МАЛЕРБА ЛУИДЖИ
МАЛЕРБА ЛУИДЖИ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Луиджи Бонарди) - итальянский писатель.
Получил юридическое образование. В 1949-1951 годы главный редактор журнала о кинематографе «Sequenze»; написал ряд киносценариев, в том числе к фильму «Шинель» (1952 год, по Н.В. Гоголю; в соавторстве с Ч. Дзаваттини). В начале 1960-х годов возглавлял рекламное агентство.
Сюжет первого сочинения Малерба – повести «Письма Оттавии» («Le lettere di Ottavia», 1956 год, опубликован в 2004 году) – был использован Ф. Феллини в фильме «Сладкая жизнь» (1959 год).
Печатался с 1963 года [сборник рассказов «Открытие алфавита» («La scoperta dell’alfabeto»)].
В прозе Малерба, испытавшего влияние А. Моравиа, преобладают гротескно-сатирические краски и ощущается стремление к жанрово-стилистическим экспериментам: романы «Змея» («Il serpente», 1966 год, русский перевод 1992 год), «Сальто-мортале» («Salto mortale», 1968 год), «Голубая планета» («Il pianeta azzurro», 1986 год) и так далее.
Многие сочинения Малерба посвящены исторической тематике: роман-притча «Греческий огонь» («Il fuoco greco», 1990 год, русский перевод 1992 год); выдержанный в духе постмодернизма роман-палимпсест «Итака навсегда» («Itaca per sempre», 1997 год, русский перевод 1998 год), где события поэмы Гомера «Одиссея» изложены от лица Одиссея и Пенелопы; роман-путешествие «Гранада-клуб» («Il circolo di Granada», 2002, русский перевод 2003 год).
Среди других сочинений: психологический роман «Римские призраки» («Fantasmi romani», 2006 год, русский перевод 2008 год); книги для детей, в том числе повесть «Истории тысячного года» («Storie dell’anno mille», 1973 год, в соавторстве с Т. Гуэрра; русский перевод 1981 год) и юмористическая повесть о римском бродяге «Моццикони» («Mozziconi», 1975 год, русский перевод 1978 год).