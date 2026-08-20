МАЛЬЦОВЫ

МАЛЬЦОВЫ (Маль­це­вы) - российские про­мыш­лен­ни­ки, государственные и об­щественные дея­те­ли.

Пер­вые со­хра­нив­шие­ся упо­ми­на­ния о пред­ста­ви­те­лях ро­да от­но­сят­ся к XVII веку. Бо­гдан Афа­нась­е­вич в 1635 году за­пи­сан в чис­ло дво­рян и де­тей бо­яр­ских. В начале XVIII века Мальцовы чис­ли­лись в моск. и ор­лов­ском ку­пе­че­ст­ве. По­сле за­пре­ще­ния куп­цам по­ку­пать зем­лю (1762 год) Мальцовы пред­при­ня­ли по­пыт­ки воз­вра­ще­ния по­томственного дво­рян­ст­ва, в ко­то­ром они бы­ли ут­вер­жде­ны в 1775 году; в 1788 году им да­ро­ван дво­рян­ский герб.

В 1724 году Ва­си­лий Ва­силь­е­вич (Боль­шой) стал ком­пань­о­ном жи­те­ля Гжат­ской при­ста­ни (ны­не город Га­га­рин) в Мо­жай­ском уезде Н. Дру­жи­ни­на и ка­луж­ско­го по­сад­ско­го че­ло­ве­ка С. Ак­сё­но­ва, по­лу­чив­ших в 1723 году раз­ре­ше­ние Ма­ну­фак­тур-кол­ле­гии на ос­но­ва­ние сте­коль­ных за­во­дов на зем­ле Вве­ден­ско­го де­вичь­е­го монастыря в Ка­ра­чев­ском уезде и близ Гжат­ской при­ста­ни. В 1730-х годах В.В. Маль­цов стал еди­но­лич­ным вла­дель­цем этих за­во­дов, в 1745 году соз­дал сте­коль­ное пред­при­ятие в сель­це Но­вое Мо­жай­ско­го уезда; вско­ре пе­ре­дал де­ло сы­новь­ям Алек­сан­д­ру Ва­силь­е­ви­чу и Аки­му Ва­силь­е­ви­чу. По­сле ука­за о за­кры­тии хру­сталь­ных, сте­коль­ных и ме­тал­лур­гических за­во­дов в ра­диу­се 200 вёрст от Мо­ск­вы (1747 год, с це­лью со­хра­не­ния ле­сов) они пе­ре­не­сли пред­при­ятия в деревню Ра­ди­ца Брян­ско­го уезда Бел­го­род­ской губернии [при­над­ле­жа­ло Алек­сан­д­ру Ва­силь­е­ви­чу, за­тем его вдо­ве Ев­до­кии (Ав­до­тье) Ива­нов­не] и в уро­чи­ще Ши­во­ро­во на реке Гусь во Вла­ди­мир­ском уезде Московской губернии (при­над­ле­жа­ло Аки­му Ва­силь­е­ви­чу; ны­не Гу­сев­ский хру­сталь­ный за­вод). По­сле смер­ти Аки­ма Ва­силь­е­ви­ча его де­ло про­дол­жи­ла вдо­ва Ма­рия Ва­силь­ев­на (?-1811 годы). В 1790 году (по другим дан­ным, в 1793 году) она ос­но­ва­ла сте­коль­ную фаб­ри­ку в селе Дять­ко­во Брян­ско­го уезда Ор­лов­ской губернии (по другим дан­ным, в Дять­ко­во пе­ре­не­се­на часть Ра­диц­кой фаб­ри­ки в Брян­ском уезде, ко­то­рая бы­ла при­об­ре­те­на у Е.И. Маль­цо­вой; ны­не Дять­ков­ский хру­сталь­ный за­вод). Де­ти М.В. Маль­цо­вой Сер­гей Аки­мо­вич [14(25) октября 1771 года -30 августа (11 сентября) 1823 года] и Иван Аки­мо­вич (1774-1853 годы) к началу XIX века со­вме­ст­но вла­де­ли пя­тью сте­коль­но-хру­сталь­ны­ми за­во­да­ми, за­тем раз­де­ли­ли иму­ще­ст­во: С.А. Маль­цо­ву ото­шли сте­коль­но-хру­сталь­ные за­во­ды во Вла­ди­мир­ской губернии, И.А. Маль­цо­ву - в Ор­лов­ской губернии. Бра­тья ос­но­ва­ли 2 вет­ви ро­да.

С.А. Маль­цов слу­жил в лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ском пол­ку (1785-1787 годы), лейб-гвардии Кон­ном пол­ку (1787-1797 годы), про­явил се­бя как лю­би­тель ор­лов­ских ры­са­ков, за­яд­лый ку­ти­ла и иг­рок в кар­ты. По­сле же­нить­бы в 1802 году на Ан­не Сер­ге­ев­не (урождён­ная княж­на Ме­щер­ская, в 1-м бра­ке Ла­ды­жен­ская; 1780-1820 годы) ак­тив­но за­нял­ся пред­при­ни­ма­тель­ст­вом, в до­пол­не­ние к унас­ле­до­ван­ным пред­при­яти­ям ос­но­вал Кур­лов­скую, Ве­ли­ко­двор­скую, Ур­шель­скую, Вя­зов­скую, Во­рон­цов­скую и несколько других сте­коль­но-хру­сталь­ных фаб­рик во Вла­ди­мир­ской губернии. К 1817 году вла­дел 4 хру­сталь­ны­ми и 16 сте­коль­ны­ми пред­при­ятия­ми, ко­то­рые со­ста­ви­ли так называемый Ме­щер­ско-Вла­ди­мир­ский промышленный район. Член-уч­ре­ди­тель Московского общества сельского хозяйства (1820 год).

Его дочь Со­фья Сер­ге­ев­на [18(30) сентября 1805 года - 1836 год] бы­ла за­му­жем за С.Д. Не­чае­вым.

Сын С.А. Маль­цо­ва, Иван Сер­гее­вич [29 июля (10 августа) 1807 года - 15(27) ноября 1880 года], действительный тайный советник (1849 год), слу­жил в Московском ар­хи­ве Кол­ле­гии иностранных дел (1823-1827 годы), был бли­зок к кру­гу лю­бо­муд­ров; пер­вый сек­ре­тарь по­соль­ст­ва в Пер­сии (1828-1830 годы), воз­глав­ляв­ше­го­ся А.С. Гри­бое­до­вым; во вре­мя по­гро­ма российской мис­сии в Те­ге­ра­не (1829 год) И.С. Маль­цов един­ст­вен­ный из чле­нов мис­сии ос­тал­ся жив (его до­не­се­ния генерал-фельдмаршалу И.Ф. Пас­ке­ви­чу о тра­ге­дии в Те­ге­ра­не опуб­ли­ко­ваны П.А. Еф­ре­мо­вым в журнале «Рус­ский ар­хив», 1872 год, кн. 2), по­сле это­го ша­хом Пер­сии Фетх-Али-ша­хом по­жа­ло­ван пра­вом бес­по­шлин­ной тор­гов­ли сте­коль­но-хру­сталь­ны­ми из­де­лия­ми в Пер­сии. С 1830 года на служ­бе в центральном ап­па­ра­те МИДа, член об­ще­го при­сут­ст­вия Ази­ататского департамента (с 1835 года), не­премен­ный член со­ве­та МИДа (1843-1880 годы), пред­став­лял МИД в Осо­бом комитете по рас­смот­ре­нию про­ек­та о вне­се­нии из­ме­не­ний в та­мо­жен­ные та­ри­фы (1847-1850 годы), в 1855-1864 году три­ж­ды времен­но управ­лял МИДом. В обо­ру­до­ва­нии сво­их пред­при­ятий ис­поль­зо­вал про­из­вод­ст­вен­но-тех­нический опыт пе­ре­до­вых сте­коль­но-хру­сталь­ных за­во­дов Гер­ма­нии и Бо­ге­мии, ос­во­ил из­го­тов­ле­ние но­вых сор­тов цвет­но­го стек­ла и другое, близ Санкт-Пе­тер­бур­га совместно со сво­им дру­гом С.А. Со­бо­лев­ским ос­но­вал Самп­со­ни­ев­скую бу­ма­гоп­ря­диль­ную фаб­ри­ку (1836 год). Не имея детей, за­ве­щал своё со­стоя­ние пле­мян­нику Ю.С. Не­ча­еву-Маль­цеву.

Ос­но­ва­тель вто­рой вет­ви ро­да И.А. Маль­цов зна­чи­тель­но рас­ши­рил се­мей­ное де­ло, в селе Вер­хи Брян­ско­го уезда Ор­лов­ской губернии от­крыл пер­вый в Рос­сии свек­ло­са­хар­ный за­вод (1802 год), ку­пил ме­тал­лур­гические за­во­ды - Лю­ди­нов­ский, Сук­ремль­ский (1820 год) и Пе­со­чен­ский в Жиз­д­рин­ском уезде Ка­луж­ской губернии, Лю­бо­хон­ский и Ра­диц­кий в Брян­ском уезде Ор­лов­ской губернии (1830-е годы); в 1828 году ос­но­вал име­ние Си­ме­из в Кры­му, уст­ро­ил ви­но­град­ни­ки и фрук­то­вые са­ды для про­изводства де­серт­ных вин. Был же­нат на Ка­пи­то­ли­не Ми­хай­лов­не (урож­дён­ная Вы­ше­слав­це­ва), быв­шей в 1-м бра­ке за­му­жем за В.Л. Пуш­ки­ным, с ко­то­рым она раз­ве­лась по­сле встре­чи с И.А. Маль­цо­вым; в их до­ме в Москве дей­ство­вал литературный са­лон, в ко­то­ром бы­ва­ли А.С. Пуш­кин и А.С. Гри­бое­дов. К кон­цу жиз­ни вла­дел 16 тысячами кре­по­ст­ных кре­сть­ян.

Их сын - С.И. Маль­цов, один из наибо­лее зна­чительных пред­ста­ви­те­лей ро­да.

Де­ти С.И. Маль­цо­ва: Ка­пи­то­ли­на Сер­ге­ев­на (1841-1918 годы), в за­му­же­ст­ве княжна Ме­щер­ская, по­этес­са («Сти­хо­тво­ре­ния», 1879 год); Ма­рия Сер­ге­ев­на [3(15) декабря 1844 года - 21 октября (3 ноября) 1904 года], в за­му­же­ст­ве Уру­со­ва, мать С.В. Па­ниной; Сер­гей Сер­гее­вич [10(22) июля 1845 года - 8(21) января 1908 года], генерал-майор (1905 год), в 1866-1869 годы и с 1877 года на во­енной служ­бе, уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1877-1878 годов, окон­чил офицер­скую артиллерийскую шко­лу (1891 год), командир 5-й ба­та­реи гвардейской кон­но-артиллерийской бри­га­ды (1895-1897 годы), ди­рек­тор прав­ле­ния Маль­цов­ско­го про­мыш­лен­но-тор­го­во­го товарищества; Иван Сер­гее­вич [1(13) февраля 1847 года - 1921 год], генерал от инфантерии (1905 год), с 1866 года на во­енной служ­бе, фли­гель-адъ­ю­тант (1877 год), слу­жил в Имперской глав­ной квар­ти­ре (1877-1886 год), командир 89-го пе­хот­но­го Бе­ло­мор­ско­го пол­ка (1888-1890 годы), лейб-гвардейского 1-го стрелкового Его Величества ба­таль­о­на (1890-1891 годы), лейб-гвардейского Егер­ско­го пол­ка (1891-1894 годы), 1-й бри­га­ды 1-й гвардейской пехотной ди­ви­зии (1894-1899 годы), 37-й пехотной ди­ви­зии (1901-1903 годы), со­сто­ял при вой­сках гвар­дии и Санкт-Пе­тербургского ВО (1903-1905 годы), дея­тель­но уча­ст­во­вал в се­мей­ном де­ле: ди­рек­тор-рас­по­ряди­тель Маль­цов­ско­го про­мыш­лен­но-тор­го­во­го товарищества (1875-1885 годы), с 1894 года один из ди­рек­то­ров прав­ле­ния об­ра­зо­ван­но­го для вла­де­ния маль­цов­ски­ми пред­прия­тия­ми Ак­цио­нер­но­го общества Маль­цов­ских за­во­дов. Ко­нец жиз­ни про­вёл в Си­меи­зе, рас­стре­лян по­сле ус­та­нов­ле­ния в Кры­му советской вла­сти; Ни­ко­лай Сер­гее­вич [9(21) марта 1849 года - 1939 год], штал­мей­стер, полковник, член прав­ле­ний Маль­цов­ско­го про­мыш­лен­но-тор­го­во­го товарищества и Ак­цио­нер­но­го общества Маль­цов­ских за­во­дов; ув­ле­кал­ся ас­тро­но­ми­ей, в конце 1890-х годов соз­дал об­сер­ва­то­рию в Си­меи­зе, в 1908 году по­да­рил её Пе­тербургской АН, в 1911 году из­бран почетным чле­ном этой ака­де­мии. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию.

Про­дук­ция пред­при­ятий Мальцовых не­од­но­крат­но удо­стаи­ва­лась выс­ших на­град на все­рос­сий­ских и всемирных промышленных вы­став­ках.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)