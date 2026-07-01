МАЛЬБРАНШ НИКОЛА
МАЛЬБРАНШ НИКОЛА - французский религиозный философ, представитель картезианства, главный теоретик окказионализма.
Получив домашнее образование, Мальбранш затем изучал теологию в Сорбонне. В 1659 году вступил в конгрегацию ораторианцев, в 1664 году принял сан священника.
Основные сочинения: «Разыскания истины» («De la recherche de la vérité», 1674-1675 годы; русский перевод: т. 1-2, 1903-1906; 1999 годы), «Христианские размышления» («Méditations chrétiennes», 1683 год), «Беседы о метафизике и религии» («Entretiens sur la métaphysique et sur la religion», 1688 год) и другие.
В метафизике Мальбранша, следуя Р. Декарту, исходил из различения мыслящего духа и протяжённой материи. Согласно Мальбраншу, вследствие качественной разнородности этих субстанций их действие друг на друга невозможно; причиной связи души и тела в человеке может быть только Бог. Материя пассивна, бездеятельна; тела сами по себе не могут сообщать движение друг другу. Бог - общая и единственная истинная причина, обладающая способностью двигать тела, имеется и множество частных причин - это причины естественные, или окказиональные. Естественные причины - только повод для проявления божественной воли.
В основе теории познания Мальбранша - учение о «ви́дении вещей в Боге». Человеческая душа не может непосредственно познавать материю (в силу разнородности двух субстанций). В то же время в Боге с необходимостью содержатся идеи всех сотворённых им существ. Поэтому познание внешних тел возможно для человека лишь через созерцание их идей в Боге, доступное людям только потому, что Бог сам желает раскрыть необходимые для них знания о материальных объектах. «Сам Бог просвещает философов теми знаниями, которые неблагодарные люди называют естественными, хотя они ниспосылаются им свыше» (Разыскания истины. СПб., 1999 год. С. 282). В целом Мальбранш выделял 4 способа познания: непосредственное (знание о Боге), опосредованное - через идеи (знание о материальных телах, то есть «видение вещей в Боге»), через внутреннее чувство (знание собственной души), по аналогии (знание чистых духов и душ других людей).
В этике высшей добродетелью Мальбранш объявлял любовь к Богу. Нравственные обязанности он разделял на 3 вида: обязанности по отношению к Богу, по отношению к другим людям (уважение, доброжелательность, почтение к властям и подчинение им), по отношению к самому себе (стремление к совершенствованию и к счастью).
По Мальбраншу, истинная философия и религия ни в чём не противоречат друг другу, неизбежно приходят к одинаковым результатам. Согласно Мальбраншу, единственная истинная религия - христианство, что, по его мнению, подтверждается как несомненными фактами (чудеса, описанные в Библии, наблюдались множеством людей), так и «метафизическим доказательством» (Бог - бесконечный дух, человек - конечен и для служения и почитания Верховной причины нуждается в посреднике; о существовании же такого посредника - Иисуса Христа - учит только одна религия).
Философия Мальбранша оказала влияние на Г.В. Лейбница, Дж. Беркли, Д. Юма.
Сочинения:
Œuvres completes. Р., 1958-1967. Vol. 1-20.