МАЛЬЦОВЫ
МАЛЬЦОВЫ (Мальцевы) - российские промышленники, государственные и общественные деятели.
Первые сохранившиеся упоминания о представителях рода относятся к XVII веку. Богдан Афанасьевич в 1635 году записан в число дворян и детей боярских. В начале XVIII века Мальцовы числились в моск. и орловском купечестве. После запрещения купцам покупать землю (1762 год) Мальцовы предприняли попытки возвращения потомственного дворянства, в котором они были утверждены в 1775 году; в 1788 году им дарован дворянский герб.
В 1724 году Василий Васильевич (Большой) стал компаньоном жителя Гжатской пристани (ныне город Гагарин) в Можайском уезде Н. Дружинина и калужского посадского человека С. Аксёнова, получивших в 1723 году разрешение Мануфактур-коллегии на основание стекольных заводов на земле Введенского девичьего монастыря в Карачевском уезде и близ Гжатской пристани. В 1730-х годах В.В. Мальцов стал единоличным владельцем этих заводов, в 1745 году создал стекольное предприятие в сельце Новое Можайского уезда; вскоре передал дело сыновьям Александру Васильевичу и Акиму Васильевичу. После указа о закрытии хрустальных, стекольных и металлургических заводов в радиусе 200 вёрст от Москвы (1747 год, с целью сохранения лесов) они перенесли предприятия в деревню Радица Брянского уезда Белгородской губернии [принадлежало Александру Васильевичу, затем его вдове Евдокии (Авдотье) Ивановне] и в урочище Шиворово на реке Гусь во Владимирском уезде Московской губернии (принадлежало Акиму Васильевичу; ныне Гусевский хрустальный завод). После смерти Акима Васильевича его дело продолжила вдова Мария Васильевна (?-1811 годы). В 1790 году (по другим данным, в 1793 году) она основала стекольную фабрику в селе Дятьково Брянского уезда Орловской губернии (по другим данным, в Дятьково перенесена часть Радицкой фабрики в Брянском уезде, которая была приобретена у Е.И. Мальцовой; ныне Дятьковский хрустальный завод). Дети М.В. Мальцовой Сергей Акимович [14(25) октября 1771 года -30 августа (11 сентября) 1823 года] и Иван Акимович (1774-1853 годы) к началу XIX века совместно владели пятью стекольно-хрустальными заводами, затем разделили имущество: С.А. Мальцову отошли стекольно-хрустальные заводы во Владимирской губернии, И.А. Мальцову - в Орловской губернии. Братья основали 2 ветви рода.
С.А. Мальцов служил в лейб-гвардии Преображенском полку (1785-1787 годы), лейб-гвардии Конном полку (1787-1797 годы), проявил себя как любитель орловских рысаков, заядлый кутила и игрок в карты. После женитьбы в 1802 году на Анне Сергеевне (урождённая княжна Мещерская, в 1-м браке Ладыженская; 1780-1820 годы) активно занялся предпринимательством, в дополнение к унаследованным предприятиям основал Курловскую, Великодворскую, Уршельскую, Вязовскую, Воронцовскую и несколько других стекольно-хрустальных фабрик во Владимирской губернии. К 1817 году владел 4 хрустальными и 16 стекольными предприятиями, которые составили так называемый Мещерско-Владимирский промышленный район. Член-учредитель Московского общества сельского хозяйства (1820 год).
Его дочь Софья Сергеевна [18(30) сентября 1805 года - 1836 год] была замужем за С.Д. Нечаевым.
Сын С.А. Мальцова, Иван Сергеевич [29 июля (10 августа) 1807 года - 15(27) ноября 1880 года], действительный тайный советник (1849 год), служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел (1823-1827 годы), был близок к кругу любомудров; первый секретарь посольства в Персии (1828-1830 годы), возглавлявшегося А.С. Грибоедовым; во время погрома российской миссии в Тегеране (1829 год) И.С. Мальцов единственный из членов миссии остался жив (его донесения генерал-фельдмаршалу И.Ф. Паскевичу о трагедии в Тегеране опубликованы П.А. Ефремовым в журнале «Русский архив», 1872 год, кн. 2), после этого шахом Персии Фетх-Али-шахом пожалован правом беспошлинной торговли стекольно-хрустальными изделиями в Персии. С 1830 года на службе в центральном аппарате МИДа, член общего присутствия Азиататского департамента (с 1835 года), непременный член совета МИДа (1843-1880 годы), представлял МИД в Особом комитете по рассмотрению проекта о внесении изменений в таможенные тарифы (1847-1850 годы), в 1855-1864 году трижды временно управлял МИДом. В оборудовании своих предприятий использовал производственно-технический опыт передовых стекольно-хрустальных заводов Германии и Богемии, освоил изготовление новых сортов цветного стекла и другое, близ Санкт-Петербурга совместно со своим другом С.А. Соболевским основал Сампсониевскую бумагопрядильную фабрику (1836 год). Не имея детей, завещал своё состояние племяннику Ю.С. Нечаеву-Мальцеву.
Основатель второй ветви рода И.А. Мальцов значительно расширил семейное дело, в селе Верхи Брянского уезда Орловской губернии открыл первый в России свеклосахарный завод (1802 год), купил металлургические заводы - Людиновский, Сукремльский (1820 год) и Песоченский в Жиздринском уезде Калужской губернии, Любохонский и Радицкий в Брянском уезде Орловской губернии (1830-е годы); в 1828 году основал имение Симеиз в Крыму, устроил виноградники и фруктовые сады для производства десертных вин. Был женат на Капитолине Михайловне (урождённая Вышеславцева), бывшей в 1-м браке замужем за В.Л. Пушкиным, с которым она развелась после встречи с И.А. Мальцовым; в их доме в Москве действовал литературный салон, в котором бывали А.С. Пушкин и А.С. Грибоедов. К концу жизни владел 16 тысячами крепостных крестьян.
Их сын - С.И. Мальцов, один из наиболее значительных представителей рода.
Дети С.И. Мальцова: Капитолина Сергеевна (1841-1918 годы), в замужестве княжна Мещерская, поэтесса («Стихотворения», 1879 год); Мария Сергеевна [3(15) декабря 1844 года - 21 октября (3 ноября) 1904 года], в замужестве Урусова, мать С.В. Паниной; Сергей Сергеевич [10(22) июля 1845 года - 8(21) января 1908 года], генерал-майор (1905 год), в 1866-1869 годы и с 1877 года на военной службе, участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, окончил офицерскую артиллерийскую школу (1891 год), командир 5-й батареи гвардейской конно-артиллерийской бригады (1895-1897 годы), директор правления Мальцовского промышленно-торгового товарищества; Иван Сергеевич [1(13) февраля 1847 года - 1921 год], генерал от инфантерии (1905 год), с 1866 года на военной службе, флигель-адъютант (1877 год), служил в Имперской главной квартире (1877-1886 год), командир 89-го пехотного Беломорского полка (1888-1890 годы), лейб-гвардейского 1-го стрелкового Его Величества батальона (1890-1891 годы), лейб-гвардейского Егерского полка (1891-1894 годы), 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии (1894-1899 годы), 37-й пехотной дивизии (1901-1903 годы), состоял при войсках гвардии и Санкт-Петербургского ВО (1903-1905 годы), деятельно участвовал в семейном деле: директор-распорядитель Мальцовского промышленно-торгового товарищества (1875-1885 годы), с 1894 года один из директоров правления образованного для владения мальцовскими предприятиями Акционерного общества Мальцовских заводов. Конец жизни провёл в Симеизе, расстрелян после установления в Крыму советской власти; Николай Сергеевич [9(21) марта 1849 года - 1939 год], шталмейстер, полковник, член правлений Мальцовского промышленно-торгового товарищества и Акционерного общества Мальцовских заводов; увлекался астрономией, в конце 1890-х годов создал обсерваторию в Симеизе, в 1908 году подарил её Петербургской АН, в 1911 году избран почетным членом этой академии. После Октябрьской революции 1917 года эмигрировал во Францию.
Продукция предприятий Мальцовых неоднократно удостаивалась высших наград на всероссийских и всемирных промышленных выставках.