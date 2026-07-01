МАЛЬЦОВ АКИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

Первые успехи в бизнесе

Точная дата рождения Акима Васильевича Мальцова неизвестна. О его отце – Василие Васильевиче – известно как об основателе Можайской фабрики.

В 1746 г. М. вместе со своим братом Александром Акимовичем получили в наследство отцовский Можайский завод. Унаследовав предприятие, братья решили выкупить с. Новое Можайского уезда, в котором насчитывалось 37 крепостных. Кроме того, братья построили Новосельский завод, специализировавшийся на производстве оконного стекла, хрустальной и стеклянной посуды.

В 1756 г. в урочище Шиворово во Владимирском уезде М. создал хрустальный завод, получивший наименование Гусевский, поскольку был построен на берегу р. Гусь. Приказчиком на заводе стал двоюродный брат М. Фома. Этот завод послужил основой будущего г. Гусь-Хрустальный. Завод производил стаканы и рюмки. В 1762 г. М. приобрел также полотняную фабрику в с. Новом Гжатского уезда.

Гонения

Успех в бизнесе был омрачен преследованиями М. на религиозной почве. В начале 1760-х гг. М. обвинили в тяготении к старообрядчеству. Как свидетельствуют материалы следственного дела, он был тайным сторонником старообрядцев, способствовал вхождению в их круги заводских рабочих. Однако три года разбирательств так ничем и не закончились. М. удалось избежать преследования благодаря своим связям.

Семейное дело

С 1767 г. М. исполнял обязанности депутата Екатерининской комиссии 1767 г. Такое право он получил в результате его избрания купцами г. Орла. Цель организации комиссии – подготовка нового Уложения. Всего в состав комиссии вошли 622 человека. Это подняло авторитет М. Согласно указу от 14 августа 1775 г. М. был удостоен дворянства и чина генерал-лейтенанта.

Успехи М. были действительно значительны. Он сумел организовать семейное дело таким образом, что маленькие фабрики во Владимирской и Брянской губерниях превратились в крупные производства. Именно они стали основой семейного бизнеса нескольких поколений династии Мальцовых.

Умер М. в 1785 г. Но его дело продолжила его вдова, обладающая деловой хваткой, сумевшая расширить семейное производство и вывести его на новый уровень. Именно она построила в дер. Дятьково Брянской губернии стекольную фабрику – будущий знаменитый Дятьковский хрустальный завод.

Семья

Супруга – Марья (Мария) Васильевна Мальцова. Дети: Анна, Екатерина, Прасковья, Александра, Сергей, Иван.