МАЛЬЕА ЭДУАРДО
МАЛЬЕА ЭДУАРДО - аргентинский писатель, общественный деятель.
Родился в семье врача.
В 1916 году переехал в Буэнос-Айрес. Изучал право в университете, сотрудничал с прессой. В 1931-1958 годы редактор литературного приложения к газете «La Naci ́on», работал в ЮНЕСКО (1955-1958 годы).
Как писатель испытал сильное влияние творчества А. Ганивета, Д.Ф. Сармьенто, М. де Унамуно, а также традиций экзистенциализма. Дебютировал новеллами; первая крупная публикация - сборник «Рассказы для разочаровавшейся англичанки» («Cuentos para una inglesa desesperada», 1926 год). В эссе «История одной аргентинской страсти» («Historia de una pasión argentina», 1937 год), романах «Европейский ноктюрн» («Nocturno europeo», 1935 год), «Залив молчания» («La bahía de silencio», 1940 год), сборнике повестей «Город у неподвижной реки» («La ciudad junto al rió inmóvil», 1936 год) размышлял о противоречиях национального аргентинского характера, соотношении в нём европейской «цивилизованности» и варварской «дикости».
Творческая манера позднего Мальеа заметно усложнилась; на первый план вышли психологические и экзистенциальные вопросы, связанные с одиночеством современного человека, его отчуждённостью от мироздания, а также проблема несовместимости технического прогресса и духовного развития личности: романы «И не станет зелени» («Todo verdor perecerá», 1941 год), «Орлы» («Las águilas», 1943 год), «Враги души» («Los enemigos del alma», 1950 год), «Обида» («El resentimiento», 1966 год), «Предпоследняя дверь» («La penúltima puerta», 1969 год) и другие.
Автор литературно-критических работ «Заметки романиста» («Notas de un novelista», 1954 год), «Могущество романа» («Poderío de la novela», 1965 год) и других.
Сочинения:
Obra completa. B. Aires, 1986-1988. Vol. 1-2;
Обида. И не станет зелени. Картины Рембрандта. Сном окружена. Л., 1988.