Тараща Киевской губернии, около 1884 года принявшего баптизм.
Течение начало распространяться в конце 1880-х годов благодаря проповедям Малеванного о скором наступлении Страшного суда. На основе представления о божественном начале в человеке Малеванный и его последователи делали вывод, что божественное начало даёт человеку силы следовать своим принципам и быть свободным от внешних законов и обычаев. Оно также требует соблюдения нравственной чистоты, поэтому малеванцы отказывались от любой деятельности (в том числе от военной службы), с их точки зрения унижающей человека и толкающей его ко греху. По учению малеванцев, Страшный суд для верующих наступает тогда, когда их начинают преследовать за Христа: поскольку Христос в человеке, то преследователи убивают Самого Христа. Малеванцы аллегорически толковали Священное Писание.
Для собраний малеванцев характерны молитвы, пение, пророчества и глоссолалия, а также некоторые элементы радений (самобичевание, пляски, хлопанье в ладоши).
К концу 1889 года движение малеванцев охватило до 15 штундистских общин (смотри в статье Штундизм) в разных местах.
В 1891 году Малеванный был помещён в Кирилловскую психиатрическую больницу в Киеве, в 1893-1905 годы находился в психиатрической больнице в Казани. Среди медиков, признавших его душевнобольным, были профессора И.А. Сикорский и В.М. Бехтерев. Больничное заключение Малеванного спровоцировало дальнейшее распространение движения. Малеванцы утверждали, что основатель их движения ушёл в дом умалишённых по собственной воле, называли его страдальцем, почитали как мученика и пророка, некоторые считали его Христом, спасителем мира. 1(13) ноября 1899 года малеванцы ожидали конца света и пришествия Малеванного «в силе и славе, для суда над миром и для царства с избранными».
Малеванцы выступали против формализации религиозных обрядов, осуждали социальное неравенство, критиковали государство и православную Церковь, за что подвергались преследованиям (малеванщина была отнесена к разряду «особо вредных сект»). Малеванцы отказывались от имущества. После революции 1905-1907 годов создавали коммуны вместе с толстовцами и, вероятно, к середине 1930-х годов окончательно слились с ними.
Исторические источники:
Раевский А.П. Свидание с К. Малеванным. (Из воспоминаний социал-демократа) // Рассвет. Социал-демократический листок для сектантов. 1904. № 1;
Приветствие русскому народу от К. Малеванного (основателя секты «Малеванцев»). С предисловием И. Трегубова. М., 1907;
Послания и «псалмы» малеванцев // Духовный христианин. 1911. № 6.