МАЛАЙЗИЙЦЫ
МАЛАЙЗИЙЦЫ - этническая общность, население Малайзии.
Численность свыше 25 миллионов человек (2009 год, оценка). Включают этнические группы малайцев, даяков, оранг-лаутов и асли (объединяемых термином «бумипутра», буквально - сыновья земли), китайцев и «индийцев» (выходцев из Индии, Пакистана, Бангладеш и Шри-Ланки).
Говорят в основном на малайском языке. Распространены также малайский вариант английского языка и креолизованный английский (манглиш), среди китайцев распространены кантонский, южно-миньский и хакка диалекты китайского языка, среди «индийцев» - в основном тамильский; небольшие группы (до 1 тысячи человек) потомков смешанных браков первых переселенцев из Индии с малайскими и китайскими женщинами (читти) говорят на креолизованном малайском, потомков португальцев (кристанг) - на креолизованном португальском языке.
В основном мусульмане-сунниты, даяки - в основном христиане, семанги и сенои (в составе асли) и многие даяки сохраняют традиционные верования, китайцы в основном буддисты и конфуцианцы (баба-нёня - в основном христиане), «индийцы» - индуисты.
К доавстронезийскому населению Малайзии восходят семанги (негрито), сенои и джакуны (в составе асли), к первой волне австронезийской миграции (III-е тысячелетие до нашей эры) - так называемые протомалайцы и даяки; малайцы сложились во II-I-м тысячелетиях до нашей эры в результате новых волн австронезийских миграций (дейтеромалайцы). Даяки и асли в основном сохраняют подсечно-огневое земледелие, охоту и собирательство, оранг-лауты - рыболовство.
С I-го тысячелетия нашей эры в Малайзии поселялись индийцы (главным образом тамилы), с XV века - китайцы; большая часть их была ассимилирована. В конце XIX века началась 2-я, более значительная, волна китайских и индийских переселенцев, мигрировавших для работы на каучуковых плантациях и добыче олова (с начала 1990-х годов они вытеснены отсюда индонезийцами). Ныне малайцы заняты в основном в сельском хозяйстве, государственном аппарате и армии; «индийцы» - в мелкой и средней торговле, работают адвокатами, охранниками (особенно сикхи); китайцы доминируют в торговле, занимаются ростовщичеством.
В XIX - начале XX веков среди китайцев были распространены «тайные общества» - преступные организации со строгой дисциплиной и пожизненным членством, получавшие доходы от торговли опиумом и пряностями, от содержания публичных домов и игорных заведений. Потомки первой волны китайских переселенцев (баба-нёня), проживающие в основном в штатах Малакка и Пинанг, перешли на малайский язык и манглиш, переняли малайский костюм, но сохраняют китайскую религию и обычаи, в том числе утраченные более поздними переселенцами. Читти, сохраняя индуизм, заимствовали элементы малайской культуры (кухня, одежда); традиционно занимаются ростовщичеством и сделками с недвижимостью.
Между этническими группами существует определённая напряжённость, приводившая к открытым столкновениям (1969 год). Согласно принятым в 1971 году поправкам к Конституции, запрещено публичное обсуждение вопросов об особом статусе «бумипутра» и о национальном языке.
С 1970-х годов проводилась политика создания общемалайзийской культуры на основе малайской. В 1995 году её сменила концепция «малайзийской нации», объединяющей все этнические общины страны на основе 3 принципов: использования малайского языка, признания Конституции страны и осознания интересов страны как собственных. Происходит взаимопроникновение культур основных этнических общин: китайцы и индийцы часто носят малайскую шапочку сонгкок, женщины - каин и кебаю. Острая индийская кухня с карри оказала влияние на китайскую и малайскую кухни. Часто совместно отмечаются праздники. Так, поскольку индийский праздник Дипавали и малайский Хари Райя (Аидилфитри) почти совпадают по времени, они объединяются в совместный праздник Дипарайя.
Политические организации строятся в основном по этническому признаку. Интересы малайской общины отстаивает Объединённая малайская национальная организация (ОМНО), индийской - Индийский конгресс Малайзии, китайской - Китайская ассоциация Малайзии, даяков - Объединённая партия Песака- Бумипутера-Берсату.
Устное творчество.
Основа инструментального музицирования - ансамбли, созданные по модели гамелана. Наиболее типичные музыкальные инструменты малайцев - мембранофоны (барабаны) и идиофоны (гонги и другие). Металлические идиофоны встречаются и у других групп малайзийцев. Гонги и барабаны характерны для общинной и ритуальной музыки бидаю («даяки суши» на юго-западе штата Саравак) и сеноев (группа асли). Церемониальные гонговые наборы распространены у ибанов (даяки штата Саравак; гонги почитаются как вместилища душ умерших), их музыка отличается значительной ритмической сложностью. В Западной Малайзии гонговый набор талемпонг применяется в театральном ансамбле биола менду.
Другие музыкальные инструменты малайзийцы изготавливают из дерева, бамбука, листьев пальмы и других материалов местного происхождения; игра на них (у всех групп малайзийцев) нередко имитирует звучание гонгов и металлических барабанов. У разных групп малайзийцев широко используются различные деревянные и бамбуковые идиофоны (трубки, палки), варганы. Для баджао (оранг-лаутов) типичен бамбуковый ксилофон габанг с 9-17 пластинами (сольный и ансамблевый инструмент), народы Саравака в сигнальных и ритуальных целях применяют барабаны конической формы тувунг (высота до 3,6 м). Повсеместно распространены разного рода флейты, включая носовые (у бидаю практикуется многочасовая сольная игра на флейте), трубчатые цитры (струны - отщепы от бамбукового ствола), простые смычковые инструменты. Среди хордофонов: 5-струнная арфа энгкератонг, лютня с 3-4 игровыми и 10-13 резонансными струнами (у народов Саравака).
У асли музыка входит в календарные, врачевательные, похоронные обряды, звучит по случаю строительства дома, проводов в дорогу, приёма гостей, для развлечения. У сеноев игра на бамбуковых инструментах и пение сопровождают трансовые церемонии (с участием танцоров) в честь духов, которые, по традиционным представлениям, дают людям песни во сне или во время ночных ритуалов. У баджао популярны смешанные диалогические танцы с песнями берунсай (без инструментального аккомпанемента), парные танцы далинг-далинг (в сопровождении ксилофона). Песенные стили ибанов характеризуются богатством орнаментики, использованием мужского фальцета, глиссандированием, протяжённой вибрацией на сонорных согласных. У кадазанов (даяки штата Сабах) вокальная музыка представлена пением и декламацией ритуальной поэзии, молитв, эпоса, колыбельных песен; женщины практикуют ритуальные песни монумбуи ринаит (на архаическом языке, с гонговым и барабанным аккомпанементом исполнителей-мужчин), пожилые мужчины - ритуальные песни тинджау и биноно, колыбельные линго, вокальные импровизации бандак (в обряде инициации). Традиционная музыка сохраняется в китайских, индийских, тайских общинах. Пение историко-эпических пантунов, любовных поэм газаль, в которых сочетаются элементы малайской, индийской, арабской и европейской музыки, нередко сопровождается игрой на лютне гамбус, гармонике, скрипке, гитаре, маракасах, бубне и другом.
Смотри также в статье Малайзия.